Đồng Nai lên kế hoạch đấu giá hơn 1.183ha đất

Ngày 30/9, UBND TP Đồng Nai thông tin, TP vừa ban hành Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn năm 2026, với mục tiêu khai thác hiệu quả quỹ đất, tạo nguồn thu ngân sách và bổ sung nguồn lực đầu tư công, phúc lợi xã hội.

Theo kế hoạch, 35 khu đất, thửa đất được xác định là danh mục tập trung nguồn lực để tổ chức đấu giá trong năm 2026, tổng diện tích khoảng 1.183,7 ha.

Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đồng Nai được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan tập trung hoàn thiện các thủ tục, bảo đảm đủ điều kiện đưa các khu đất ra đấu giá theo tiến độ được phê duyệt.

Trong danh mục này, có nhiều khu đất quy mô lớn. Lớn nhất là khu đất khoảng 351,8 ha tại xã An Viễn. Theo kế hoạch, khu đất này nằm trong nhóm được tập trung thực hiện các thủ tục để đưa ra đấu giá. Một khu đất lớn khác là dự án khu phức hợp đô thị sinh thái và công viên chuyên đề tại xã Phước An, diện tích khoảng 101,94 ha. Tại phường Thống Nhất có khu đất khoảng 84,8 ha. Ngoài ra, danh mục còn có Cụm công nghiệp Long Giao với diện tích khoảng 55,9 ha.

Một số khu đất khác có diện tích hàng chục ha như khu đất khoảng 14,49 ha tại phường Dầu Giây, khu đất đô thị - thương mại - dịch vụ hỗn hợp tại phường Trảng Bom rộng khoảng 5,16 ha, cùng nhiều khu đất và thửa đất khác tại Long Khánh, Trảng Bom, Long Thành, Tân An, Tam Hiệp...

Phần lớn các khu đất trong danh mục 35 khu được ghi nhận hiện trạng đất trống. Một số khu có công trình trên đất hoặc đang thực hiện các thủ tục liên quan về quy hoạch, giải phóng mặt bằng và hoàn thiện pháp lý.

Theo kế hoạch, giá khởi điểm đấu giá sẽ được xác định trên cơ sở bảo đảm phản ánh vị trí, tiềm năng và lợi thế của từng khu đất, đồng thời phải bảo đảm lợi ích của Nhà nước và tính khả thi trong việc thu hút nhà đầu tư.

Không chỉ dừng ở danh mục 35 khu đất dự kiến tập trung đấu giá trong năm 2026, kế hoạch của TP Đồng Nai còn xác định 44 khu đất, thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất và UBND cấp xã quản lý đang cần tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý.

Các cơ quan được giao nhiệm vụ tập trung hoàn tất hồ sơ trong năm 2026, qua đó phấn đấu đưa các khu đất ra tổ chức đấu giá ngay trong quý I/2027. Một số trường hợp nếu sớm đáp ứng đầy đủ điều kiện có thể được tổ chức đấu giá ngay trong năm 2026.

Danh mục này tiếp tục trải rộng tại nhiều địa bàn của TP Đồng Nai, trong đó có Long Khánh, Long Thành, Trảng Bom, Nhơn Trạch, Phước An...

Nhiều khu đất tại Long Thành cũng sắp đưa vào sử dụng phục vụ hoạt động của Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Bên cạnh đó, kế hoạch còn dành riêng một danh mục gồm 3 khu đất để đưa vào sử dụng phục vụ hoạt động của Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Cụ thể, đây là các khu đất thuộc Khu đô thị sân bay Long Thành - Airport City, gồm các lô KH1, KH3, KH5, KH6 với diện tích khoảng 41,38 ha; nhóm KH2, KH4, KH7, KH8 khoảng 69,63 ha; và nhóm C01.1A, C02.4, C02.3A khoảng 48,28 ha. Tổng diện tích của 3 khu đất này khoảng 159,29 ha.

Theo kế hoạch, hiện trạng các khu đất trên đều là đất trống. Theo UBND TP Đồng Nai, toàn bộ nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất đối với nhóm đất phục vụ Khu đô thị sân bay Long Thành, sau khi trừ các chi phí liên quan, sẽ được nộp về ngân sách Trung ương theo quy định liên quan đến dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đồng Nai được giao chủ trì công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất và các thủ tục liên quan. Các sở, ngành có trách nhiệm kiểm soát việc tuân thủ quy định về quy hoạch, nhà ở, đầu tư và đất đai. Đối với những khu đất sớm hoàn thành đầy đủ điều kiện, thành phố yêu cầu khẩn trương tổ chức đấu giá trong năm 2026 nhằm tăng nguồn thu ngân sách.

Như vậy, kế hoạch đấu giá năm 2026 của TP Đồng Nai đang được triển khai theo nhiều nhóm, từ 35 khu đất đã được xác định là trọng tâm đấu giá trong năm 2026, 44 khu đang hoàn thiện pháp lý cho giai đoạn tiếp theo, đến 3 khu đất thuộc khu đô thị sân bay Long Thành và 46 khu đang tạo lập quỹ đất.

UBND TP Đồng Nai cũng yêu cầu các đơn vị liên quan chuyển từ theo dõi tiến độ sang quản trị kết quả, trong đó số thực thu nộp ngân sách được xác định là một trong những thước đo quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.