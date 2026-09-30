Khẩn trương bàn giao các trụ sở công dôi dư đã có nhà đầu tư quan tâm trước ngày 30/10

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ bàn giao các trụ sở công dôi dư đã có nhà đầu tư quan tâm - Ảnh: M.T

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Đối với 5 trụ sở công dôi dư đã có nhà đầu tư quan tâm, trong đó có trụ sở Tỉnh ủy Quảng Trị (cũ) tại địa chỉ số 30, đường Hùng Vương, phường Đông Hà và trụ sở UBND tỉnh Quảng Trị (cũ) tại địa chỉ số 45, đường Hùng Vương, phường Đông Hà, đơn vị chủ trì là Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp cùng Sở Tài chính đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục bàn giao cho nhà đầu tư trước ngày 30/10.

Đối với 18 trụ sở còn lại thuộc danh mục 23 trụ sở UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương cho thuê, giao các sở, ngành kêu gọi, vận động nhà đầu tư tiếp tục quan tâm, tìm hiểu, chuyển đổi mục đích sử dụng sang các lĩnh vực y tế, giáo dục, nhà ở xã hội, văn phòng đại diện của doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Quảng Trị... Hoàn thành phương án xử lý đối với các trụ sở này trước ngày 15/11.

Để thực hiện được tiến độ này, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp sắp tới. Trong đó ưu tiên các chính sách hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư như giảm thuế, giảm giá thuê đất. Trên cơ sở tính toán giá trị tài sản còn lại của các trụ sở công dôi dư để xây dựng chính sách cho thuê ngắn hạn theo từng năm, phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Trụ sở Tỉnh ủy Quảng Trị (cũ) ở địa chỉ số 30, đường Hùng Vương, phường Đông Hà - Ảnh: M.T

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, đối với các trụ sở ở xã, phường dôi dư do sáp nhập địa giới hành chính, cần xây dựng chủ trương bố trí, chuyển đổi công năng thành nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng; trung tâm chăm sóc sức khỏe Nhân dân gắn với chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; hỗ trợ các trường học xây dựng thư viện sách...

Mục tiêu đặt ra là nhanh chóng xử lý các trụ sở công dôi dư sau hợp nhất tỉnh, phường, xã, tránh lãng phí nguồn lực và từng bước chuyển đổi công năng, phục vụ hiệu quả đời sống dân sinh.