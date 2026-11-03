CEO Techcombank đưa ra dự báo bất ngờ về tăng trưởng của Việt Nam

Chia sẻ tại phiên thảo luận "Triển vọng kinh tế toàn cầu: Tác động đối với khu vực" trong khuôn khổ Hội nghị Fortune Southeast Asia 500 Summit, TS Jens Lottner, Tổng giám đốc Techcombank, nhận định nếu nhìn vào các số liệu thực tế, Việt Nam đã thể hiện khả năng chống chịu đáng kinh ngạc trước những biến động vừa qua.

Việt Nam có khả năng đạt tăng trưởng 10%

Đáng chú ý, CEO Techcombank cho biết vào đầu năm nay, trong kịch bản xấu nhất, Techcombank chỉ dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam ở mức 5%. "Tuy nhiên, chúng ta đã chứng kiến GDP tăng trưởng 9,95% trong quý III/2026 và tôi nghĩ chỉ số này vẫn có khả năng đạt mức 10%", ông Jens Lottner nói thêm.

Ông Jens Lottner, Tổng giám đốc Techcombank, chia sẻ tại phiên thảo luận. Ảnh: BTC.

Tương tự, ông Amol Gupte, Giám đốc khu vực Nam Á của Citigroup, cũng cho rằng rất ít quốc gia có thể duy trì mức tăng trưởng gần 10% và Việt Nam đang là nơi có tốc độ phát triển ấn tượng.

Bên cạnh GDP, kim ngạch xuất khẩu cũng tăng 30% so với cùng kỳ năm trước, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cùng nhiều khoản đầu tư khác liên tiếp đổ vào thị trường Việt Nam trong những năm vừa qua.

Với những chuyển biến trên, ông Lottner đánh giá Việt Nam đang làm rất tốt nhiệm vụ tăng trưởng nền kinh tế, bởi những nền tảng cơ bản của mô hình tăng trưởng vẫn còn khá nguyên vẹn.

Lãnh đạo Techcombank nói thêm Việt Nam đang tìm cách dịch chuyển lên các nấc thang cao hơn trong chuỗi giá trị, phát triển các ngành sản xuất tiên tiến hơn, đồng thời tăng cường cơ sở hạ tầng để có thể sản xuất những hàng hóa có giá trị cao hơn, hiệu quả và tích hợp tốt hơn vào chuỗi cung ứng quốc tế.

Bên cạnh những động lực tăng trưởng tích cực, rủi ro vẫn tồn tại. Dù vậy, ông Lottner vẫn giữ thái độ lạc quan rằng đà tăng trưởng cũng như khả năng chống chịu của nền kinh tế sẽ tiếp tục trong vài năm tới và đây không chỉ là "hiện tượng nhất thời".

Theo ông, cạnh tranh thu hút vốn quốc tế giữa các quốc gia hiện rất lớn, đặc biệt vào các trung tâm dữ liệu AI. Nếu áp lực cạnh tranh giảm bớt, chi phí vốn có thể thấp hơn, qua đó hỗ trợ Việt Nam trong việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng. CEO Techcombank lưu ý phần lớn dòng vốn ở Việt Nam nên tiếp tục được đầu tư vào cơ sở hạ tầng như khu công nghiệp, cầu, cảng nước sâu và đường sắt, thay vì "chạy đua" theo AI.

Nhìn rộng hơn trên toàn ASEAN, ông Amol Gupte cho rằng khu vực đã hưởng lợi và ứng phó khá tốt với những biến động, tuy nhiên tình hình sẽ ngày càng trở nên khó khăn hơn trước các căng thẳng địa chính trị.

Dù vậy, ông cho biết Citigroup vẫn đưa ra dự báo khu vực Đông Nam Á có thể tăng trưởng khoảng 4,9% năm nay, trong khi toàn cầu được dự báo đạt mức tăng trưởng 2,8%, gần như tương đương năm ngoái.

Ông Amol Gupte, Giám đốc khu vực Nam Á tại Citigroup, chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: BTC.

Việt Nam chuyển từ thu hút vốn đơn thuần sang xây dựng nền tảng đầu tư chiến lược

Chia sẻ thêm các số liệu thực tế, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận cho biết tăng trưởng GDP của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm đã đạt hơn 9%, tạo nền tảng để Việt Nam từng bước hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận phát biểu tại sự kiện. Ảnh: BTC.

