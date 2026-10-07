Triệt phá nhóm trộm xe máy liên tỉnh từ Nghệ An ra Hải Phòng

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa phối hợp công an các địa phương triệt phá nhóm trộm xe máy liên tỉnh, bắt giữ nhiều người liên quan và thu hồi 6 phương tiện.

Đối tượng Trần Văn Minh tại cơ quan Công an

Theo cơ quan công an, cuối tháng 8/2026, do thiếu tiền tiêu xài, Trần Văn Minh (SN 1994) và Thái Bá Thành (SN 2000), cùng trú xã Diễn Châu, bàn bạc với Nguyễn Thế Anh (SN 1985, trú TP Hải Phòng) về việc trộm xe máy tại Nghệ An rồi chuyển ra Hải Phòng tiêu thụ.

Từ đầu tháng 9 đến khi bị phát hiện, Minh và Thành thực hiện 7 vụ trộm xe mô tô, xe máy tại các xã Minh Châu, Quảng Châu, An Châu và Hải Lộc.

Theo công an, điểm chung trong các vụ việc là người dân để xe ở nơi không có người trông coi và quên rút chìa khóa, tạo điều kiện để nhóm này lấy trộm.

Sau thời gian điều tra, ngày 25/9, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an xã Minh Châu phối hợp các đơn vị liên quan bắt giữ Trần Văn Minh khi người này đang lẩn trốn tại xã Diễn Châu.

Tang vật vụ án

Cùng ngày, lực lượng chức năng phối hợp Công an phường Gia Viện (TP Hải Phòng) bắt Thái Bá Thành và Nguyễn Thế Anh. Thời điểm bị phát hiện, hai người này được xác định có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng xử lý.

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục bắt Nguyễn Thành Hiếu (SN 1995, trú phường An Hải, TP Hải Phòng) và Lê Thị Loan (SN 1989, trú xã An Thành, TP Hải Phòng) để điều tra hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tang vật cơ quan công an thu giữ gồm 5 xe mô tô, một xe máy điện và 3 điện thoại di động.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ hình sự Trần Văn Minh, Nguyễn Thành Hiếu và Lê Thị Loan, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.