Hà Nội: Rà soát để thống nhất trong quản lý thiết chế văn hóa

Đại biểu yêu cầu làm rõ nguyên nhân còn 22/46 cơ sở nhà, đất thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trách nhiệm của từng đơn vị và thời hạn hoàn tất; nguyên nhân chậm ban hành định mức, đơn giá dịch vụ sự nghiệp công, trách nhiệm và thời điểm hoàn thành; phương án quản lý, phân loại và khai thác các công trình được chuyển giao về một số xã phường; xác định thời điểm xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, trách nhiệm cập nhật phục, bảo đảm tính chính xác và khai thác dữ liệu phục vụ quản lý.

Chủ tọa điều hành phiên họp giải trình. Ảnh: Văn Tuyến

Đại biểu đề nghị làm rõ năng lực quản lý, vận hành sau phân cấp và phương án bố trí, đào tạo nhân lực sau khi các xã, phường tiếp nhận công trình lớn từ cấp huyện trước đây.

Hiệu quả vận hành chưa đồng đều

Trả lời câu hỏi của đại biểu về việc phân cấp quản lý thiết chế văn hóa giữa các xã, phường chưa có sự thống nhất, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phạm Tuấn Long cho biết, tại các phường có trung tâm văn hóa - thể thao; các xã có trung tâm dịch vụ tổng hợp là đơn vị sự nghiệp được giao quản lý, vận hành thiết chế.

Còn về quản lý nhà nước tại các địa phương có phòng văn hóa - xã hội tiếp nhận, chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn thực hiện. Thực tế cho thấy, thời gian qua hiệu quả vận hành giữa các địa phương chưa đồng đều. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức tập huấn chuyên môn và sẽ tiếp tục phối hợp với các xã, phường để xác định tồn tại, nâng cao chất lượng hoạt động.

Đại biểu Hoàng Thị Thu Phương, Ủy viên chuyên trách Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố nêu câu hỏi chất vấn. Ảnh: Văn Tuyến

Đối với vấn đề đại biểu nêu về quản lý 109 các thiết chế chuyển giao cho các xã, phường, ông Phạm Tuấn Long cho biết, ngành đã rà soát tại 30 quận, huyện trước đây, những thiết chế đáp ứng quy định phân cấp đã được chuyển về xã, phường; các công trình quy mô lớn có thể được khai thác, sử dụng chung theo khu vực.

Sở đã đề xuất các xã, phường lân cận cùng khai thác một số công trình như Khu thể thao Quần Ngựa, Khu thể thao tại Long Biên và Đông Anh... Sở sẽ xây dựng các đề án khai thác từng phần diện tích để nâng cao hiệu quả sử dụng, tránh lãng phí và chủ động vận hành mô hình theo nghị quyết Nghị quyết 31/2026/NQ-HĐND về việc Quy định một số chính sách khuyến khích, huy động nguồn lực xã hội hóa và sử dụng ngân sách nhà nước để bảo vệ, phát triển văn hóa, thể thao; chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn thành phố.

Đại biểu Dương Thị Phương Nhung, Ủy viên chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố nêu câu hỏi tại phiên họp giải trình. Ảnh: Văn Tuyến

Giải trình về một số nơi giao thiết chế cho nhà văn hóa quản lý, một số nơi giao cho trung tâm dịch vụ tổng hợp quản lý, chưa có sự nhất quán trên toàn thành phố, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Xuân Lưỡng cho biết, Trung tâm dịch vụ tổng hợp hiện có ở 78 xã, được thiết kế theo đặc thù địa phương có hoạt động nông nghiệp. Trong khi đó, 48 trung tâm văn hóa, thể thao không có hoạt động nông nghiệp không được giao những nội dung này.

Đối với việc một số địa phương có tình trạng giao cho nhà văn hóa quản lý, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho rằng, đây chỉ là số ít, hiện Sở đang rà soát và sẽ thống nhất lại trong thời gian tới. Dự kiến trong tuần tới, Sở sẽ trình UBND thành phố ban hành kế hoạch hướng dẫn việc sắp xếp vị trí việc làm đối với đơn vị sự nghiệp theo nghị định mới của Chính phủ về vị trí việc làm đối với viên chức. Nội dung này cũng sẽ được tích hợp vào việc rà soát tổng thể, bảo đảm phân giao nhiệm vụ giữa hai trung tâm trong quản lý các thiết chế văn hóa được đồng bộ, thống nhất.

Quang cảnh phiên họp giải trình của HĐND thành phố. Ảnh: Văn Tuyến

Hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận cho 22 cơ sở nhà, đất

Về 22/46 cơ sở nhà, đất chưa được cấp giấy chứng nhận, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Phạm Tuấn Long cho biết, đơn vị đã rà soát, đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng và khai thác các địa điểm này; đồng thời có lộ trình hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận, phục vụ đầu tư và quản lý.

Liên quan nội dung này, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, hiện không có vướng mắc quan trọng về đất đai trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với công trình văn hóa, công trình sự nghiệp; các đơn vị cần lập hồ sơ theo quy định.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Tuấn Long trả lời tại phiên họp giải trình. Ảnh: Văn Tuyến

Về việc chậm ban hành định mức, đơn giá, ông Phạm Tuấn Long cho biết, các đơn vị thuộc Sở cơ bản đã hoàn thành dự thảo, một số đơn giá đã trình và đang được thẩm định. Sở đang tập trung hoàn thiện với 22 đơn giá, phấn đấu trong tháng 10-2026 giải quyết các đơn giá còn lại.

Trước câu hỏi của đại biểu về khung năng lực, vị trí việc làm của đội ngũ cán bộ khi tiếp quản công trình văn hóa quy mô lớn từ cấp quận, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Xuân Lưỡng cho biết, sau một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, đội ngũ quản lý thiết chế văn hóa tại xã, phường cơ bản đáp ứng yêu cầu công việc. Thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ này.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Xuân Lưỡng trả lời tại phiên giải trình. Ảnh: Văn Tuyến

Trả lời câu hỏi của đại biểu thời điểm xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Cù Ngọc Trang cho biết, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đăng ký xây dựng 3 cơ sở dữ liệu gồm: Di sản văn hóa và di tích lịch sử; thể thao và các cơ sở thể thao; lễ hội và sự kiện cộng đồng. Theo kế hoạch, 3 cơ sở dữ liệu hoàn thành trước 31-12-2026, theo phân công Sở Văn hóa chủ trì, hiện đã đáp ứng tiến độ.

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ sung dữ liệu về thiết chế văn hóa, thể thao tại thôn, tổ dân phố. Hiện thành phố có 4.481 thiết chế văn hóa tại thôn, tổ dân phố và gần 2.000 cơ sở văn hóa. Việc xây dựng dữ liệu tổng thể sẽ giúp quản lý tình trạng, hoạt động và tần suất sử dụng.

Sở cũng phối hợp xây dựng nền tảng văn hóa và du lịch số, đồng thời đề xuất đưa dữ liệu thiết chế văn hóa, thể thao lên bản đồ số và nền tảng iHanoi, giúp người dân tìm kiếm thông tin về địa điểm, lịch trình, thời gian và công suất hoạt động của từng thiết chế.