Phú Thọ gỡ khó cho sản xuất, tạo đà tăng trưởng cuối năm

Quang cảnh chương trình gặp mặt doanh nghiệp có đóng góp lớn cho kinh tế, ngân sách tỉnh Phú Thọ.

Bước vào 2 tháng cuối năm, yêu cầu giữ nhịp sản xuất đặt ra cùng với việc giải quyết những trở ngại về hạ tầng, thủ tục và tiến độ dự án. Tại Phú Thọ, các giải pháp đang được triển khai theo hướng gắn nhiệm vụ tăng trưởng với công việc cụ thể của từng ngành, địa phương, lấy chuyển động trong hoạt động sản xuất, kinh doanh làm căn cứ đánh giá.

Gỡ vướng để giữ nhịp sản xuất

Bức tranh kinh tế 10 tháng của tỉnh Phú Thọ cho thấy công nghiệp tiếp tục tăng trưởng, nhưng sức ép đối với doanh nghiệp vẫn hiện hữu. Số liệu Thống kê tỉnh Phú Thọ công bố ngày 3/11 cho thấy chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 18,93% so với cùng kỳ; riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 19,93%.

Tuy nhiên, xét riêng tháng 10, chỉ số sản xuất công nghiệp ước giảm 4,21% so với tháng trước, dù vẫn tăng 4,22% so với cùng kỳ. Chi phí đầu vào, khó khăn về chuỗi cung ứng, logistics và sức mua tại các thị trường xuất khẩu lớn tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất.

Trong khi đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 10 tháng ước đạt 144.861,4 tỷ đồng, tăng 17,2%. Những diễn biến này đặt ra yêu cầu vừa tháo gỡ trở ngại cho doanh nghiệp, vừa khai thác sức mua trong nước để hỗ trợ tăng trưởng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ làm việc với Công ty TNHH Hanyang Digitech Vina để hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất.

Để giữ mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 11%, tỉnh tập trung vào những việc có thể tạo chuyển biến ngay trong quý IV. Tại cuộc làm việc về kịch bản tăng trưởng ngành Công Thương ngày 19/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga yêu cầu ưu tiên xử lý công việc có thể chuyển thành sản lượng, doanh thu và tiến độ giao hàng.

Yêu cầu điều hành được cụ thể hóa bằng việc xác định đầu mối, thời hạn và kết quả giải quyết từng vướng mắc. Các sở, ngành, địa phương được giao phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất, bảo đảm cung ứng điện, giải quyết kịp thời thủ tục hải quan, thuế; đồng thời tháo gỡ khó khăn trong xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp.

Cách tiếp cận ấy hướng việc hỗ trợ đến những điều kiện doanh nghiệp cần để duy trì hoạt động. Một thủ tục được xử lý đúng hạn hay một vướng mắc hạ tầng được giải quyết có thể giúp doanh nghiệp chủ động hơn với kế hoạch sản xuất và giao hàng.

Để duy trì đà tăng trưởng, việc tháo gỡ khó khăn trước mắt cần gắn với thu hút đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển lâu dài. Với mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026 đến 2030 đạt 11% đến 12% mỗi năm, Kế hoạch số 355/KH-UBND ngày 15/9/2026 đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức xúc tiến, tạo thêm nguồn lực cho sản xuất, kinh doanh.

Cụ thể hóa định hướng này, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh chú trọng tiếp cận nhà đầu tư có trọng tâm, đồng thời duy trì hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án. Những phản ánh về thủ tục đầu tư, đất đai, môi trường và giải phóng mặt bằng được đơn vị tiếp nhận, tổng hợp, tham mưu xử lý, qua đó kết nối hoạt động thu hút đầu tư với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Từ mục tiêu của tỉnh đến nhu cầu của từng doanh nghiệp, sự kết nối này có ý nghĩa trong việc nhận diện những công việc cần giải quyết. Muốn tạo thêm năng lực sản xuất, thu hút dự án mới cần đi cùng hỗ trợ các dự án đang triển khai và doanh nghiệp đang hoạt động.

