Gã đàn ông có 2 tiền án cầm lưỡi kéo đe dọa phụ nữ

Ngày 7/10, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đang làm việc với Đặng Huynh Nhân (33 tuổi, trú xã Vạn Ninh) để củng cố hồ sơ, điều tra về hành vi cướp tài sản.

Đặng Huynh Nhân cùng chiếc xe máy đã cướp của nạn nhân. Ảnh: N.X

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 3/10, Nhân mang theo lưỡi kéo dài chừng 15m, chạy xe máy quanh ruộng mía để tìm người sơ hở nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khi qua khu vực ruộng mía ở thôn Xuân Tự, xã Vạn Hưng (Khánh Hòa), Nhân thấy bà Đ.T.H. (63 tuổi) đang ở trong ruộng, cạnh đó có chiếc xe máy. Lợi dụng xung quanh vắng người, Nhân đã tiếp cận, đánh mạnh vào đầu bà H.

Khi nạn nhân phản kháng, đối tượng rút lưỡi kéo mang theo ra đe dọa, sau đó lấy xe máy rời khỏi hiện trường.

Lưỡi kéo Nhân mang theo khi gây án. Ảnh: N.X

Sau khi nhận trình báo của nạn nhân, công an vào cuộc xác minh, truy xét nghi can. Đến hôm sau, khi Nhân xuất hiện tại thôn Xuân Tự, Công an xã Vạn Hưng phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đưa đối tượng về trụ sở làm việc.

Tại đây, Nhân khai nhận sau khi lấy xe máy đã bán lấy tiền.

Theo hồ sơ, Đặng Huynh Nhân từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.