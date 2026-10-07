Bắt giữ các đối tượng buôn bán lượng lớn hàng cấm là thuốc lá điện tử

Thông tin từ Công an TP Hà Nội, chiều 4/10/2026, tại thôn Cát Quế 2, xã Dương Hòa, Công an xã Dương Hòa tiến hành kiểm tra hành chính đối với T.V.T. (sinh năm - SN 1985, trú tại thôn Trái Hút, xã Đông Cuông, tỉnh Lào Cai).

Qua làm việc, T.V.T. đã giao nộp 4 lọ nhựa chứa tinh dầu và 1 đầu hút thuốc lá điện tử. T.V.T. khai đang chuyển giao đơn hàng từ một người tại chung cư Mastery Heights, phường Tây Mỗ, TP Hà Nội.

Từ thông tin trên, lực lượng Công an xác định N.A.T. (SN 1991, trú tại TDP Thống Nhất, phường Tây Mỗ, Hà Nội) là người liên quan đến vụ việc và triệu tập đến trụ sở để làm rõ.

Quá trình làm việc, N.A.T. tự giác giao nộp 283 lọ nhựa chứa tinh dầu các loại, 4 máy hút thuốc lá điện tử, 129 đầu hút thuốc lá điện tử và 29 đầu đốt - hút các loại. Ban đầu, giá trị số hàng hóa trên theo khai báo của N.A.T. là 122,92 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an xã Dương Hòa xác định hành vi của N.A.T. có dấu hiệu của tội Buôn bán hàng cấm, quy định tại Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Công an xã Dương Hòa tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.