Truy nóng đối tượng 'đá xế'
Lúc 17 giờ 25 ngày 5-10, Công an phường Điện Bàn (TP Đà Nẵng) nhận tin báo của anh T.T.B. (1997, trú xã Điện Bàn Tây, Đà Nẵng) về việc bị một đối tượng trộm xe mô-tô BKS 92D1-364.xx và đang tẩu thoát về hướng xã Điện Bàn Tây.
Lập tức, Công an phường Điện Bàn triển khai lực lượng, phối hợp với Công an xã Điện Bàn Tây đón lõng, chặn bắt được đối tượng cùng tang vật. Qua xác minh, đối tượng trộm xe mô-tô là Trần Ngọc Tin Em (1990, tạm trú phường Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Hiện, Công an phường Điện Bàn đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ tang vật và tạm giữ hình sự đối với Trần Ngọc Tin Em để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/truy-nong-doi-tuong-da-xe-post359040.html