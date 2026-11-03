Chứng khoán hôm nay 3/11/2026: VN-Index tiếp tục điều chỉnh sau nhịp bán tháo

Kết thúc phiên giao dịch chứng khoán hôm nay 3/11/2026, VN-Index giảm 11,1 điểm (-0,65%) đóng cửa tại 1.699,62 điểm. Hệ số độ rộng thị trường nghiêng về bên mua với 154 mã tăng và 141 mã giảm.

Thanh khoản giảm so với phiên trước với giá trị giao dịch trên HOSE đạt 12.940 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng khoảng 503 tỷ đồng trên sàn HOSE.

Ở chiều tác động tiêu cực, nhóm Bất động sản gây áp lực lớn nhất lên chỉ số, bên cạnh nhóm Điện, nước & xăng dầu khí đốt và Dầu khí; ngược lại, lực đỡ đến từ nhóm Tài nguyên Cơ bản và Ngân hàng.

Chứng khoán hôm nay 3/11/2026 ghi nhận VN-Index giảm 11,1 điểm (-0,65%) đóng cửa tại 1.699,62 điểm. Ảnh: Tin nhanh Chứng khoán.

Các mã tác động tích cực nhất tập trung phần nhiều ở: HPG (+4,17%), STB (+2,30%) và HVN (+3,70%); các mã tạo áp lực lớn nhất gồm: VIC (-3,31%), BSR (-2,95%) và GAS (-2,08%).

Trong phiên, VN-Index chịu áp lực điều chỉnh và đóng cửa nhích xuống dưới mốc hỗ trợ 1.700 điểm. Thanh khoản giảm so với phiên trước và thấp hơn mức bình quân 20 phiên, cho thấy áp lực bán đã hạ nhiệt so với phiên đầu tuần nhưng dòng tiền bắt đáy cũng chưa thực sự gia tăng.

Theo đánh giá từ Công ty Chứng khoán ACB, áp lực lên chỉ số tập trung chủ yếu ở nhóm bất động sản vốn hóa lớn, trong khi độ rộng nghiêng về bên mua cho thấy đà giảm chưa lan rộng ra phần lớn các nhóm cổ phiếu.

Dù vậy, việc chỉ số đóng cửa dưới mốc này cho thấy rủi ro điều chỉnh trong ngắn hạn vẫn còn, và cần thêm phiên giao dịch để xác nhận chỉ số có lấy lại được mốc này hay không.

“Nhà đầu tư nên tiếp tục ưu tiên quản trị rủi ro, hạn chế gia tăng tỷ trọng và chờ tín hiệu chỉ số lấy lại vùng 1.700 - 1.720 điểm trước khi giải ngân thêm”, nhóm phân tích lưu ý.

Còn theo Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS), chỉ số chung giảm chủ yếu do sức ép từ VIC, trong khi các nhóm vốn hóa đều giữ sắc xanh, cho thấy áp lực bán đã thu hẹp. Thanh khoản dưới mức bình quân phản ánh lực bán giảm cường độ, nhưng lực cầu chưa đủ mạnh để kéo thị trường hồi phục.

“Dòng tiền luân chuyển sang thép và tài nguyên cơ bản, còn bất động sản và dầu khí tiếp tục chịu áp lực, khối ngoại vẫn bán ròng. Động lượng tiệm cận vùng quá bán và chỉ số tiến gần hỗ trợ 1.677 điểm, nên nhịp giảm ngắn hạn có thể sớm chậm lại, tạo tiền đề cho nhịp hồi phục kế tiếp”, TPS cho hay.

Như vậy, sau phiên bán tháo hôm qua, thị trường đã ghi nhận dấu hiệu ổn định hơn dù VN-Index vẫn giảm điểm. Biên độ dao động nằm trong phạm vi phiên liền trước, cùng khối lượng khớp lệnh thu hẹp về mặt bằng thông thường gần đây, cho thấy áp lực bán đã bớt quyết liệt và nhịp điều chỉnh hiện mang tính kiểm định hỗ trợ.