Đồng bộ nguồn lực, rõ trách nhiệm

Cùng với thủ tục và mặt bằng, nguồn điện là điều kiện thiết yếu để doanh nghiệp giữ nhịp sản xuất. Để đáp ứng nhu cầu sản xuất những tháng cuối năm, Công ty Điện lực Phú Thọ đang tăng tốc đầu tư xây dựng, hướng tới hoàn thành đóng điện 55 dự án lưới điện trong quý IV/2026.

Đơn vị đồng thời phối hợp với các ban quản lý dự án của Tổng công ty để đưa vào vận hành các công trình lưới điện 110 kV trọng điểm. Công tác vận hành tập trung vào chống quá tải giờ cao điểm, xử lý sụt áp cuối nguồn, cân đảo pha máy biến áp phân phối và kiểm soát an toàn.

Việc ứng dụng công nghệ cũng được tăng cường thông qua chuẩn hóa dữ liệu đường dây, trạm biến áp và hệ thống đo xa. Với doanh nghiệp, chất lượng cung cấp điện gắn trực tiếp với khả năng tổ chức dây chuyền, sử dụng thiết bị và thực hiện đơn hàng; bởi vậy, đầu tư lưới điện cần theo sát nhu cầu phát triển sản xuất.

Công ty Điện lực Phú Thọ ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản trị vận hành, bảo đảm nguồn điện an toàn, liên tục phục vụ sản xuất. Ảnh: Hồng Nhung - CTĐL Phú Thọ.

Ở lĩnh vực thuế, hỗ trợ doanh nghiệp gắn với chất lượng giải quyết hồ sơ và trách nhiệm công vụ. Thuế tỉnh Phú Thọ chú trọng kiểm soát tiến độ giải quyết hồ sơ để việc hỗ trợ doanh nghiệp được thực hiện kịp thời. Trường hợp hồ sơ quá hạn do lỗi của cơ quan thuế, đơn vị phải thực hiện quy trình xin lỗi người nộp thuế, đồng thời làm rõ trách nhiệm của công chức và bộ phận liên quan.

Trưởng Thuế tỉnh Phú Thọ, ông Nguyễn Huy Hồng yêu cầu lấy kết quả thu ngân sách và mức độ hài lòng của người nộp thuế làm thước đo hiệu quả công vụ. Các nhiệm vụ quý IV bao gồm rà soát nguồn thu, kiểm soát rủi ro hóa đơn điện tử, thu hồi nợ và mở rộng sử dụng eTax Mobile.

Để các giải pháp đến được nơi phát sinh vướng mắc, sự phối hợp giữa sở, ngành và cấp xã tiếp tục được nhấn mạnh. Tại cuộc làm việc ngày 29/10 với 36 xã, phường thuộc khu vực Phú Thọ cũ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu yêu cầu chủ động giải quyết những nhiệm vụ tồn đọng ngay từ cơ sở.

Các sở, ngành được yêu cầu bám sát địa bàn, hỗ trợ xử lý vấn đề về đất đai, giải phóng mặt bằng, quy hoạch và dự án đầu tư. Với giải ngân đầu tư công, từng đơn vị phải làm rõ nguyên nhân chậm tiến độ, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu; những vấn đề vượt thẩm quyền cần được tổng hợp, báo cáo tỉnh kịp thời.

Thời gian còn lại của năm không dài, trong khi khó khăn của doanh nghiệp cần được giải quyết bằng tiến độ thực tế. Từ bảo đảm điện đến xử lý hồ sơ, từ hỗ trợ cấp xã đến đôn đốc dự án, yêu cầu đặt ra là sự phối hợp liên tục để mỗi nhiệm vụ điều hành góp phần tạo thuận lợi cho sản xuất, việc làm và tăng trưởng.