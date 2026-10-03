Từ đôi tay đặc biệt đến những mùa hoa

Nép mình bên con đường nhỏ ở phường Đông Hà, ngôi trường đặc biệt ấy mỗi ngày vẫn diễn ra những giờ học rất đỗi bình dị. Có những học sinh không nghe được âm thanh của cuộc sống, có em chậm phát triển trí tuệ, có em gặp khó khăn về vận động hay giao tiếp. Nhưng trong lớp học làm hoa, những khác biệt dường như được đặt sang một bên. Chỉ còn những đôi mắt chăm chú, những bàn tay thoăn thoắt và niềm vui trong trẻo khi một cánh hoa vừa được gắn lên cành.

Trường giáo dục chuyên biệt tỉnh Quảng Trị hiện có 143 học sinh, trong đó 34 em khiếm thính, 109 em chậm phát triển trí tuệ và 3 em khiếm thị hòa nhập. Mỗi em là một hoàn cảnh, một câu chuyện riêng. Có em phải mất nhiều thời gian hơn để hiểu một hướng dẫn đơn giản; có em phải lặp đi lặp lại một động tác rất nhiều lần mới có thể thành thạo. Thế nhưng, điều khiến những người gắn bó với ngôi trường này tự hào chính là các em chưa bao giờ thôi cố gắng.

Những cánh hoa được làm nên từ nghị lực

Một tiết học làm hoa của cô và trò trường Giáo dục chuyên biệt tỉnh Quảng Trị - Ảnh: T.H

Từ năm 2018, nghề làm hoa được đưa vào chương trình giảng dạy tại trường. Một công việc tưởng như nhỏ bé nhưng đã trở thành một phần ý nghĩa trong hành trình giáo dục và rèn luyện kỹ năng cho học sinh nơi đây. Không phải ngẫu nhiên nghề làm hoa được lựa chọn.

Những công đoạn như tạo hình cánh hoa từ giấy, xốp, gắn cành, gắn lá, làm nụ rồi lắp ghép các bộ phận tương đối đơn giản, phù hợp với khả năng của nhiều học sinh khuyết tật. Các em quan sát giáo viên làm mẫu, ghi nhớ từng bước rồi kiên trì thực hiện. Nhưng phía sau sự đơn giản ấy là cả một quá trình.

Trong lớp học, cô giáo đứng bên cạnh từng học sinh, chậm rãi làm mẫu. Em nào chưa hiểu, cô làm lại. Em nào làm chưa đúng, cô nhẹ nhàng sửa. Với những học sinh khiếm thính, việc truyền đạt còn đòi hỏi giáo viên sử dụng nhiều hình thức trực quan, ký hiệu và thao tác mẫu để các em có thể nắm bắt. Còn với những học sinh chậm phát triển trí tuệ, mỗi công đoạn đều cần được hướng dẫn cụ thể và lặp lại nhiều lần.

Trên mặt bàn, những miếng xốp đủ màu sắc nằm cạnh những đoạn kẽm nhỏ. Một em cắt cánh hoa, em khác làm cành. Có em ngồi rất lâu chỉ để chỉnh lại một chiếc lá cho ngay ngắn. Rồi từng bộ phận được ghép lại, một bông hoa dần hiện ra. Khi bông hoa hoàn chỉnh, ánh mắt của các em cũng sáng lên.

Với Hồ Quỳnh Hương, học sinh lớp 5A1 khuyết tật trí tuệ, niềm vui giản dị là được tự tay làm nên một sản phẩm đẹp.“Em rất vui vì mình đã tự tay làm ra những bông hoa đẹp”, Hương chia sẻ. Một câu nói ngắn nhưng phía sau đó là cả một hành trình. Bởi với Hương và nhiều bạn bè của em, điều đáng quý không chỉ là bông hoa có đẹp hay không, mà là các em đã tự mình hoàn thành được một việc mà trước đó tưởng như rất khó khăn.

