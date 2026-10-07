Các bị cáo trong vụ án tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương lĩnh án

Toàn cảnh phiên tòa xét xử 65 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và các đơn vị liên quan.

Chiều 7/10, HĐXX sơ thẩm TAND TP. Hà Nội tuyên án đối với 65 bị cáo trong vụ án "Tàng trữ trái phép chất ma túy; tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; đưa hối lộ; nhận hối lộ; môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; làm sai lệch hồ sơ vụ án và đánh bạc" xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Theo HĐXX, hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm hoạt động đúng đắn của Nhà nước, quyền sở hữu tài sản, quyền độc quyền về sở hữu ma túy của Nhà nước, gây bất bình trong dư luận, ảnh hưởng uy tín của các cơ quan quản lý nhà nước.

Các bị cáo đã lợi dụng chính sách của Nhà nước, xâm phạm nhiều quan hệ pháp luật, thể hiện sự coi thường pháp luật, cần phải chịu hình phạt nghiêm khắc để bảo đảm tính răn đe.

Bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh tại phiên tòa.

Bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh, có nhân thân xấu, phạm nhiều tội, có nhiều tình tiết tăng nặng nên phải chịu mức án cao nhất… Do đó, HĐXX đã quyết định tuyên bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh mức án 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 16 năm về tội “Đưa hối lộ” và 10 năm về tội “Môi giới hối lộ”. Tổng hình phạt chung cho cả 3 tội danh, buộc bị cáo Mai Anh phải chấp hành là 30 năm tù.

Bị cáo Lê Văn Đông (chồng Mai Anh) bị tuyên mức án 10 năm về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và 9 năm về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy.” Tổng hợp hình phạt chung bị cáo Đông phải chấp hành là 19 năm tù.

Các bị cáo nghe HĐXX tuyên án.

Với tội danh “Nhận hối lộ”, bị cáo Trần Văn Trường, cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương bị tuyên phạt mức án 20 năm tù.

Cùng tội danh nêu trên, bị cáo Đặng Thị Hòa, vợ cựu Viện trưởng, cựu nhân viên Viện Pháp y tâm thần Trung ương bị tuyên phạt mức án 8 năm tù.

Theo HĐXX, bị cáo Trần Văn Trường là người giữ chức vụ quản lý cao nhất tại Viện, ngồi nhiều Hội đồng giám định nhất, có vai trò cao nhất trong các vụ hối lộ nên phải chịu hình phạt cao nhất ở nhóm tội này.

Cùng tội danh nêu trên, các bị cáo: Ngô Văn Vinh (SN 1962, nguyên Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương, đã nghỉ hưu) bị tuyên phạt mức án án 7 năm 6 tháng tù; Dương Văn Lương (SN 1962, cựu Phó Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương) bị tuyên phạt mức án 10 năm tù.

Bị cáo Lê Văn Đông (tức Đông “Timo”).

Với các bị cáo còn lại, lần lượt bị tuyên phạt các mức án từ 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 19 năm tù.

Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Trần Văn Trường đã nhận 4,6 tỷ đồng từ “bà trùm” Mai Anh và một số đối tượng khác để ra kết luận giám định tâm thần cho 27 trường hợp là các bị can, bị cáo, bị án không đúng thực trạng bệnh. Mục đích của việc này là để các đối tượng được đi chữa bệnh bắt buộc, trốn tránh việc bị giam, giữ và thi hành án phạt tù.

Bị cáo Trường còn nhận hơn 3,3 tỷ đồng từ cán bộ của viện để tuyển dụng một số cá nhân vào làm việc; nhận tiền từ Mai Anh để tạo điều kiện cho “bà trùm” được ở phòng riêng cùng hai con nhỏ và xin cho một số nhân viên của viện được đi học, chuyển khoa.

Tổng số tiền bị cáo Trường phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi nhận hối lộ là hơn 8 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo hưởng lợi riêng 6,8 tỷ đồng.

Trong khi đó, “bà trùm” Mai Anh bị cáo buộc dùng tiền và lợi ích vật chất khác để hối lộ các cán bộ, nhân viên của viện theo tháng hoặc các dịp lễ, ngày nghỉ nhằm được bỏ qua các sai phạm. “Bà trùm” này còn hối lộ để tác động đến việc ra kết luận giám định không đúng tình trạng tâm thần của chồng; môi giới cho nhiều đối tượng là các bị can, bị cáo, bị án đưa hối lộ cho các thành viên hội đồng giám định của Viện Pháp y tâm thần Trung ương và Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc để ra kết luận giám định không đúng tình trạng bệnh.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Cơ quan tố tụng xác định, số tiền bị cáo Mai Anh phải chịu trách nhiệm hình sự trong việc đưa hối lộ là hơn 1,5 tỷ đồng. Ngoài ra, bị cáo còn phải chịu trách nhiệm hình sự vì đã môi giới hối lộ 6 tỷ đồng để làm sai lệch kết luận giám định và có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 2,6 tỷ đồng.