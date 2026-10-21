Tuổi già thêm niềm vui

Người cao tuổi tham gia biểu diễn văn nghệ tại Đại hội Hội Người cao tuổi tỉnh lần thứ I nhiệm kỳ 2026 – 2031

Được thành lập năm 2012, Câu lạc bộ (CLB) Văn nghệ NCT tỉnh hiện có gần 35 thành viên. Dù tuổi đã cao, các thành viên vẫn nhiệt tình tham gia tập luyện, say sưa với từng lời ca, điệu múa.

Ông Nguyễn Khánh Hưng, Chủ nhiệm CLB Văn nghệ NCT tỉnh cho biết: Không chỉ giúp các thành viên có thêm cơ hội kết nối, chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống, CLB còn tham gia biểu diễn, dự thi và đạt nhiều thành tích nổi bật. Tiêu biểu, CLB tham gia và đạt giải cao tại các kỳ liên hoan nghệ thuật quần chúng NCT tỉnh (8 kỳ đạt giải nhất toàn đoàn, 1 kỳ giải nhì toàn đoàn); giao lưu gần 30 cuộc với các CLB văn nghệ NCT trong và ngoài tỉnh…

Theo thống kê của Hội NCT tỉnh, hiện toàn tỉnh có trên 500 CLB của NCT với hơn 10.000 người. Trong đó, có gần 200 CLB văn nghệ, tăng gần 20 CLB so với năm 2023. Nội dung hoạt động không ngừng đổi mới, từ những bài hát truyền thống, làn điệu dân ca quen thuộc đến các tiết mục múa, dân vũ tập thể, góp phần tạo không khí sôi nổi, thu hút đông đảo hội viên tham gia.

Không chỉ giao lưu, biểu diễn, dự thi, nhiều thành viên các CLB văn nghệ NCT trên địa bàn còn tâm huyết truyền dạy các làn điệu như hát sli, then, xắng cọ, đàn tính, múa chầu… cho thế hệ trẻ. NCT còn là hạt nhân trong phong trào văn nghệ quần chúng tại cơ sở, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Ông Lâm Văn Vận, CLB đàn và hát dân ca Minh Hiệp, xã Thống Nhất chia sẻ: Tham gia CLB, chúng tôi có cơ hội sinh hoạt, giao lưu, biểu diễn các làn điệu Xắng cọ. Không chỉ vậy, với mong muốn để làn điệu xắng cọ tiếp tục được lưu truyền, chúng tôi còn tích cực truyền dạy cho thanh niên, học sinh tại địa phương và trường học trên địa bàn xã nhằm giúp thế hệ trẻ hiểu hơn, thêm yêu và có ý thức gìn giữ di sản văn hóa của dân tộc mình.

Để phong trào văn nghệ trong NCT phát triển bền vững, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền cùng vai trò đồng hành của các cấp hội NCT và tổ chức đoàn thể ở cơ sở là yếu tố quan trọng. Cụ thể, cấp ủy, chính quyền chú trọng bố trí địa điểm sinh hoạt, hỗ trợ cơ sở vật chất; phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại khu dân cư. Hội NCT tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Liên hoan tiếng hát NCT cấp tỉnh. Đến nay, liên hoan đã được tổ chức 11 lần, tạo sân chơi giao lưu, biểu diễn cho NCT. Từ đây, nhiều tiết mục, cá nhân tiêu biểu được lựa chọn tham gia các hội thi, liên hoan khu vực và đạt nhiều giải cao, góp phần khẳng định chất lượng phong trào văn nghệ của NCT. Gần đây nhất, tháng 9/2026, Lạng Sơn giành giải nhất toàn đoàn tại Liên hoan Tiếng hát dân ca NCT các tỉnh miền núi phía Bắc.

Đánh giá về phong trào văn nghệ NCT trên địa bàn tỉnh, bà Trương Thị Hợp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội NCT tỉnh cho biết: Việc duy trì và phát triển phong trào văn nghệ không chỉ nâng cao đời sống tinh thần, giúp NCT sống vui, sống khỏe mà còn tạo cơ hội giao lưu, gắn kết cộng đồng, phát huy năng khiếu và kinh nghiệm của hội viên. Nhiều mô hình hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ sở, thu hút NCT tham gia thường xuyên, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và lan tỏa tinh thần tuổi cao gương sáng.

Có thể thấy, việc duy trì, củng cố và phát triển phong trào văn nghệ là một trong những cách thiết thực chăm lo đời sống tinh thần cho NCT, góp phần xây dựng môi trường sống văn hóa, nghĩa tình, để tuổi già luôn tràn đầy niềm vui từ những lời ca, điệu múa.