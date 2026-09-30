100 đại biểu tham gia tập huấn ứng phó sự cố tràn dầu
Sáng 30-9, tại phường Nha Trang, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa, Trung tâm Ứng phó sự cố môi trường Việt Nam (SOS) tổ chức hội nghị tập huấn ứng phó sự cố tràn dầu năm 2026 trên địa bàn tỉnh.
Tham dự hội nghị có 100 đại biểu đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các sở, ban, ngành; UBND các xã, phường, đặc khu; Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh; Cảng vụ Hàng hải Nha Trang.
Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, ngày 23-1-2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 04 về Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu có hiệu lực từ ngày 10-2-2026. Quy chế quy định nguyên tắc, phân cấp mức độ sự cố, công tác chuẩn bị, tổ chức ứng phó, khắc phục hậu quả và trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân; là cơ sở pháp lý quan trọng để rà soát, kiện toàn công tác ứng phó. Do đó, hội nghị lần này được tổ chức nhằm góp phần đưa các quy định đó vào thực tiễn.
Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến Quyết định số 04 của Thủ tướng Chính phủ; quy định về phòng thủ dân sự và cơ chế phối hợp ứng phó sự cố trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp xã và thẩm định Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở thuộc thẩm quyền phê duyệt cấp xã. Đồng thời, nhìn nhận tổng thể các nguồn nguy cơ sự cố môi trường và định hướng quản lý sát với thực tiễn; hướng dẫn nhận diện, xây dựng kế hoạch, sử dụng trang thiết bị, vật tư phục vụ ứng phó sự cố tràn dầu… Các đại biểu cũng đã trao đổi vướng mắc trong tổ chức thực hiện quy chế, công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch, tổ chức chỉ huy, huy động lực lượng, sử dụng thiết bị và phối hợp xử lý tình huống để phù hợp với thực tiễn từng cơ quan, đơn vị, địa phương.
Hội nghị tập huấn ứng phó sự cố tràn dầu năm 2026 sẽ được tiếp tục tổ chức vào ngày 2-10, tại phường Đông Hải.
Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202609/100-dai-bieu-tham-gia-tap-huan-ung-pho-su-co-tran-dau-5bf5049/