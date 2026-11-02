Nghị lực của nam sinh khiếm thị vào chung kết Giọng hát trẻ toàn quốc

Không nhìn thấy ánh đèn sân khấu, không thể quan sát khán giả hay những chuyển động xung quanh, Đỗ Nam Khánh vẫn tự tin thể hiện ca khúc "Quê hương ba miền" tại vòng bán kết Giọng hát trẻ toàn quốc 2026. Với nam sinh khiếm thị quê Hà Tĩnh, tấm vé vào chung kết không chỉ là kết quả của một cuộc thi ca hát mà còn là cơ hội để em lan tỏa tình yêu âm nhạc truyền thống và câu chuyện về một người trẻ luôn nỗ lực vượt qua giới hạn của bản thân.

Đỗ Nam Khánh trên sân khấu vòng bán kết Giọng hát trẻ toàn quốc 2026. Ảnh: NVCC

Chinh phục sân khấu bằng tình yêu dân ca

Đỗ Nam Khánh hiện là sinh viên năm thứ ba ngành Công tác xã hội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngoài việc học tập và tham gia công việc dẫn chương trình, nam sinh còn dành nhiều tình cảm cho âm nhạc, đặc biệt là những ca khúc mang âm hưởng quê hương, dân ca truyền thống.

Đó cũng là lý do Khánh đăng ký tham gia Giọng hát trẻ Toàn quốc 2026. Cuộc thi do Viện Phát triển Giáo dục và Văn hóa Việt Nam tổ chức với sự hỗ trợ chuyên môn từ Cục Nghệ thuật Biểu diễn thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, dành cho thí sinh từ 6 đến 25 tuổi.

Là một bạn trẻ thuộc thế hệ Gen Z, Khánh mong mang những làn điệu dân ca, khúc ca truyền thống đến gần hơn với mọi người. Ảnh: NVCC.

Trò chuyện với PV Tri thức và Cuộc sống, Khánh cho biết đây là cuộc thi ca hát quy mô toàn quốc đầu tiên em tham gia. Trước đó, em đã có cơ hội thử sức ở một số sân chơi về giọng nói, dẫn chương trình, nhưng lần này là một trải nghiệm khác biệt khi được đứng trên sân khấu với tư cách thí sinh ca hát.

"Em rất đam mê âm nhạc, muốn có cơ hội tỏa sáng trên sân khấu và thể hiện tình yêu với dòng nhạc quê hương, dân gian truyền thống. Là một bạn trẻ thuộc thế hệ Gen Z, em mong muốn mang những làn điệu dân ca, khúc ca truyền thống đến gần hơn với mọi người", Khánh chia sẻ.

Tại vòng bán kết miền Bắc tổ chức ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Khánh lựa chọn ca khúc "Quê hương ba miền", sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn. Ca khúc có giai điệu gần gũi, thể hiện nét đẹp âm nhạc của ba miền đất nước, cũng là lựa chọn phù hợp với mong muốn kể câu chuyện quê hương bằng tiếng hát của nam sinh.

Khánh chia sẻ, với một thí sinh khiếm thị, việc biểu diễn trên sân khấu có những trở ngại không dễ nhận ra nếu chỉ nhìn vào phần trình diễn. Khánh không thể quan sát không gian biểu diễn, vị trí của mọi người hay tương tác của khán giả. Em phải cảm nhận sân khấu bằng thính giác, thông qua tiếng nhạc, âm thanh xung quanh, lời hướng dẫn của những người hỗ trợ và tiếng vỗ tay của mọi người.

"Em không thể nhìn thấy không gian hay mọi người xung quanh. Cảm nhận sân khấu của em hoàn toàn dựa vào tai nghe âm thanh, tiếng nhạc, lời hướng dẫn của mọi người và tiếng vỗ tay của khán giả", Khánh kể.

Khó khăn khác nằm ở ngôn ngữ hình thể. Với người biểu diễn, ngoài giọng hát, ánh mắt, nét mặt, cử chỉ và cách di chuyển cũng góp phần tạo nên sức hấp dẫn của tiết mục. Nhưng do không thể quan sát trực tiếp, thời gian đầu Khánh gặp khó khăn trong việc biểu đạt trên sân khấu.

Tuy nhiên, em đã kiên trì tập luyện, tiếp nhận sự hướng dẫn và hỗ trợ của mọi người để cải thiện từng kỹ năng. Khánh cho biết khả năng biểu đạt đã tiến bộ hơn nhiều và em vẫn duy trì việc rèn luyện mỗi ngày.

