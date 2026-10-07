'Chúa chổm' chôm đồng hồ tiền tỷ của bạn

Đối tượng Công tại hiện trường vụ trộm.

Theo đó, sáng 3-10, Công an phường Ea Kao nhận tin báo của anh B. (29 tuổi, trú phường Ea Kao) về việc bị kẻ gian lẻn vào nhà, trộm 1 chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Rolex, trị giá hơn 1,7 tỷ đồng. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến 3 giờ ngày 4-10, Công an phường Ea Kao và lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk đã làm rõ thủ phạm là Nguyễn Văn Thành Công (30 tuổi, bạn làm ăn với anh B). Bước đầu, Công khai do làm ăn thua lỗ, nợ nần nên lẻn vào nhà bạn lấy trộm chiếc đồng hồ đắt tiền đem về cất giấu chờ thời cơ tiêu thụ. Hiện, cơ quan Công an đã thu hồi chiếc đồng hồ và tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng Công theo quy định của pháp luật.