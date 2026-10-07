Cẩu tặc dùng súng tự chế trộm 9 con chó trong một đêm

Ngày 7/10, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã khởi tố Trần Phúc Cao (46 tuổi, trú xã Can Lộc), Hồ Phúc Cát (34 tuổi) và Nguyễn Văn Quân (32 tuổi), cùng trú xã Tùng Lộc, về tội Trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan công an, khoảng 23h ngày 1/10, Hồ Phúc Cát rủ Nguyễn Văn Quân đi trộm chó. Quân mang theo một khẩu súng tự chế được nối dây điện với bình ắc quy xe máy, cùng băng dính và bao tải.

Cát và Quân di chuyển trên quốc lộ 1A, từ xã Tùng Lộc theo hướng xã Nghi Xuân để tìm chó trộm.

Cát và Quân (ở giữa) bị bắt cùng tang vật (Ảnh: Công an cung cấp).

Khi phát hiện chó ở ngoài đường, Quân dùng súng tự chế bắn khiến chó ngất, sau đó dùng băng dính quấn mõm và đưa vào bao tải.

Đến rạng sáng 2/10, hai người đã bắt trộm 9 con chó, tổng trọng lượng khoảng 130kg.

Khoảng 4h cùng ngày, Cát và Quân đưa số chó trên đến nhà Trần Phúc Cao ở xã Can Lộc để bán. Khi kiểm tra, lực lượng công an phát hiện tang vật gồm 6 con chó đã chết và 3 con còn sống.

Mở rộng điều tra, công an xác định Trần Phúc Cao đã nhiều lần mua chó do Cát và Quân trộm được với giá từ 50.000-60.000 đồng/kg.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.