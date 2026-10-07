Xót xa bé gái sơ sinh 16 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa

Hôm nay 7/10, UBND phường Thái Bình (tỉnh Hưng Yên) phát đi thông báo về việc trẻ bị bỏ rơi trên địa bàn.

Theo thông tin, vào khoảng 10h40 ngày 6/10, phật tử Chùa Đại Long (TDP 26 Tân Hòa, phường Thái Bình) phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ngay cổng chùa qua tiếng khóc của trẻ.

Ngay sau đó, phật tử đã báo cho trụ trì cùng chính quyền địa phương về sự việc.

Theo ghi nhận từ phật tử nhà chùa, bé gái được bọc trong tã quần màu xanh dương, mặc bộ đồ quần áo dài tay màu trắng. Bên cạnh có 1 túi balo kẻ caro màu hồng –trắng.

Kiểm tra bên trong balo có bỉm, quần áo trẻ nhỏ, sữa bột, bình bú và 1 tờ giấy với nội dung: "Con hoàn cảnh khó khăn xin gửi cháu, bé tên Nguyễn Bình An, 20/9/2026". Ngoài ra không có tài sản, vật dụng nào khác.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa Đại Long. Ảnh: UBND P. Thái Bình

Ngay khi nhận được tin báo, UBND phường đã chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan phối hợp với cơ quan công an thiết lập biên bản sự việc.

Bé gái được đưa đi kiểm tra sức khỏe tại Trạm Y tế địa phương. Kết quả cho thấy cháu bé khoảng 16 ngày tuổi, nặng khoảng 3,8 kg, sức khỏe ổn định, không có dấu hiệu bất thường.

UBND phường Thái Bình thông báo, ai là cha mẹ đẻ, ông bà, người thân của trẻ bị bỏ rơi sớm đến chính quyền làm thủ tục nhận lại con. Sau ngày 14/10/2026, nếu người thân không đến nhận lại, chính quyền phường sẽ thực hiện các thủ tục đối với trẻ theo quy định.

Trong quá trình tìm thân nhân cho trẻ, UBND phường Thái Bình tạm bàn giao bé gái sơ sinh bị bỏ rơi cho trụ trì chùa Đại Long chăm sóc, nuôi dưỡng.