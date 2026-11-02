Tưởng niệm Đại tường Ni trưởng Thích nữ Như Bửu, khai sơn chùa Kiều Đàm (TP.HCM)

Chư tôn đức tưởng niệm

Buổi lễ đặt dưới sự chứng minh của Trưởng lão Hòa thượng Thích Quang Nhuận, Thành viên Hội đồng Chứng minh, chư tôn giáo phẩm Ban Chứng minh, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài phường Phú Mỹ, môn đồ pháp quyến và Phật tử về dâng hương tưởng niệm.

Sau nghi thức cúng ngọ và cung tiến Giác linh theo truyền thống thiền môn, chư tôn đức thắp hương tưởng niệm cố Ni trưởng Thích nữ Như Bửu.

Cung tuyên tiểu sử cố Ni trưởng Thích nữ Như Bửu

Thay mặt môn đồ pháp quyến, Ni trưởng Thích nữ Như Phương, trụ trì chùa Liên Hoa (TP.HCM) cung tuyên tiểu sử cố Ni trưởng Thích nữ Như Bửu.

Tại buổi lễ, Sư cô Thích nữ Huệ Hiếu, trụ trì chùa Kiều Đàm dâng lời tác bạch tưởng niệm, tri ân công đức giáo dưỡng và công hạnh tu tập, hoằng pháp của ân sư.

Dâng lời tác bạch

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Nhuận Hải sách tấn toàn thể môn đồ pháp quyến và hàng đệ tử phải luôn giữ vững chí nguyện xuất gia, tinh tấn tu học, nghiêm trì giới luật và sống trong tinh thần lục hòa, cộng trụ. Hòa thượng nhấn mạnh trách nhiệm của thế hệ kế thừa trong việc gìn giữ đạo phong, thanh quy và truyền thống tốt đẹp mà chư Tổ và cố Ni trưởng đã dày công gây dựng.

Hòa thượng khuyến tấn đại chúng tiếp tục đoàn kết, nương tựa Tam bảo, chung sức phát triển đạo tràng, hoằng dương chánh pháp và phụng sự chúng sinh, để ngôi già-lam ngày càng hưng thịnh, xứng đáng với tâm nguyện và công hạnh của cố Ni trưởng lúc sinh tiền.

Đạo từ chứng minh

Theo đó, Ni trưởng Thích nữ Như Bửu, pháp hiệu Nguyên Lưu, thế danh Lê Thị Ngọc Hiệp, sinh ngày 8-4-1940, tại Bình Trưng Tây, Sài Gòn - Gia Định xưa (nay là phường Thủ Đức, TP.HCM). Năm 1953 xuất gia với Ni trưởng Như Ngộ, trụ trì chùa Phổ Đức, với pháp danh Huệ Bửu, hiệu Nguyên Lưu, nối dòng Lâm Tế chánh tông đời thứ 44.

Năm 1961, tham gia khóa bồi dưỡng trụ trì đầu tiên tại miền Nam, ở chùa Dược Sư (Sài Gòn); học lớp thiền đầu tiên do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ mở tại thiền viện Chơn Không (Vũng Tàu); học pháp môn Tịnh Độ với Hòa thượng Thích Thiền Tâm tại Đại Ninh.

Năm 1975, trở về chùa Liên Hoa (Bình Chánh, TP.HCM) để cùng Sư huynh Như Tâm trùng tu Tam bảo. Sau khi sư huynh viên tịch, Ni trưởng tiếp nhận trọng trách trụ trì, kế thừa, phát triển chùa Liên Hoa và giáo hóa Tăng Ni, Phật tử.

Năm 1980, Ni trưởng rời chùa Liên Hoa đến vùng núi Thị Vải (Bà Rịa - Vũng Tàu) để khai sơn lập tự; cùng đệ tử khai hoang, lao động sản xuất và xây dựng cơ sở tu học.

Trang nghiêm khóa lễ

Năm 1986, phát nguyện nhập thất 10 năm để chuyên tâm tu hành, hạn chế tiếp xúc với bên ngoài, thể hiện ý chí tu tập và hành trì sâu sắc.

Năm 2000 khởi công xây dựng, trùng tu chùa; năm 2001 hoàn thành ngôi Tam bảo khang trang. Từ năm 2007, chùa Kiều Đàm trở thành trường hạ an cư tập trung của chư Ni trong khu vực. Ni trưởng đảm nhiệm vai trò Thiền chủ trường hạ, hướng dẫn và giáo dục Ni chúng.

Năm 2008, được đề cử làm Giám luật Ni chúng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Ni trưởng luôn lấy từ bi, trí tuệ và giới luật làm nền tảng giáo hóa Ni chúng. Có nhiều đóng góp trong công tác giáo dục, hướng dẫn và giữ gìn giới luật cho Ni giới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Ni trưởng đã viên tịch ngày 24-11-2024 (24-10-Giáp Thìn), tại chùa Kiều Đàm; trụ thế 85 năm, 55 hạ lạp.