Giọt nước mắt muộn màng của kẻ sát nhân

Ngày 7/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Trần Chí Công (SN 1986, ngụ ấp 3, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau) về hành vi “Giết người”.

Công an địa phương phối hợp với người dân khống chế Công ngay tại hiện trường.

Theo điều tra ban đầu, Công có quan hệ tình cảm, chung sống với chị N.T.L.H (là giáo viên) cùng 3 người con riêng của chị H. từ năm 2022. Do mâu thuẫn tình cảm phát sinh trước đó nhưng không được giải quyết, ngày 5/10, Công đến nhà chị H. để nói chuyện.

Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Công lấy dao tấn công chị H. cùng các con. Phát hiện vụ việc, Công an xã Năm Căn nhanh chóng có mặt khống chế, bắt giữ Công và đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Hậu quả, cháu V.N.T.K bị thương nặng, tử vong tại bệnh viện; chị H. cùng một người con khác bị thương nặng, đang được điều trị tại bệnh viện.

Đối tượng Công tại cơ quan Công an.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ án. Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Công về hành vi “Giết người”.

Theo cơ quan Công an, từ mâu thuẫn tình cảm, Công không kiểm soát được cảm xúc, để sự nóng giận lấn át lý trí, dẫn đến hành vi tội ác đặc biệt nguy hiểm.

Công ân hận về hành động tội lỗi của mình nhưng đã quá muộn.

Những giọt nước mắt muộn màng của bị can không thể bù đắp mất mát mà gia đình nạn nhân phải gánh chịu, cũng không thể đưa người đã mất trở về. Đó là cái giá quá đắt cho một phút không làm chủ được cảm xúc và hành vi.

Vụ án trên tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về những hệ lụy nghiêm trọng từ các mâu thuẫn trong đời sống khi người trong cuộc thiếu kiềm chế, để cảm xúc lấn át lý trí, dẫn đến hành vi manh động, coi thường pháp luật và tính mạng, sức khỏe của người khác. Bởi chỉ một phút nóng giận có thể để lại hậu quả nghiêm trọng.