Cô giáo Trương Thị Thúy Vân, giáo viên Trường giáo dục chuyên biệt tỉnh Quảng Trị, cho biết mỗi tuần học sinh có 2 tiết làm hoa. Và đó luôn là những tiết học được các em mong chờ. Không khí lớp học thường rộn ràng tiếng cười. Các em vừa làm, vừa quan sát, vừa giúp đỡ nhau. Bạn làm nhanh chỉ cho bạn làm chậm. Em đã quen với một công đoạn sẽ hỗ trợ bạn chưa thành thạo.

“Đây cũng là giờ học để tạo cho các em biết cách hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau”, cô Thúy Vân chia sẻ. Những giờ học ấy vì thế không chỉ dạy các em cách làm một bông hoa. Đó còn là bài học về sự kiên trì, tính cẩn thận, tinh thần sẻ chia và khả năng hợp tác với những người xung quanh.

Từ một bông hoa đến niềm tin vào chính mình

Điều đáng quý là những bông hoa sau khi hoàn thành không chỉ nằm lại trong lớp học. Nhiều năm qua, sản phẩm của các em học sinh Trường giáo dục chuyên biệt được giới thiệu, tiêu thụ tại các cơ quan, trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Mỗi lần một bông hoa được người khác lựa chọn cũng là một lần các em nhận ra rằng đôi tay của mình có thể tạo nên những điều có ích.

Sản phẩm hoa kẽm của học sinh Trường Giáo dục Chuyên biệt tỉnh Quảng Trị - Ảnh: T.H

Tại ngày hội “Xuân yêu thương-Tết sum vầy” do Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Quảng Trị tổ chức thường niên, gian hàng hoa xốp, hoa kẽm của Trường giáo dục chuyên biệt đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Những sản phẩm nhiều màu sắc không chỉ được đón nhận bởi hình thức đẹp mắt, mà còn bởi câu chuyện phía sau chúng. Đối với các em, sự đón nhận ấy có ý nghĩa hơn một lần bán được sản phẩm. Nó giúp các em hiểu rằng mình cũng có thể làm ra những điều có giá trị; rằng khuyết tật không có nghĩa là vô dụng; rằng mỗi người đều có một khả năng riêng nếu được trao cơ hội để phát huy.

Mỗi em là một câu chuyện. Có em khiếm thính, có em khiếm ngôn, có em gặp khó khăn về vận động. Con đường học tập của các em có thể dài hơn, nhiều chông chênh hơn, nhưng nghị lực thì chưa bao giờ nhỏ bé. Và những người giáo viên ở đây cũng chọn cho mình một cách làm nghề đặc biệt-kiên nhẫn hơn, yêu thương hơn và tin vào học trò nhiều hơn.

Từ một cánh hoa, các em học được cách làm việc. Từ một sản phẩm, các em học được giá trị của lao động. Và từ ánh mắt hài lòng của người đón nhận, các em học được một điều lớn lao hơn, rằng mình cũng có thể tạo ra những điều tốt đẹp cho cuộc đời. Có lẽ, đó mới là ý nghĩa sâu xa nhất của những giờ học làm hoa.

Nhưng câu chuyện về những bông hoa nơi ngôi trường đặc biệt này không chỉ thuộc về một mùa xuân. Bởi mùa hoa của các em có thể đến bất cứ lúc nào. Và đó cũng là lúc những người thầy, người cô nhìn thấy thành quả đẹp nhất của nghề giáo: Những học trò từng chịu nhiều thiệt thòi đang dần biết tin vào bản thân, biết lao động, biết sẻ chia và biết ước mơ.

Ở Trường giáo dục chuyên biệt tỉnh Quảng Trị, những đôi tay đặc biệt vẫn mỗi ngày miệt mài làm hoa. Những đôi tay ấy có thể không hoàn hảo, nhưng đang làm nên những điều thật đẹp. Không chỉ là những bông hoa bằng giấy, bằng xốp hay bằng kẽm, mà là những bông hoa của nghị lực, của tình yêu thương và niềm tin vào cuộc sống. Từ đôi tay đặc biệt, những mùa hoa cứ thế được tạo nên-lặng lẽ, bền bỉ và đẹp theo một cách rất riêng.