Hàng quán chiếm lối đi quanh hồ Đầm Tròn

Bàn ghế, xe cộ bủa vây

Hồ Đầm Tròn từ lâu là không gian sinh hoạt cộng đồng, nơi người dân tìm đến mỗi buổi chiều tối để hít thở không khí trong lành, rèn luyện sức khỏe. Thế nhưng, thời gian gần đây, cảnh quan ấy đã bị thay thế bởi khung cảnh nhộn nhạo của các hoạt động kinh doanh tự phát.

Hàng quán, phương tiện lấn chiếm không gian hồ Đầm Tròn làm nơi kinh doanh. Ảnh: Vân Nhi

Ghi nhận thực tế cho thấy, hàng loạt quán ăn, quán bia và điểm dịch vụ ngang nhiên lấn chiếm phần lớn lối đi dành cho người đi bộ để kê bàn ghế, bày biện đồ đạc. Không dừng lại ở đó, khu vực này còn trở thành bãi đỗ xe bất đắc dĩ cho khách hàng, với xe máy, ô tô đậu đỗ lộn xộn sát mép hồ và chắn ngang lối đi.

Bà Nguyễn Thị Lan, một người dân sinh sống nhiều năm tại đây chia sẻ: "Mỗi lần ra hồ tập thể dục cùng con cháu, chúng tôi nơm nớp lo sợ. Bàn ghế của các quán ăn bày tràn lan ra giữa lối đi, khách ngồi ăn uống đông đúc, còn xe máy thì phóng tạt ngang tạt dọc. Người đi bộ chẳng còn cách nào khác đành phải bước xuống lòng đường, rất nguy hiểm".

Theo phản ánh của người dân, tình trạng trên đã diễn ra trong một thời gian dài. Ảnh: Vân Nhi

Cùng chung nỗi bức xúc, ông Trần Văn Nam ngậm ngùi cho biết thêm: "Tình trạng này đã diễn ra trong một thời gian dài khiến ai nấy đều ngao ngán. Không gian nghỉ ngơi, đi bộ của cộng đồng bị thu hẹp đáng kể, thay vào đó là cảnh rác thải, khói bếp và tiếng ồn từ các hàng quán ăn uống mỗi khi màn đêm buông xuống".

Bao giờ hết cảnh “ném đá ao bèo”

Trước những phản ánh của người dân về tình trạng lấn chiếm không gian hồ Đầm Tròn, phóng viên đã có buổi trao đổi với đại diện Công an phường Ba Đình

Đường dạo ven hồ biến thành nơi dừng đỗ phương tiện. Ảnh: Vân Nhi

Đại úy Nguyễn Tiến Quang, Phó Trưởng Công an phường Ba Đình cho biết, lực lượng chức năng đã nhiều lần kiểm tra đột xuất tại khu vực, đồng thời lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp cố tình vi phạm. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là ý thức chấp hành của một số hộ kinh doanh còn hạn chế. Lợi dụng thời điểm lực lượng Công an vắng mặt hoặc vào ban đêm, các hộ lại lén lút tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh.

Ô tô lấn chiếm lối dì dành cho người đi bộ. Ảnh: Vân Nhi

Để khắc phục những tồn tại, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, đại diện Công an phường Ba Đình cho biết, thời gian tới, Công an phường sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, bố trí lực lượng chốt trực hợp lý để kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, không để tình trạng lấn chiếm không gian đường dạo tái diễn gây bức xúc dư luận.

Tuy nhiên, để chấm dứt dứt điểm tình trạng "bắt cóc bỏ đĩa", chỉ riêng nỗ lực đơn lẻ từ lực lượng Công an phường là chưa đủ. Vấn đề cốt lõi đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị cơ sở, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành đoàn thể trong việc đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho các hộ kinh doanh.

Người dân mong ngóng những vi phạm trật tự đô thị quanh hồ Đầm Tròn sẽ sớm được xử lý để trả lại không gian cho người đi bộ. Ảnh: Vân Nhi

Bên cạnh đó, cần áp dụng các chế tài xử phạt mạnh hơn nữa, thậm chí kiên quyết thu hồi giấy phép kinh doanh đối với những trường hợp tái phạm nhiều lần. Có như vậy, "lá phổi xanh" quanh hồ Đầm Tròn mới thực sự thông thoáng, bình yên và đúng nghĩa dành cho người đi bộ.