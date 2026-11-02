Phát động Cuộc thi hát ca khúc tiếng Trung năm 2026

Cuộc thi do Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam chỉ đạo, Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội tổ chức, nhằm tạo sân chơi nghệ thuật cho những người yêu âm nhạc, học tiếng Trung; đồng thời góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam - Trung Quốc, tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Đại diện Ban tổ chức cho biết, trong bối cảnh tăng cường giao lưu, hợp tác quốc tế trên lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, việc tổ chức các hoạt động giao lưu âm nhạc có ý nghĩa thiết thực trong phát huy giá trị văn hóa, thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân các nước, đồng thời tạo điều kiện để thế hệ trẻ rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ, phát huy năng khiếu nghệ thuật, tiếp cận những giá trị văn hóa đa dạng.

Lấy âm nhạc làm cầu nối giao lưu văn hóa, cuộc thi là sân chơi nghệ thuật dành cho sinh viên, học viên và người học tiếng Trung, tạo điều kiện để người tham gia rèn luyện khả năng sử dụng tiếng Trung, phát huy năng khiếu ca hát, qua đó phát hiện, khuyến khích và bồi dưỡng những nhân tố có tiềm năng trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn ở loại hình thanh nhạc. Thông qua các hoạt động biểu diễn, giao lưu nghệ thuật, cuộc thi góp phần giới thiệu những nét đẹp âm nhạc trong nền văn hóa của Việt Nam - Trung Quốc, thúc đẩy sự giao lưu, tiếp biến văn hóa tích cực, tăng cường sự hiểu biết, gắn kết giữa thế hệ trẻ hai nước, thúc đẩy giao lưu văn hóa trên tinh thần tôn trọng bản sắc mỗi dân tộc, vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Cuộc thi dành cho đối tượng là công dân Việt Nam từ đủ 15 - 45 tuổi, là sinh viên, học viên, người đã và đang học tiếng Trung tại các cơ sở đào tạo, người yêu thích âm nhạc, văn hóa Trung Quốc và có năng lực ca hát nhất định. Người dự thi có thể đăng ký đơn ca hoặc theo nhóm (tối đa 5 người, tổng độ tuổi không quá 150 tuổi). Đối với thí sinh chưa đủ 18 tuổi phải có văn bản đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ. Thí sinh dự thi sẽ trình bày các ca khúc bằng tiếng Trung phổ thông, gồm những ca khúc đương đại đang được phổ biến, có nội dung, ý nghĩa nhân văn tích cực, ca ngợi tình yêu, tình hữu nghị, hòa bình và các chủ đề phù hợp khác.

Ban tổ chức khuyến khích người tham dự diễn thi các làn điệu dân ca Trung Quốc. Các tác phẩm dự thi cần phù hợp lứa tuổi, thuần phong mỹ tục và các giá trị văn hóa tốt đẹp; không sử dụng những ca khúc có nội dung nhạy cảm, đi ngược lại tinh thần hữu nghị Việt Nam -Trung Quốc.

Tại vòng sơ khảo, thí sinh gửi clip hát 1 bài, vòng chung khảo thí sinh hát trực tiếp 1 bài, vòng chung kết hát trực tiếp 2 bài. Thí sinh tham dự vòng sơ khảo có thể trình bày các ca khúc tự chọn, nhưng được Ban tổ chức thẩm định. Thí sinh vào vòng chung khảo phải lựa chọn, trình bày các ca khúc trong danh mục do Ban Tổ chức tuyển chọn, thẩm định và phê duyệt

Ban Tổ chức chính thức mở cổng đăng ký trực tuyến trên phạm vi toàn quốc từ ngày 30/10 và đóng cổng vào ngày 15/11 (với khu vực miền Trung), ngày 18/11 (với khu vực miền Nam), ngày 20/11 (với khu vực miền Bắc). Vòng sơ khảo được tổ chức theo hình thức xét duyệt hồ sơ dự thi từ ngày 15/11. Ban Tổ chức công bố thí sinh vào vòng chung khảo khu vực miền Trung vào ngày 18/11, khu vực miền Nam ngày 20/11, khu vực miền Bắc ngày 22/11.

Vòng chung khảo khu vực miền Trung diễn ra ngày 24/11 tại Đà Nẵng, khu vực phía Nam diễn ra ngày 26/11 tại Cần Thơ, khu vực phía Bắc diễn ra ngày 28/11 tại Quảng Ninh.

Cơ cấu giải thưởng cuộc thi gồm: 3 giải nhất (50 triệu đồng/giải, kèm huy chương, giấy chứng nhận, quà tặng văn hóa sáng tạo Trung Quốc); 5 giải nhì (20 triệu đồng/giải, kèm huy chương, giấy chứng nhận, quà tặng văn hóa sáng tạo Trung Quốc); 7 giải chuyên đề (5 triệu đồng/giải, kèm giấy chứng nhận).

Vòng chung kết, lễ trao giải dự kiến được tổ chức ngày 8/12 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội.