Từ phố thị phồn hoa về bên phá Tam Giang

Chân dung nhà thơ Phan Trung Thành.

Sau nhiều năm bôn ba lập nghiệp, khẳng định tên tuổi và gặt hái nhiều thành công tại Thành phố Hồ Chí Minh, cách đây 4 năm anh chọn rẽ hướng: Lặng lẽ về lại quê nhà bên phá Tam Giang để sống cùng cha mẹ, hòa mình vào nhịp thở của sóng nước, ruộng đồng và tình làng nghĩa xóm. Tại đây, giữa không gian bình dị của làng Thế Chí, Phan Trung Thành tiếp tục miệt mài gieo chữ, nối dài những nhịp cầu tri âm với bạn đọc yêu thơ trên cả nước.

Phan Trung Thành sinh năm 1973 tại làng Thế Chí, vùng đất ven phá Tam Giang giàu truyền thống văn hóa và cũng lắm nỗi truân chuyên bởi nắng mưa của xứ Huế. Anh tốt nghiệp Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Huế năm 1995. Nền tảng sư phạm và ngữ văn giúp anh thấu hiểu cấu trúc ngôn từ, nhịp điệu cũng như vẻ đẹp cổ điển của thi ca dân tộc. Từng có quãng thời gian dài gắn bó với Chi nhánh phía Nam Nhà Xuất bản Công an nhân dân, dấu ấn của anh trong phong trào văn chương thành phố phương Nam rất đậm nét qua các trọng trách: nguyên Chánh Văn phòng Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh khóa VI và VII, Ủy viên Ban Chấp hành kiêm Trưởng ban Văn học thiếu nhi - Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh.

Quá trình làm công tác hội nhà văn và xuất bản đã cho Phan Trung Thành một cái nhìn bao dung, sắc sảo về đời sống văn chương đương đại. Anh vừa là người trong cuộc, vừa là người quan sát tinh tế sự vận động của dòng chảy thơ ca Việt Nam hiện đại.

Phan Trung Thành là một gương mặt thơ được đông đảo bạn đọc mến mộ. Sức hút trong thơ anh nằm ở sự dung hòa hiếm có giữa hai yếu tố: Nhuần nhuyễn trong thơ truyền thống và đầy tính sáng tạo, đổi mới trong dòng thơ cách tân.

Lớn lên từ mảnh đất cát khoai ngon, dưa ngọt, thơ Phan Trung Thành thấm đẫm hồn cốt xứ sở. Đọc thơ anh, ta dễ dàng bắt gặp những hoài niệm dung dị, những câu thơ lục bát uyển chuyển mang âm điệu buồn thương nhưng rất đỗi ngọt ngào của miền Trung nắng gió. Anh gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt, tôn trọng nhịp điệu tự nhiên của thể thơ truyền thống để chở che những nỗi niềm sâu kín về tình cha mẹ, tình quê hương, tình yêu đôi lứa. “Bươi trăng trên động cát mềm/ May ra gặp dấu chân em thuở nào”. Sự nhuần nhuyễn này giúp thơ anh dễ đi vào lòng người, chạm đến những góc khuất mềm mại nhất trong tâm hồn bạn đọc nhiều thế hệ.

Không dừng lại ở hoài niệm, Phan Trung Thành còn là một ngòi bút luôn tìm tòi đổi mới. Trong dòng thơ cách tân, anh thể hiện tư duy nhạy bén trước những đổi thay của thời cuộc và nhịp sống đô thị hiện đại. Thơ tự do của anh mang cấu trúc linh hoạt, hình ảnh đa nghĩa, đôi khi đậm chất triết lý nhưng vẫn giữ được sự xúc cảm chân thành. Sự kết hợp này tạo nên một biên độ biểu cảm rộng lớn, vừa có chiều sâu cổ điển, vừa mang hơi thở phóng khoáng, góc cạnh của đời sống đương đại.

Bìa tập thơ “Nước trên lá” - NXB Thuận Hóa 2026.

Trái ngọt mới nhất cho hành trình miệt mài gieo chữ của anh là tập thơ “Nước trên lá” (Nhà Xuất bản Thuận Hóa, 2026), vừa ra mắt bạn đọc giữa mùa thu. Tập thơ đánh dấu một chặng sáng tác của nhà thơ bên phá Tam Giang, kết tinh những tình cảm sâu nặng:

Những gì còn lại trong ta

Khác chi nước mắt trên tòa lá sen

Cùng về soi bóng thân quen

Tấm gương mặt nước còn nguyên ảnh hình

Bụi thời gian cũng lặng thinh

Phủ trên lớp sóng chỉ mình em xô

Ngất ngư trận mạc mơ hồ

Rồi yên như nước trên tờ lá rung…

(Nước trên lá -

Phan Trung Thành)

Có thể nói, tập thơ “Nước trên lá” của anh là những giọt sương mai trong trẻo đọng lại từ cuộc đời, một lần nữa cho thấy sức sống bền bỉ của một hồn thơ biết gắn kết và dâng hiến.

Nhà thơ Phan Trung Thành đang ở độ chín của cả cách nhìn cuộc sống lẫn sáng tác. Anh tiếp tục viết, góp thêm tiếng thơ riêng vào đời sống văn chương.