Cùng với đó, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, thu ngân sách nhà nước vượt dự toán, nợ công duy trì trong giới hạn kiểm soát theo chuẩn mực quốc tế. Việt Nam cũng tiếp tục thu hút dòng vốn FDI, với xu hướng dịch chuyển sang các lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn và năng lượng xanh.

Ông Cận nhấn mạnh Việt Nam đặt mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Trong tiến trình này, Nghị quyết 10-NQ/TW ngày 08/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài xác định khu vực FDI là bộ phận quan trọng của nền kinh tế, được khuyến khích phát triển lâu dài, bình đẳng và cạnh tranh lành mạnh.

Theo ông, Việt Nam đang chuyển từ tư duy thu hút vốn đơn thuần sang xây dựng nền tảng đầu tư chiến lược, từ phát triển theo địa giới hành chính sang phát triển theo cụm ngành, chuỗi giá trị và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Việt Nam ưu tiên các nhà đầu tư sở hữu công nghệ nền tảng, công nghệ lõi, có năng lực quản trị hiện đại, cam kết chuyển giao công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh và chuyển đổi số.

Ông Cận cũng nêu 5 định hướng hợp tác mà Việt Nam mong muốn thúc đẩy với nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm cùng nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ; tăng đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược như công nghệ cao, bán dẫn, điện tử, AI, dữ liệu, logistics, năng lượng sạch và vật liệu tiên tiến; phát triển các chuỗi giá trị tự chủ, bền vững và có sức chống chịu cao; hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và tham gia phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Riêng tại TP.HCM, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà xác định thành phố tập trung vào 4 trọng tâm nhằm làm rõ cơ hội tăng trưởng, nâng cao hiệu quả đầu tư và tạo thuận lợi cho việc triển khai các kế hoạch hợp tác.

Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu về trọng tâm phát triển của TP.HCM. Ảnh: BTC.

Trọng tâm thứ nhất là định hướng phát triển dài hạn và khuôn khổ thể chế. Nghị quyết của Bộ Chính trị xác định mục tiêu xây dựng TP.HCM trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo có năng lực cạnh tranh quốc tế. Luật Phát triển đô thị, có hiệu lực từ tháng 10, cũng tạo thêm khuôn khổ pháp lý và tính chủ động cho thành phố trong quy hoạch, phát triển đô thị và huy động nguồn lực.

Bên cạnh đó, thành phố mong muốn phát huy cơ hội tăng trưởng từ thị trường và các chuỗi giá trị. Với nền tảng thương mại, dịch vụ, sản xuất công nghiệp và mạng lưới kết nối với các địa phương, thị trường quốc tế, TP.HCM mong muốn kết nối nhà đầu tư mới với doanh nghiệp, nhà cung ứng và đối tác hiện hữu, thúc đẩy hợp tác trong sản xuất, phân phối, nghiên cứu sản phẩm và cung ứng dịch vụ.

Trọng tâm tiếp theo của thành phố là tập trung kết nối nguồn lực để nâng cao hiệu quả đầu tư, trong đó có hạ tầng logistics, công nghệ, nhân lực và khả năng tiếp cận vốn. Thành phố định hướng hợp tác trong các lĩnh vực tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, quản lý năng lượng và đào tạo nhân lực; đồng thời phát triển trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, logistics và đô thị gắn với giao thông công cộng.

Ông Hà cũng nhắc đến việc nâng cao chất lượng thực thi và hỗ trợ xuyên suốt quá trình đầu tư. Thành phố xác định sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư cần được thể hiện qua chất lượng phục vụ và kết quả giải quyết công việc, bao gồm nâng cao chất lượng thông tin dự án, làm rõ điều kiện triển khai, hướng dẫn nhất quán và tăng cường phối hợp xử lý theo thẩm quyền.

Đối với các đề xuất hợp tác tại thành phố, TP.HCM giao ITPC phối hợp với các sở, ngành tiếp nhận, hướng dẫn và theo dõi quá trình trao đổi, giúp doanh nghiệp xác định các bước làm việc tiếp theo. Thành phố mong muốn các kết nối tại hội nghị được cụ thể hóa thành kế hoạch hợp tác, với nội dung, đầu mối và lộ trình thực hiện rõ ràng.