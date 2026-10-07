Tự xưng nhà báo để lừa tiền làm sổ đỏ

TAND thành phố Quảng Ninh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Vũ Văn Hạ (SN 1983, trú tại phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

TAND thành phố Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Vũ Văn Hạ về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo nội dung vụ án, từ tháng 8/2021 đến tháng 2/2023, dù không có khả năng thực hiện các thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, Hạ vẫn đưa ra thông tin gian dối để nhận tiền của người dân.

Để tạo lòng tin, Hạ tự nhận là nhà báo, có nhiều mối quan hệ xã hội và có thể tác động để giải quyết các thủ tục liên quan đến đất đai. Tin những lời hứa này, 3 bị hại đã giao tiền cho Hạ để nhờ thực hiện các công việc.

Trong đó, anh B.S.Th giao 420 triệu đồng, chị B.Th.H.Y giao 183 triệu đồng và anh Đ.Ng.Th giao 50 triệu đồng. Tổng số tiền Hạ chiếm đoạt của 3 bị hại là 653 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, Hạ không thực hiện được các công việc như cam kết mà sử dụng phần lớn số tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. HĐXX nhận định, hành vi của Hạ nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của công dân.

Bị cáo đã lợi dụng nhu cầu chính đáng của người dân trong việc thực hiện thủ tục đất đai, đưa ra thông tin gian dối để tạo lòng tin nhằm chiếm đoạt tài sản.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án cùng các tình tiết liên quan, HĐXX tuyên phạt Vũ Văn Hạ 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vụ án cũng cho thấy người dân cần thận trọng trước những lời hứa “lo” thủ tục đất đai nhờ có quan hệ. Khi có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất, cần tìm hiểu, thực hiện thủ tục tại cơ quan có thẩm quyền, tránh giao tiền cho cá nhân chỉ dựa vào lời giới thiệu và cam kết.