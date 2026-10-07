Khởi tố 4 bị can vụ thu 'tiền chênh' nhà ở xã hội khoảng 80 tỷ đồng tại Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã làm rõ hành vi thu tiền chênh lệch ngoài hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở xã hội tại Dự án tổ hợp nhà ở xã hội và thương mại AZ Thăng Long, còn gọi là Dự án New City, tại thôn Lai Xá, xã Hoài Đức, Hà Nội.

Theo cơ quan điều tra, tổng số tiền thu chênh của gần 300 khách hàng khoảng 80 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định Lương Song Hào - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long, cùng Lê Thị Thu Trang - Giám đốc Sàn Mangala, đã chỉ đạo nhân viên kinh doanh thu tiền chênh ngoài hợp đồng của khách hàng mua, thuê mua nhà ở xã hội tại tòa A3.

Khoản tiền này được hợp thức dưới nhiều hình thức như “Đăng ký đặt quyền thuê/mua căn hộ”, “Hợp đồng tư vấn hồ sơ” và các phiếu thu có đóng dấu của Sàn Mangala.

Theo thỏa thuận ban đầu, khoản tiền chênh sẽ được khấu trừ vào số tiền khách hàng phải thanh toán theo hợp đồng mua bán hoặc văn bản thỏa thuận với chủ đầu tư.

Tuy nhiên, trước thời điểm ký hợp đồng, khách hàng bị yêu cầu nộp lại các phiếu thu. Đồng thời, họ vẫn phải thanh toán đầy đủ tiền mua, thuê mua căn hộ theo tiến độ với Công ty AZ Thăng Long.

Số tiền chênh đã nộp cho Sàn Mangala không được khấu trừ như cam kết ban đầu.

Cơ quan điều tra xác định các nhân viên kinh doanh hướng dẫn khách hàng nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của giám đốc, kế toán Sàn Mangala. Sau đó, số tiền được chuyển lại cho Lương Song Hào. Khoản tiền này không được hạch toán vào sổ sách kế toán, không kê khai trong báo cáo thuế và được sử dụng cho hoạt động công ty cũng như mục đích cá nhân của Hào.

Theo cơ quan công an, Lương Song Hào giao Vũ Ngọc Vinh - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long, xác định mức tiền chênh căn cứ vào giá nhà thương mại trong khu vực, giá nhà ở xã hội tại các dự án khác, vị trí, tiện ích của dự án và nhu cầu từng thời điểm.

Mức tiền này sau đó được trình Bùi Thúy Quỳnh - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long, cùng Hào phê duyệt trước khi chuyển cho Sàn Mangala tổ chức thu của khách hàng.

Ngày 21/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 4 bị can về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 355 Bộ luật Hình sự.

Các bị can gồm Lương Song Hào, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long; Bùi Thúy Quỳnh, Tổng Giám đốc; Vũ Ngọc Vinh, Phó Tổng Giám đốc và Lê Thị Thu Trang, Giám đốc Sàn Mangala.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ các nội dung liên quan để xử lý theo quy định.