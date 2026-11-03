Truy bắt nhanh 2 đối tượng dùng dao cướp xe mô tô trong đêm

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22h ngày 1/11/2026, do cần tiền tiêu xài nên Ý rủ Bình đi tìm những người điều khiển xe mô tô một mình ở khu vực vắng để cướp xe và tài sản.

Để thực hiện, Ý điều khiển xe mô tô chở Bình mang theo 2 con dao Thái Lan chạy trên tuyến Quốc lộ 91 hướng về Châu Đốc tìm người để cướp.

Cán bộ Công an làm việc với Nguyễn Thành Ý và Nguyễn Thanh Bình.

Đến khoảng 23h40 cùng ngày, khi Ý chở Bình đến tuyến đường tránh Quốc lộ 91 (thuộc ấp Bình Thành, xã Bình Mỹ, tỉnh An Giang) phát hiện nam thanh niên điều khiển xe mô tô một mình theo chiều ngược lại. Ý chở Bình liền quay lại chặn xe và dùng dao đe doạ rồi cướp xe mô tô của nam thanh niên đem về nhà Ý cất giấu.

Hung khí 2 đối tượng dùng để gây án.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ Công an xã Bình Mỹ, đến khoảng 1h ngày 2/11, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an các phường Long Xuyên, Mỹ Thới và Bình Đức phát hiện Ý, Bình có biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở Công an phường Bình Đức làm việc.

Tại đây, Ý và Bình đã thừa nhận hành vi cướp xe mô tô tại xã Bình Mỹ.

Ngay sau đó, cơ quan Công an tiến hành thu giữ chiếc xe mô tô mà Ý và Bình vừa cướp được nhưng chưa kịp tiêu thụ. Đồng thời, thu giữ phương tiện và hung khí dùng gây án.