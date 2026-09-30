Tư duy đổi mới vì dân

Tháo gỡ “nút thắt” thể chế

Trong nhiều năm qua, bài toán xây dựng giao thông nông thôn tại Cà Mau gặp phải điểm nghẽn lớn về cơ chế vốn đối ứng. Rất nhiều doanh nghiệp, tổ chức từ thiện sẵn sàng đầu tư tài trợ xây cầu, làm đường cho các xóm ấp khó khăn. Tuy nhiên, quy định bắt buộc địa phương hoặc người dân phải đóng góp phần vốn đối ứng từ 20-30% kinh phí, tương đương từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng, đã vượt quá khả năng kinh tế của bà con vùng sâu, vùng xa. Rào cản này vô hình trung làm khó cấp uỷ, chính quyền cơ sở và khiến nhiều dự án hạ tầng ý nghĩa bị nghẽn lại ngay từ khâu chuẩn bị.

Sự ra đời của Nghị quyết 16 về xây dựng giao thông nông thôn đã giải quyết "điểm nghẽn" thể chế này khi cho phép sử dụng nguồn ngân sách địa phương để thực hiện phần vốn đối ứng cho các dự án giao thông nông thôn do tổ chức, cá nhân tài trợ.

Cà Mau phấn đấu đến năm 2030, 100% trạm y tế xã, phường được đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp hoặc sắp xếp phù hợp với nhu cầu chăm sóc sức khoẻ Nhân dân. (Ảnh chụp tại Trạm Y tế xã Ninh Thạnh Lợi, ngày 18/9/2026).

Ðánh giá về bước đột phá này, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, khẳng định: “Với chủ trương mới của Tỉnh uỷ, nguồn lực ngân sách địa phương được tháo gỡ để làm vốn đối ứng, tỉnh sẽ tận dụng được toàn bộ nguồn lực của tổ chức, cá nhân đóng góp xây dựng giao thông nông thôn”.

Ðồng quan điểm, đồng chí Huỳnh Thanh Hoà, Bí thư Ðảng uỷ, Chủ tịch HÐND xã Ninh Thạnh Lợi, chia sẻ: “3 nghị quyết vừa được Tỉnh uỷ ban hành có ý nghĩa vô cùng thiết thực với thực tiễn hiện nay. Các quyết sách đã đi sâu, thấu hiểu và giải quyết đúng những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, đặc biệt là ở những địa bàn còn nhiều khó khăn như xã Ninh Thạnh Lợi”.

Bình đẳng trong chăm sóc sức khoẻ

Song song với việc kết nối những bờ vui, công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người dân tại cơ sở cũng nhận được nguồn lực tiếp sức mạnh mẽ. Nghị quyết 17 đặt ra mục tiêu chiến lược: Từ nay đến năm 2030, toàn bộ 64 trạm y tế xã, phường sẽ được đầu tư, hoàn thiện đồng bộ theo mô hình mới. Mô hình này đòi hỏi sự chuẩn hoá toàn diện từ cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế hiện đại, hệ thống hạ tầng số cho đến năng lực chuyên môn của đội ngũ y, bác sĩ. Trong đó, ưu tiên hàng đầu cho các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới biển và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong giai đoạn 2026-2027, tỉnh sẽ thi công khoảng 1.251 tuyến đường giao thông nông thôn, tổng chiều dài 2.160 km, nhỉnh hơn quãng đường bộ thực tế từ Hà Nội vào đến tỉnh Cà Mau.

Ðể hoàn thiện toàn bộ 64 trạm y tế cơ sở với tổng kinh phí đầu tư ước tính lên tới 1.776 tỷ đồng, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tập trung đa dạng hoá, lồng ghép hiệu quả các nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án phát triển và sự hỗ trợ của các địa phương bạn.

Ông Vương Hữu Tiến, Phó Giám đốc Sở Y tế, cho biết: “Ngành y tế đang tập trung thực hiện tốt vai trò tham mưu, rà soát, đảm bảo việc đầu tư đúng trọng tâm, trọng điểm theo đúng chủ trương nghị quyết. Mức độ hoàn thiện không chỉ đo bằng quy mô xây dựng hay số lượng máy móc, mà phải làm thay đổi chất lượng mô hình hoạt động của các trạm y tế. Mục tiêu cốt lõi là đưa các dịch vụ y tế chất lượng cao về tận tay người dân, thu hẹp khoảng cách tiếp cận dịch vụ giữa các vùng miền”.

Nâng cao đời sống tinh thần ở cơ sở

Một hạn chế khác ở cơ sở là tình trạng xuống cấp của các thiết chế văn hoá, thể thao. Sau quá trình sắp xếp lại các đơn vị hành chính và trước yêu cầu phát triển mới, nhiều trung tâm văn hoá xã, nhà văn hoá ấp trên địa bàn đã bộc lộ sự lạc hậu: cơ sở vật chất hư hỏng, nội dung hoạt động chậm đổi mới, chưa đáp ứng nhu cầu giải trí, rèn luyện thể chất ngày càng cao của Nhân dân.

Ghi nhận thực tế tại xã Ðông Hải cho thấy những bất cập rõ rệt. Nhiều khu thiết chế văn hoá được đầu tư từ hơn 20 năm trước nay đã quá tải, hư hỏng nghiêm trọng, không còn phù hợp với quy mô dân số và nhu cầu sinh hoạt cộng đồng hiện tại.

Ông Quách Thanh Thống, Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội xã Ðông Hải, chia sẻ: “Khi mới sáp nhập thành xã Ðông Hải, địa phương buộc phải tận dụng lại các khu thiết chế cũ. Tuy nhiên đến nay, các công trình đã xuống cấp trầm trọng. Lãnh đạo Ðảng uỷ, UBND xã rà soát và quyết định không tiếp tục trưng dụng các công trình không còn đảm bảo an toàn”.

Hầu hết trụ sở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh chưa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của cán bộ, đảng viên, Nhân dân. (Ảnh chụp tại ấp Thanh Hải, xã Gành Hào ngày 6/8/2026).

Trước thực trạng đó, Nghị quyết 18 được ban hành như một luồng gió mới, xác định rõ: Phát triển hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao là nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng và phát triển văn hoá, con người Cà Mau; lấy người dân làm trung tâm, bảo đảm mọi tầng lớp Nhân dân đều được bình đẳng tiếp cận và thụ hưởng các giá trị văn hoá, tinh thần.

Hiện nay, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đang khẩn trương rà soát, sắp xếp tinh gọn, nâng cao hiệu quả khai thác tài sản công. Ðồng thời, ngành văn hoá đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số và đổi mới nội dung hoạt động, quyết tâm đưa các thiết chế văn hoá thực sự trở thành “mái nhà chung” rộn rã tiếng cười của cộng đồng dân cư.

Nhận thức rõ “Nghị quyết đúng là khởi đầu, thực thi hiệu quả mới là quyết định”, Tỉnh uỷ nhanh chóng thành lập Ban Chỉ đạo, huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần khẩn trương, quyết liệt. Trong đó, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội giữ vai trò nòng cốt trong việc giám sát, kết nối và khơi dậy sức mạnh nội lực từ chính Nhân dân. Khi "ý Ðảng" hoà quyện trọn vẹn với "lòng dân", đó chính là nền tảng vững chắc để nâng cao toàn diện đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân Cà Mau.