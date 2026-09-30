Phường Bồ Đề: Rà soát, khai thác hiệu quả nhà, đất dôi dư

Theo đó, trên địa bàn phường Bồ Đề hiện nay đã giao có 52 cơ sở nhà đất cho các cơ quan Đảng ủy, Công an phường và các phòng ban, đơn vị thuộc UBND phường sử dụng làm trụ sở làm việc. Còn đối với 83 cơ sở nhà đất là trụ sở các nhà văn hóa thuộc các phường: Bồ Đề (cũ), Ngọc Thụy (cũ), Ngọc Lâm (cũ), Gia Thụy (cũ) hiện đang trong quá trình giao về các tổ dân phố sử dụng làm điểm sinh hoạt cộng đồng và nghiên cứu chuyển đổi công năng phù hợp.

Công trình Nhà văn hóa nằm ở số 252 phố Ngọc Lâm được phường Bồ Đề bàn giao cho Tổ dân phố 27 làm nơi sinh hoạt cộng đồng. Ảnh: Thái Trọng.

Chính quyền phường rà soát, thu hồi triệt để các cơ sở nhà đất

Tại địa điểm số 252 phố Ngọc Lâm, hiện trạng đã được sắp xếp là trụ sở Nhà văn hóa Tổ dân phố 27. Công trình là khối nhà 2 tầng, mặt tiền là cổng Đình Ngọc Lâm còn sót lại. Theo ông Trương Văn Doanh, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 27, trước đây, địa điểm này là trụ sở hoạt động của Hội Chữ thập đỏ phường Ngọc Lâm, quận Long Biên (cũ). Trong thời gian đó, đơn vị này đã cho một hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường ở nhờ và bán hàng nước để mưu sinh trong nhiều năm. Việc này cũng gây phát sinh một số đơn thư kiến nghị, phản ánh.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sáp nhập tổ dân phố, phường Bồ Đề đã thu hồi toàn bộ mặt bằng. Ông Trương Văn Doanh cho biết, việc giao nhà số 252 phố Ngọc Lâm cho Tổ dân phố 27 làm nơi hội họp, sinh hoạt cộng đồng là phù hợp với nhu cầu của địa bàn.

Ông Trương Văn Doanh, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 27 mong muốn công trình Nhà văn hóa sớm được cải tạo, sửa chữa để phục vụ tốt hơn cho việc hội họp, sinh hoạt cộng đồng của nhân dân. Video: Thành Công - Thái Trọng.

Ghi nhận thực tế của phóng viên cho thấy, việc sử dụng công trình làm nơi để ở và bán hàng đã được chấm dứt hoàn toàn. Tuy nhiên, sau nhiều năm không được duy tu, duy trì thường xuyên, công trình đã xuống cấp nhiều như thấm dột trần nhà, tường bao bong tróc, ẩm thấp. Hiện nay khu vực tầng 1 được chia thành 3 gian nhà đều phục vụ lưu giữ các đồ dùng sinh hoạt chung. Khu vực tầng 2 là hội trường nhưng các thiết bị bên trong không đảm bảo.

Tường nhà thấm dột, nhiều thiết bị không đảm bảo do không được thường xuyên duy tu, duy trì. Ảnh: Thái Trọng.

Tình trạng một số gian nhà ở khu vực tầng 1 bị sử dụng để ở, bán hàng đã chấm dứt.Ảnh: Thái Trọng.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Ngọc Vân, Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Bồ Đồ cho biết, đến đầu tháng 8 vừa qua, đã có 56 trụ sở Nhà văn hóa tổ dân phố được bàn giao cho các tổ dân phố sử dụng, còn lại 27 trụ sở Nhà văn hóa tổ dân phố dôi dư. Để làm tốt được công tác này, Đảng ủy phường Bồ Đề chủ động thành lập Tổ công tác giúp Ban Thường vụ rà soát, quản lý và khai thác các trụ sở dôi dư, quỹ đất công, đất nông nghiệp công ích, đất đã giải phóng mặt bằng chưa sử dụng, Công viên, vườn hòa trên địa bàn phường theo Quyết định số 223-QĐ/UBND ngày 25-2-2026. Theo đó, ông Phạm Bạch Đằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường được phân công làm Tổ trưởng.

Theo kế hoạch, trong quý II-2026 vừa qua, Tổ giúp việc đã hoàn thành nhiệm vụ quan trọng là kiến nghị áp dụng biện pháp xử lý đối với các tồn tại, vi phạm, nợ đọng, các phương án quản lý khai thác quỹ nhà đất công ích hiện có; kiến nghị biện pháp chấn chỉnh, thu hồi, điều chỉnh mục đích sử dụng, xử lý hợp đồng không, chưa đúng quy định, tham mưu lộ trình giải quyết dứt điểm các vi phạm kéo dài, phức tạp, phát sinh khiếu kiện.

