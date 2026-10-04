Trekking Yên Tử xuyên đêm

Chùa Đồng trên đỉnh núi Yên Tử. Ảnh: Yên Tử Tùng Lâm

Tôi cũng bắt đầu hành trình “thử thách sức trẻ” của mình bằng chuyến đi khởi hành lúc 2 giờ sáng. 2 giờ sáng ở chân núi, qua quãng đường hơn chục cây số đồi núi quanh co, khi màn đêm còn phủ một màu đen kịt, cả nhóm 8 người chỉnh lại balô, kiểm tra mọi thứ rồi hào hứng bước đi.

Yên Tử về đêm vẫn lao xao trong tiếng gió rừng, tiếng côn trùng và tất nhiên tiếng của những bước chân cùng tiếng thở.

Đường lên núi ban ngày vốn khó bao nhiêu thì trong đêm đen lại càng trắc trở hơn, đòi hỏi mỗi bước chân, mỗi ánh nhìn có sự tập trung cao độ. Leo Yên Tử đầu thu thời tiết mát mẻ, nên cảm giác về khoảng cách gần như không còn. Chỉ biết phía trước còn người đi trước và phía sau vẫn có ánh đèn của bạn đồng hành.

Càng lên cao, trời càng lạnh. Rừng đêm thỉnh thoảng vọng lại tiếng động xào xạc của lá cây.

Nếu như tôi và nhóm bạn “đồng già” lên lịch trình trekking Yên Tử vì muốn một lần ngắm bình minh từ đỉnh núi khác biệt với bình minh trên biển sẽ thế nào. Thì với các bạn trẻ, họ trekking có mục tiêu rõ ràng, dù chỉ là trào lưu đi chăng nữa... Trào lưu để có một tấm ảnh “ngầu”, một khoảnh khắc viral hay chỉ đơn giản là thử sức xem mất bao lâu để đi từ chân núi lên đến đỉnh núi.

Sau nhiều giờ di chuyển, chúng tôi bắt đầu cảm nhận rõ sự chuyển biến phía bầu trời. Màu đen của đêm nhạt dần, một vệt sáng mỏng hiện lên ở đường chân trời. Không ai bảo ai, mọi người bước chân nhanh. Những người đi trước thỉnh thoảng ngoái lại khích lệ nhau cố thêm một đoạn, bởi ai cũng muốn có mặt trên cao khi những tia nắng đầu tiên xuất hiện. Trong khoảnh khắc ấy, cái mệt của một hành trình kéo dài từ lúc 2 giờ sáng dường như bị đẩy xuống phía sau, nhường chỗ cho sự háo hức trước một ngày mới đang mở ra từ từ.

Điều làm tôi bất ngờ hơn cả lại là không gian khung cảnh trên đỉnh núi. Tôi cứ nghĩ sau gần bốn tiếng trekking xuyên đêm, mình sẽ chỉ gặp vài nhóm người có cùng sở thích khám phá. Vậy mà trước mắt tôi là rất nhiều bạn trẻ đã có mặt từ trước đó, người ngồi nghỉ bên những mỏm đá, người tranh thủ chụp ảnh, người chỉnh lại trang phục, người háo hức đặt máy canh thời khắc bình minh. Giữa không gian núi rừng vốn gắn với những chuyến hành hương, một không gian với những hình ảnh như thước phim ấn tượng đang hiện hữu: Những người trẻ mang balô, giày trekking và máy ảnh cùng nhau chinh phục Yên Tử.

Thế mới thấy người trẻ ngày nay sống năng động và tích cực biết bao, điều mà thế hệ của chúng tôi trước đây chưa làm được. Nhìn cách các bạn trẻ tận hưởng chuyến đi thanh xuân của mình bằng sự năng động và mới lạ trong cách chinh phục, khám phá các điểm đến trong nước, tôi cảm nhận được tình yêu của các bạn dành cho danh thắng nước nhà.

Các bạn trẻ không chỉ tìm đến những nơi đã quá quen thuộc, họ còn muốn thử một cách đi mới, tạo thêm những trào lưu, xu hướng mới để nhiều lớp người trẻ khác cùng nhau hưởng ứng. Có lẽ, đó cũng là cách những địa điểm cũ được trao thêm một đời sống mới, trẻ trung hơn, năng động hơn.