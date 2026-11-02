Phụ nữ xã Phù Đổng góp sức bảo vệ môi trường, lan tỏa lối sống xanh

Nhiều việc làm ý nghĩa

Hưởng ứng phong trào thi đua “Sáng- Xanh- Sạch Đẹp” của thành phố Hà Nội phát động, cùng với các cấp, ngành, đoàn thể xã, Hội Phụ nữ xã đã tuyên truyền vận động cán bộ hội viên phụ nữ và nhân dân tích cực tham gia chương trình “Ngày cuối cuối tuần xanh”, duy trì chăm sóc chậu hoa, cây xanh trên các tuyến đường, đoạn đường phụ nữ tự quản; hay nhân rộng các mô hình “Ngôi nhà xanh thu gom phế liệu gây quỹ”… lan tỏa tinh thần trách nhiệm của phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường.

Cán bộ hội viên phụ nữ xã Phù Đổng cùng người dân tích cực tham gia "Ngày cuối tuần xanh". Ảnh: PV

Không chỉ vào các dịp kỷ niệm ngày lễ, Tết, vào buổi sáng những ngày cuối tuần, trên các tuyến đường, ngõ xóm và khu vực nhà văn hóa tại 31/31 thôn, hình ảnh chị em cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân lại cùng nhau quét dọn ngõ, phố, khơi thông cống rãnh, chăm sóc cây xanh, vệ sinh khu vực sinh hoạt chung, gom rác về đúng nơi quy định… Mỗi người một việc, ai nấy đều cảm thấy vui vẻ, phấn khởi khi được chung tay góp sức để đường làng, ngõ xóm phong quang, sạch đẹp hơn.

Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phù Đổng Trần Thị Thu Liên, hoạt động của Hội triển khai thời gian qua góp phần nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, gắn kết hội viên và phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng nếp sống văn minh.

Năm 2026, Hội đã xây dựng kế hoạch triển khai phát động và tổ chức ra mắt 2 mô hình “Ngôi nhà xanh thu gom phế liệu để gây quỹ hoạt động” tại thôn Thái Bình và thôn Kim Quan. Kết quả, trong 9 tháng đầu năm 2026, mô hình đã thu hút hàng đông đảo hội viên phụ nữ tham gia và thu gom được hơn 300kg phế liệu với kinh phí hơn 5 triệu đồng.

Mô hình "Ngôi nhà xanh thu gom phế liệu" được triển khai có hiệu quả tại thôn Thái Bình, xã Phù Đổng. Ảnh: PV

“Số tiền này tuy không lớn nhưng là nguồn lực để giúp đỡ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đặc biệt, trong mỗi đợt sinh hoạt, Ban Chủ nhiệm mô hình không chỉ báo cáo về kết quả hoạt động, định hướng nội dung hoạt động tháng tiếp theo mà còn lồng ghép tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các nội dung liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, phân loại rác thải tại nguồn”, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Trần Thị Thu Liên chia sẻ.

Nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo

Cùng với việc ra mắt mô hình “Ngôi nhà xanh”, Hội Phụ nữ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên và người dân thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”, cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp”… để cùng chung tay chỉnh trang cảnh quan, cải thiện môi trường sống.

Tháng 10 vừa qua, Hội Phụ nữ xã đã gắn biển công trình “Nhà văn hóa Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp” tại thôn Kim Quan và công trình “Tuyến đường bích họa”, “Sân chơi cho phụ nữ và trẻ em” tại thôn Hạ. Chị em tích cực chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa, bổ sung cây xanh, sắp xếp lại các chậu cây, đồng thời trồng mới 35 chậu hoa dừa cạn tại các bồn cây. Bằng việc xã hội hóa, thực hiện chỉnh trang gần 20 bức tranh bích họa xuống cấp và vẽ mới các bức tranh với nhiều chủ đề khác nhau về bảo vệ môi trường… Đối với công trình “Tuyến đường bích họa” và “Sân chơi cho phụ nữ và trẻ em” tại thôn Hạ được Hội vận động xã hội hóa với tổng giá trị hơn 50 triệu đồng. Đồng thời, chị em hội viên đã tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ hưởng ứng mô hình “Cổng nhà có hoa, cây xanh”, trồng mới 50 cây xanh dọc tuyến đường, xây dựng môi trường xanh từ mỗi gia đình đến cộng đồng dân cư.

Trên các tuyến đường, xóm ngõ chị em tích cực tham gia vệ sinh môi trường. Ảnh: PV

Một trong những mô hình ý nghĩa khác trong bảo vệ môi trường thu hút hộ viên tham gia, đó là mô hình “Phân loại rác thải tại nguồn” được Hội Phụ nữ xã triển khai làm điểm tại thôn Lã Côi. Mô hình có 20 thành viên tham gia.

Chị Lê Thị Lý, Chi hội trưởng phụ nữ thôn Lã Côi cho biết: Là địa bàn được xã lựa chọn làm điểm, chúng tôi rất vui mừng. Ngay trong buổi ra mắt, các hộ tham gia mô hình đã cũng nhau ký cam kết thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn theo quy định. Cam kết thực hiện xử lý rác hữu cơ bằng thùng ủ hoặc các hình thức phù hợp; không đổ rác, đốt rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường. Thu gom, tập kết rác đúng nơi quy định...

Sau một thời gian, rác thải hữu cơ sau khi được xử lý bằng chế phẩm men vi sinh IMO để tạo thành phân bón hữu cơ và đã được các hộ gia đình dùng tưới cây, làm phân bón cho cây trồng tại vườn nhà, bón ruộng hoặc làm thức ăn chăn nuôi tùy theo điều kiện của từng gia đình. Hiện, hầu hết hộ gia đình đã được hướng dẫn trực tiếp và biết cách thực hiện phân loại, xử lý rác hữu cơ tại nhà.

Những việc nhỏ được duy trì mỗi ngày đang góp phần làm đẹp làng quê và giữ gìn môi trường sống cho cộng đồng. Ảnh: PV

Với những việc làm cụ thể, thiết thực, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Phù Đổng đã phát huy vai trò của phụ nữ trong bảo vệ môi trường, lựa chọn mô hình phù hợp với từng thôn, huy động sự chung tay của các gia đình và cộng đồng, góp phần cùng thành phố khắc phục những điểm nghẽn.