Ông Nguyễn Ngọc Vân, Chánh Văn phòng HĐND&UBND phường Bồ Đề. Video: Thành Công - Thái Trọng.

Nhiều phương án quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả được đề ra

Ông Vân chúng tôi được biết thêm, Văn phòng HĐND & UBND phường đang tiếp tục đề xuất các phương án bố trí, sử dụng đối với các cơ sở Nhà văn hóa dôi dư còn lại. Một phương án thiết thực đang được đơn vị này cân nhắc tham mưu cho Thường trực Đảng ủy quyết định là chuyển đổi công năng công trình. Tức là chuyển thành các không gian phục vụ cộng đồng khác như: Nhà sinh hoạt hội đoàn thể; thư viện/ phòng đọc sách cộng đồng, hoặc khu vui chơi trong nhà cho trẻ em; điểm hoạt động đội PCCC tình nguyện và trưng bày mô hình PCCC.

Phóng viên tiếp tục cùng đoàn công tác của UBND phường kiểm tra tại một địa điểm khác đang được định hướng bố trí, sắp xếp lại công năng như trên. Công trình Nhà văn hóa tổ 17 – Ngọc Lâm cũ, địa chỉ 39 Nguyễn Gia Bồng có tổng diện tích khuôn viên lên đến hơn 800m2. Hiện trạng đang có công trình nhà 1 tầng diện tích xây dựng 90m2, còn lại là sân thể thao và một số cây bóng mát. Địa điểm này được phường Bồ Đề dự kiến bố trí làm trụ sở của Đội Phòng cháy Chữa cháy tình nguyện của phường.

Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND cùng Đội PCCC tình nguyện phường Bồ Đề khảo sát trụ sở số 39 Nguyễn Gia Bồng. Ảnh: Thái Trọng.

Ông Nguyễn Hồng Hà – Đội trưởng Đội PCCC tình nguyện phường Bồ Đề cho biết, nếu được bố trí đặt trụ sở Đội tại địa điểm số 39 Nguyễn Gia Bồng nói trên thì cơ sở vật chất phục vụ ứng trực và mặt bằng đậu đỗ, lưu giữ các phương tiện chứa cháy sẽ được đảm bảo hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, phần sân rộng cùng cây bóng mát có sẵn là điều kiện tốt để tổ chức các lớp tập huấn kĩ năng PCCC cho cư dân trên địa bàn phường.

Ông Nguyễn Hồng Hà, Đội trưởng Đội PCCC tình nguyện phường Bồ Đề kiến nghị sớm được bàn giao trụ sở và quan tâm mua sắm thêm một số trang thiết bị chữa cháy cho Đội để thực hiện nhiệm vụ được tốt hơn. Video: Thành Công - Thái Trọng.

Phường Bồ Đề có mật độ dân cư đông, nhiều ngõ nhỏ, sâu. Chính bởi vậy, trong một số trường hợp, lực lượng PCCC chuyên nghiệp khó tiếp cận để triển khai công tác chữa cháy.

“Thực tế trong thời gian từ đầu năm tới nay, với quy mô phương tiện nhỏ, linh hoạt, nhân lực đều là người địa phương, Đội PCCC tình nguyện phường Bồ Đề đã kịp thời xử lý 8 vụ cháy với nhiều quy mô khác nhau. Công tác chữa cháy được Đội triển khai hiệu quả nên chưa có thiệt hại về người, còn thiệt hại về tài sản được hạn chế đến mức thấp nhất.” Ông Nguyễn Ngọc Vân, Chánh Văn phòng HĐND & UBND cho biết.

Diễn tập tình huống chữa cháy nhà ở riêng lẻ tại trụ sở số 39 Nguyễn Gia Bồng. Ảnh: Thái Trọng.

Đối với các cơ sở dôi dư khác, phường Bồ Đề cân nhắc thêm các phương án xử lý như: Tích hợp làm điểm phụ để phục vụ sinh hoạt cộng đồng nếu điểm chính không đủ sức chứa; Quản lý tập trung để điều chuyển cho các mục đích công ích khác của phường như (mở rộng trường mầm non, trạm y tế, hoặc xây dựng công trình hạ tầng công cộng,…). Nếu cơ sở vật chất phù hợp quy hoạch, sẽ đề xuất thưc hiện định giá, thanh lý hoặc đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy trình thanh lý tài sản công để nộp ngân sách Nhà nước.

Như vậy, với lộ trình cụ thể, phường Bồ Đề đã từng bước kiểm soát chặt chẽ, bố trí, sắp xếp sử dụng hiệu quả các cơ sở nhà đất dôi dư sau sáp nhập. Từ những định hướng thay đổi công năng phù hợp với nhu cầu thực tế của nhân dân và tình hình địa bàn, các công trình nhà đất sẽ sớm phát huy hiệu quả trong thời gian tới.