Điều đặc biệt, Khánh không phải sinh viên trường nhạc chuyên nghiệp. Kỹ năng thanh nhạc của Khánh chủ yếu được trau dồi qua việc tự học cộng với những trải nghiệm khi được học hát và tham gia văn nghệ ở thời trung học và ĐH. Em thường xuyên theo dõi các cuộc thi âm nhạc, lắng nghe nhận xét của ban giám khảo, chủ động kết nối với thầy cô, anh chị và bạn bè học nhạc trên mạng xã hội để xin góp ý. Những nhận xét ấy trở thành cơ sở để em tự luyện tập, điều chỉnh và hoàn thiện khả năng ca hát.

Với Khánh, điều quan trọng nhất khi tham gia cuộc thi không phải chỉ là thứ hạng. Em muốn được trải nghiệm một sân chơi lớn, gặp gỡ những người cùng đam mê, học hỏi thêm về âm nhạc và có cơ hội thể hiện bản thân.

"Em muốn mang hình ảnh một người khiếm thị không ngừng nỗ lực, cùng hình ảnh một bạn trẻ Gen Z đam mê dòng nhạc quê hương truyền thống để lan tỏa những nét đẹp của đất nước đến với mọi người", Khánh nói.

"Khó khăn chính là cơ hội để mình phát triển bản thân"

Đỗ Nam Khánh sinh ra tại Hà Tĩnh. Em bị đục thủy tinh thể bẩm sinh, thị lực suy giảm dần theo thời gian. Đến năm học lớp 6, em mất hoàn toàn khả năng nhìn. Sự thay đổi ấy từng khiến Khánh rơi vào mặc cảm, ngại giao tiếp và gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt.

Nhưng với sự đồng hành của gia đình, thầy cô và bạn bè, Khánh từng bước lấy lại sự tự tin. Em chủ động tham gia các hoạt động tập thể, tìm kiếm cơ hội học tập và thử sức ở những lĩnh vực mình yêu thích. Việc không nhìn thấy không đồng nghĩa với việc em từ bỏ những ước mơ của mình.

Đỗ Nam Khánh làm MC trên sân khấu Lễ kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh(26/3/1931-26/3/2025) của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG HN). Ảnh: NVCC.

Trong những năm học phổ thông, Khánh tích cực tham gia hoạt động Đoàn, Hội và các chương trình dành cho thanh thiếu nhi. Em từng đại diện trẻ em khiếm thị Hà Tĩnh tham gia, dẫn chương trình tại Diễn đàn Trẻ em khiếm thị Việt Nam lần thứ nhất tổ chức ở Hà Nội. Khánh cũng từng đảm nhiệm vai trò Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Sách và Hành động của Trường THPT Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh.

Những nỗ lực trong học tập và hoạt động cộng đồng được ghi nhận bằng nhiều thành tích. Khánh từng là một trong những thanh niên tiêu biểu của thành phố Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2024, được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng bằng khen về thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024.

Năm 2025, Khánh trúng tuyển vào nhiều trường đại học và lựa chọn ngành Công tác xã hội tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Với em, đây là ngành học có ý nghĩa bởi mong muốn được làm những công việc gắn với con người, cộng đồng và các hoạt động hỗ trợ xã hội.

Bước vào môi trường đại học, Khánh tiếp tục duy trì việc học tập, đồng thời tích cực tham gia các câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa. Em từng giành danh hiệu Á quân cuộc thi Phát thanh Tell Me By Your Voice 2025. Cuộc thi giúp Khánh có thêm trải nghiệm trong lĩnh vực giọng nói, dẫn chương trình và khả năng biểu đạt trước công chúng.

Hiện nay, ngoài việc học, Khánh tham gia Đội Sinh viên Công tác xã hội, các hoạt động của Câu lạc bộ Hoa Đá Nhân Văn và câu lạc bộ thuyết trình, MC. Năm nay, em đảm nhận vai trò Phó ban Tổ chức sự kiện của Câu lạc bộ Hoa Đá Nhân Văn. Công việc dẫn chương trình cũng mang đến cho Khánh nhiều cơ hội hơn. Sau cuộc thi ca hát, em có thêm những lời mời đi hát, biểu diễn và những trải nghiệm đáng nhớ.

Khi được hỏi muốn gửi thông điệp gì tới những người đang gặp khó khăn trong cuộc sống hoặc vấn đề sức khỏe, Khánh chia sẻ: "Đối với bản thân em, khó khăn chính là cơ hội để mình phát triển bản thân nhiều hơn".

Nam sinh mong mọi người luôn giữ suy nghĩ lạc quan, tin tưởng vào bản thân và con đường đã lựa chọn. Theo Khánh, mỗi người đều có những khó khăn riêng, nhưng điều quan trọng là không để những trở ngại ấy khiến mình từ bỏ ước mơ.

"Hãy luôn suy nghĩ lạc quan, tích cực, nhìn mọi việc qua lăng kính tích cực nhất; luôn tự tin vào chính mình, tin vào con đường mình lựa chọn và nỗ lực theo đuổi ước mơ đến cùng", Khánh nhắn nhủ.