'Sen trong đá' đưa câu chuyện những nữ tù chính trị đến gần học sinh

Nhà giáo Phạm Thu Hà, Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Sỹ Liên phát biểu tại sự kiện

Triển lãm nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026.

Thông qua hình thức trưng bày trực quan, kết hợp các hoạt động trải nghiệm, sân khấu hóa, chương trình góp phần đưa những câu chuyện lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ.

“Sen trong đá: Tâm sáng, lòng son” giới thiệu chân dung và câu chuyện của 25 nữ tù chính trị tiêu biểu trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ

“Sen trong đá: Tâm sáng, lòng son” giới thiệu chân dung và câu chuyện của 25 nữ tù chính trị tiêu biểu trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Hình ảnh những người phụ nữ kiên cường được ví như những đóa sen vươn lên từ sỏi đá, qua đó làm nổi bật phẩm giá, ý chí và lòng tin không khuất phục trước gian lao, thử thách.

Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết phát biểu tại chương trình

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động sân khấu hóa do học sinh Trường THCS Ngô Sỹ Liên thực hiện. Những câu chuyện về các nữ anh hùng cách mạng được chuyển tải qua các tiểu phẩm, giúp lịch sử không chỉ hiện diện trên những trang sách mà trở thành những câu chuyện gần gũi, giàu cảm xúc với học sinh.

Theo nhà giáo Phạm Thu Hà, Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Sỹ Liên, “Sen trong đá” không chỉ là một triển lãm mà còn là cuộc gặp gỡ giữa những người phụ nữ đã đi qua chiến tranh, giam cầm, mất mát, hy sinh với thế hệ trẻ hôm nay.

“Những người phụ nữ cũng từng có những ước mơ rất bình yên, có gia đình và những người thương yêu. Nhưng khi Tổ quốc cần, các cô, các chị đã chọn đặt những ước mơ riêng của mình ở phía sau để bản thân cống hiến cho đất nước”, nhà giáo Phạm Thu Hà chia sẻ.

Chương trình hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026

Theo bà, cách đẹp nhất để tri ân những thế hệ đi trước không chỉ là ghi nhớ, mà còn là sống tử tế hơn, học tập tốt hơn, có trách nhiệm hơn và không dễ dàng bỏ cuộc trước những khó khăn của mình.

Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết cho biết, việc đưa triển lãm “Sen trong đá” đến Trường THCS Ngô Sỹ Liên là hành trình tiếp theo của ký ức trong một không gian mới, giúp các em học sinh tiếp cận lịch sử bằng những phương thức sinh động và gần gũi.

“Những thế hệ tương lai của đất nước sẽ phát huy truyền thống tốt đẹp của các mẹ, các chị, của lớp cha ông đi trước, tiếp tục học tập, rèn luyện, phấn đấu góp phần xây dựng đất nước ngày càng mạnh mẽ hơn”, bà Nguyễn Thị Tuyết nhắn nhủ.

Không chỉ giúp học sinh hiểu thêm về những hy sinh của thế hệ đi trước, triển lãm còn tạo cơ hội để các em chủ động tham gia, cảm nhận và kể lại lịch sử bằng ngôn ngữ của mình

Không chỉ giúp học sinh hiểu thêm về những hy sinh của thế hệ đi trước, triển lãm còn tạo cơ hội để các em chủ động tham gia, cảm nhận và kể lại lịch sử bằng ngôn ngữ của mình. Từ đó, những giá trị về lòng yêu nước, sự biết ơn, trách nhiệm và ý chí vượt khó được tiếp nối trong môi trường học đường.

Triển lãm “Sen trong đá: Tâm sáng, lòng son” diễn ra tại Trường THCS Ngô Sỹ Liên đến ngày 10.10.