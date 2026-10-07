Thông tin về vụ cháy tại điểm sửa chữa xe máy ở xã Thượng Phúc

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP đã điều động 4 phương tiện cùng khoảng 24 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 31, 32, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP Hà Nội đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Hiện trường khu vực xảy ra cháy.

Đến khoảng 18h29, sau 08 phút kể từ khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH có mặt tại hiện trường. Thời điểm này, đám cháy đã phát triển lớn, kèm nhiều khói, khí độc; chất cháy chủ yếu là nhựa, cao su, có nguy cơ cháy lan sang các khu vực lân cận. Các lực lượng đã nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy từ nhiều hướng, tổ chức chống cháy lan, dập tắt đám cháy và tìm kiếm người bị nạn.

Đến khoảng 18h42 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, lực lượng chức năng đã ngăn chặn không để cháy lan sang khu vực xung quanh. Đến 18h57’, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.

Các lực lượng triển khai đội hình chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Qua xác minh, khu vực xảy ra cháy là nơi sửa xe máy, diện tích khoảng 25m², dạng khung thép, mái tôn, nằm trong sân có diện tích khoảng 37m² của ngôi nhà cao 2 tầng. Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phát hiện 2 nạn nhân đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

Hiện, lãnh đạo CATP đã chỉ đạo các đơn vị chức năng CATP khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ cháy và danh tính các nạn nhân để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.