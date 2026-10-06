Từ di sản đến đối thoại văn hóa

Lễ hội tạo động lực mới cho việc bảo tồn di sản gắn liền với phát triển kinh tế sáng tạo.

Di sản mở cánh cửa đối thoại

Tuần qua, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai với chủ đề “Hội tụ di sản – Kiến tạo tương lai”. Diễn ra nhân dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO, lễ hội năm nay quy tụ sự tham gia của 50 quốc gia và tổ chức quốc tế, cùng nhiều hoạt động nghệ thuật, văn hóa, ẩm thực đa dạng, thu hút đông đảo công chúng Thủ đô, nghệ sĩ trong nước và quốc tế.

Không chỉ là một sự kiện trình diễn văn hóa, lễ hội mở ra không gian giao lưu, nơi những giá trị văn hóa của các quốc gia được giới thiệu, chia sẻ và tiếp cận theo nhiều cách khác nhau. Từ những chương trình nghệ thuật đặc sắc đến các không gian văn hóa, ẩm thực, mỗi hoạt động góp phần tạo nên một bức tranh đa sắc màu về văn hóa thế giới tại Hà Nội.

Việc lựa chọn Hoàng thành Thăng Long, khu di sản thế giới, làm không gian tổ chức càng tạo thêm chiều sâu cho thông điệp của lễ hội. Giữa không gian di sản của Thăng Long - Hà Nội, những giá trị văn hóa của nhiều quốc gia cùng hiện diện, tạo nên cuộc gặp gỡ giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và đời sống đương đại.

Lễ hội cũng mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra nhân dấu mốc 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO. Đây là dịp để Việt Nam giới thiệu những giá trị văn hóa, di sản của đất nước, đồng thời tăng cường giao lưu, chia sẻ với bạn bè quốc tế.

Bà Nguyễn Phương Hòa - Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VHTTDL) cho biết:

Lễ hội Văn hóa Thế giới lần này chính là một sự kiện đầy ý nghĩa để kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO và cũng là sự kiện khởi đầu cho chuỗi hoạt động hướng tới Thập kỷ Quốc tế Văn hóa vì sự phát triển bền vững này.

Quy mô của lễ hội năm nay tiếp tục cho thấy sức lan tỏa của một sự kiện văn hóa đối ngoại được tổ chức tại Hà Nội. Sự tham gia của 50 quốc gia và tổ chức quốc tế không chỉ mang đến sự phong phú về nội dung mà còn tạo điều kiện để các nền văn hóa gặp gỡ, chia sẻ những giá trị đặc sắc, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam, Thủ đô Hà Nội tới bạn bè quốc tế.

Khi văn hóa được cảm nhận bằng trải nghiệm

Những chương trình nghệ thuật và các gian hàng quốc tế tại Hoàng thành Thăng Long đã tạo nên không gian để các nền văn hóa cùng cất tiếng nói, giúp công chúng và du khách có những trải nghiệm đặc biệt.

Tham quan, khám phá các nền văn hoá tại Hoàng thành Thăng Long, chị Camila đến từ Peru chia sẻ: Những không gian văn hóa tại Lễ hội thật đặc sắc khi các quốc gia tôn trọng sự khác biệt, chia sẻ di sản và lan tỏa hợp tác, phát triển bền vững. Đây là điều mà những người yêu văn hóa và di sản đều mong muốn”

Trong những ngày diễn ra lễ hội, các đại biểu quốc tế có nhiều hoạt động tìm hiểu về văn hóa và con người Việt Nam. Trong đó, chuyến tham quan, trải nghiệm tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam để lại nhiều ấn tượng.

Tại đây, văn hóa không chỉ được giới thiệu qua những hình ảnh hay tiết mục biểu diễn mà còn được cảm nhận thông qua cảnh quan, không gian kiến trúc, hoạt động văn hóa truyền thống, ẩm thực và sự giao lưu trực tiếp với cộng đồng.

Sau một ngày tham quan, trải nghiệm tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, chị May đến từ Mexico hào hứng chia sẻ: Tất cả những hoạt động mà chúng tôi được chứng kiến và trực tiếp trải nghiệm đều rất tuyệt vời, giúp chúng tôi cảm nhận rõ hơn và gần gũi hơn với văn hóa Việt Nam. Trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội, việc được trải nghiệm những hoạt động thực tế giúp các nền văn hóa xích lại gần nhau hơn, thực sự rất ý nghĩa và phù hợp.

Qua chia sẻ của những vị khách quốc tế, cho thấy sức hấp dẫn của văn hóa không chỉ nằm ở những giá trị được giới thiệu trên sân khấu. Khi được trực tiếp bước vào không gian văn hóa, quan sát, trải nghiệm và giao tiếp với con người, du khách có thể cảm nhận những giá trị ấy một cách gần gũi và sinh động hơn.

Đây cũng là điều được bà Nguyễn Phương Hòa nhấn mạnh khi nói về những trải nghiệm mà lễ hội mang lại: Với những hoạt động vô cùng phong phú của lễ hội, từ các chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc từ nhiều nền văn hóa trên thế giới cũng như các không gian văn hóa và không gian ẩm thực, nó đã đánh thức mọi giác quan của du khách khi đến với Hoàng thành Thăng Long. Gần như là được tham quan một thế giới thu nhỏ, đi vòng quanh thế giới và ấn tượng sâu đậm mà tôi mong muốn mỗi du khách sẽ mang theo đó là một niềm vui, một niềm hạnh phúc khi được chu du vòng quanh thế giới và du lịch khắp 5 châu ngay tại chính địa danh lịch sử Hoàng thành Thăng Long.

Từ Hoàng thành Thăng Long đến Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, hành trình của các đại biểu quốc tế trong khuôn khổ lễ hội vì thế không chỉ là một chuyến tham quan hay thưởng thức nghệ thuật. Đó còn là hành trình tiếp cận, cảm nhận và đối thoại với những giá trị văn hóa.

Trong bối cảnh giao lưu quốc tế ngày càng được mở rộng, những hoạt động như vậy cho thấy văn hóa có thể tạo ra những kết nối vượt qua khác biệt về ngôn ngữ, địa lý và phong tục. Di sản, khi được đặt trong những không gian giao lưu phù hợp, không chỉ được bảo tồn và giới thiệu mà còn có thể trở thành điểm khởi đầu cho những cuộc gặp gỡ mới.