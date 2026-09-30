Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhiệt điện tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: Phan Khiêm

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Điện 2, tiến độ tổng thể dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I đến nay đạt 99,7%. Trong đó, công tác thiết kế đạt 99,94%, thi công lắp đặt đạt 99,75% và chạy thử đạt 88,01%. Dự kiến, Tổ máy số 1 sẽ phát điện thương mại vào tháng 11/2026 và Tổ máy số 2 vào tháng 12/2026.

Hiện, Tổ máy số 1 đang thực hiện hiệu chỉnh chế độ cháy buồng đốt lò hơi, thử nghiệm tăng giảm tải; Tổ máy số 2 đã hoàn thành hòa đồng bộ vào hệ thống điện quốc gia vào ngày 28/9. Cùng với đó, dự án đã hoàn thành 10/13 nhóm hồ sơ thủ tục, đáp ứng đầy đủ các quy định về giấy phép môi trường, kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và giấy phép khai thác nước…

Đồng chí Nguyễn Tài Anh, Phó Tổng Giám đốc EVN báo cáo tiến độ dự án - Ảnh: Phan Khiêm

Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, UBND xã Phú Trạch đã xây dựng tiến độ chi tiết cho từng hạng mục. Đối với các hộ dân còn lại tại dự án cơ sở hạ tầng, địa phương phấn đấu hoàn thành bàn giao mặt bằng và làm thủ tục thuê đất chậm nhất vào ngày 15/10.

Đối với tuyến đường ống nước ngọt, xã đang phối hợp xác minh nguồn gốc đất, hoàn thiện phương án bồi thường và quyết định thu hồi đất trước ngày 10/10. Đồng thời, các công tác đo đạc, thẩm định bồi thường cho hạng mục đường vào Trung tâm Điện lực Quảng Trạch từ Quốc lộ 1 cũng đang được triển khai khẩn trương.

Đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND phát biểu kết luận tại buổi làm việc - Ảnh: Phan Khiêm

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của các dự án nhiệt điện tại Khu Kinh tế Hòn La đối với an ninh năng lượng và phát triển kinh tế địa phương. Đồng chí yêu cầu các sở, ngành và chính quyền xã Phú Trạch tập trung phối hợp xử lý dứt điểm các vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ, bảo đảm bàn giao mặt bằng đúng kế hoạch.

Quán triệt chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra các dự án nhiệt điện tại Khu Kinh tế Hòn La ngày 24/9, đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu EVN chỉ đạo Ban Quản lý Dự án Điện 2 và đơn vị vận hành khẩn trương hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, điều kiện kỹ thuật để Tổ máy số 1, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I vận hành an toàn.

Đặc biệt, chủ đầu tư và các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành công tác chạy thử tin cậy để phát điện thương mại trong tháng 11/2026, đồng thời chuẩn bị chu đáo phương án tổ chức lễ khánh thành theo đúng kế hoạch

Các đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: Phan Khiêm

Đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công thương chủ trì rà soát báo cáo của EVN, tổng hợp các thủ tục còn vướng mắc để đề xuất xử lý theo thẩm quyền, bảo đảm tiến độ vận hành thương mại, khánh thành và khởi công dự án theo đúng chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy.