Hà Nội tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Điểm nhấn trong dịp kỷ niệm là hai chương trình nghệ thuật quy mô lớn tại Nhà hát Hồ Gươm vào ngày 9 và 10/10.

Ngày 9/10, chương trình nghệ thuật phục vụ công chúng được tổ chức theo hình thức bán vé, định hướng trở thành sự kiện âm nhạc quốc tế, quy tụ những tác phẩm tiêu biểu của Việt Nam và thế giới, kết nối tinh hoa âm nhạc đương đại với những giá trị văn hóa đặc trưng của Hà Nội.

Ngày 10/10, chương trình nghệ thuật đặc biệt "Bản Giao hưởng Hà Nội" chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô được kiến tạo như một bản giao hưởng nghệ thuật về lịch sử, văn hóa và khát vọng vươn lên của Hà Nội. Những tác phẩm âm nhạc kinh điển và các sáng tác tiêu biểu của nền âm nhạc Việt Nam sẽ kết hợp với ngôn ngữ sân khấu hiện đại, tạo nên hành trình nghệ thuật từ mùa Thu lịch sử năm 1954 đến diện mạo Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Cũng trong tối 10/10, tại khu vực Vườn hoa Đền Bà Kiệu diễn ra chương trình nghệ thuật “80 năm - Vang mãi bản hùng ca Hà Nội,” kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô (19/10/1946-19/10/2026), tái hiện quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Lực lượng vũ trang Thủ đô qua các thời kỳ.

Trong hai ngày 10 và 11/10, chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” sẽ diễn ra tại Phố Sách Hà Nội, phường Cửa Nam, mang đến cho người dân và du khách cơ hội trở về Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945 thông qua công nghệ thực tế ảo (VR).Chương trình phục vụ công chúng miễn phí, từ 8h đến 18h mỗi ngày, nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026).

“Trở về thời khắc thiêng liêng” lần đầu ra mắt công chúng tại Hà Nội vào dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh năm 2025. Chương trình sau đó tiếp tục được triển khai tại Quảng Ninh, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An), Dinh Độc Lập (Thành phố Hồ Chí Minh) và Đà Nẵng, đưa trải nghiệm lịch sử bằng công nghệ đến với người dân, du khách ở nhiều địa phương.