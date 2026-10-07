Kịp thời giải cứu người mắc kẹt dưới cabin xe tải

Cảnh sát PCCC và CNCH sử dụng hiệu quả các thiết bị chuyên dụng, nhanh chóng giải cứu nạn nhân khỏi vị trí nguy hiểm.

Cụ thể, khoảng 19 giờ 18 phút ngày 7-10, Phòng PCCC và CNCH nhận được tin báo về vụ tai nạn trong quá trình kiểm tra, sửa chữa xe tải tại khu vực phường Đức Xuân, khiến một người bị mắc kẹt dưới cabin.

Theo thông tin ban đầu, trong quá trình kiểm tra, sửa chữa xe tải, cabin xe bất ngờ bị sập, đè lên người anh Vũ Xuân Huy (sinh năm 1992, trú tại tổ 5, phường Đức Xuân), là chủ phương tiện. Nạn nhân bị mắc kẹt dưới cabin, gần bánh xe bên phụ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã khẩn trương tổ chức lực lượng và phương tiện (gồm 01 xe CNCH, 01 xe chữa cháy cùng 12 cán bộ, chiến sĩ) đến hiện trường triển khai phương án giải cứu.

Các cán bộ, chiến sĩ sử dụng thiết bị banh, cắt thủy lực chuyên dụng, từng bước kẹp, cắt và tháo dỡ các cấu kiện của xe để tạo khoảng trống, tiếp cận và đưa nạn nhân ra ngoài.

Đến 19 giờ 31 phút, nạn nhân được giải cứu, đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn cấp cứu.

Lực lượng cứu nạn trấn an nạn nhân.

Sự có mặt kịp thời của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng việc sử dụng hiệu quả các thiết bị chuyên dụng đã giúp nhanh chóng giải cứu nạn nhân khỏi vị trí nguy hiểm.