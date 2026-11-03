Những điểm nổi bật về chính sách thu hút nhân tài ở TP Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế để nhân tài cống hiến

Theo các nghị quyết, chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở TP Hồ Chí Minh không chỉ tập trung vào việc thu hút chuyên gia từ bên ngoài mà còn hướng đến phát hiện, bồi dưỡng và trọng dụng nguồn nhân lực có trình độ cao đang làm việc trong hệ thống chính trị TP Hồ Chí Minh.

Đối tượng áp dụng bao gồm các chuyên gia, nhà khoa học, tổng công trình sư, kiến trúc sư trưởng, nhà khoa học trẻ tài năng, kỹ sư trẻ tài năng, chuyên gia khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nhà quản lý, nhà quản trị, chuyên gia pháp luật và người có tài năng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao hoặc những ngành, lĩnh vực trọng điểm khác.

Ngoài ra, nghị quyết còn hướng đến những cá nhân có chuyên môn, trình độ cao được tuyển dụng vào làm công chức, viên chức tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc hệ thống chính trị thành phố; cán bộ, công chức, viên chức đang công tác được xem xét công nhận, đưa vào diện áp dụng chính sách khi đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Kỳ họp lần thứ VI HĐND TP Hồ Chí Minh khóa XI thông qua các nghị quyết về thu hút, trọng dụng nhân tài.

Nghị quyết thiết kế ba hình thức thực hiện chính sách gồm: Ký hợp đồng chuyên gia; tuyển dụng công chức, viên chức và xét công nhận cán bộ, công chức, viên chức hiện hữu. Với nhóm chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt, cơ chế hợp đồng tạo điều kiện để thành phố chủ động tiếp cận, mời gọi người có năng lực phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

Đối với nhóm được tuyển dụng vào khu vực công, chính sách hỗ trợ thu nhập được phân theo trình độ và tiêu chuẩn chuyên môn. Cụ thể, giáo sư, phó giáo sư và người đáp ứng các tiêu chuẩn đặc biệt theo quy định được hỗ trợ 5 lần mức lương tối thiểu vùng I, tương đương 26,55 triệu đồng/người/tháng. Người có trình độ tiến sĩ và tương đương được hỗ trợ 4 lần, tương đương 21,24 triệu đồng/người/tháng. Người có trình độ thạc sĩ và tương đương hoặc tốt nghiệp đại học loại xuất sắc được hỗ trợ 3 lần, tương đương 15,93 triệu đồng/người/tháng. Các trường hợp còn lại đủ điều kiện được hỗ trợ 2 lần, tương đương 10,62 triệu đồng/người/tháng.

Đây là khoản hỗ trợ thu nhập hằng tháng ngoài tiền lương, phụ cấp hiện hưởng. Đáng chú ý, việc chi trả không mang tính bình quân mà gắn với kết quả đánh giá chất lượng công việc theo từng quý. Người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được hưởng 100% mức hỗ trợ; hoàn thành tốt nhiệm vụ hưởng 80%; trường hợp dưới mức hoàn thành tốt nhiệm vụ không được hưởng hỗ trợ trong quý đó.

Cùng với thu nhập, chính sách còn hướng đến những điều kiện cần thiết để nhân tài yên tâm làm việc như nhà ở, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ gia đình, điều kiện nghiên cứu và khuyến khích theo sản phẩm đầu ra. Việc thiết kế các chính sách theo từng nhóm đối tượng, vị trí, nhiệm vụ và kết quả thực hiện nhằm bảo đảm nguồn lực được sử dụng đúng mục tiêu.

Hỗ trợ, bồi dưỡng nguồn nhân lực nghệ thuật, thể thao

Đối với lĩnh vực thể thao, định hướng tập trung vào những môn có tiềm năng phát triển thành tích cao, trong đó có kiếm, thể dục dụng cụ, bơi, điền kinh, cử tạ, bắn súng, boxing, taekwondo, bắn cung và rowing.

Nội dung chính sách không chỉ hỗ trợ vận động viên được tuyển chọn tham gia các chương trình đào tạo mà còn tạo điều kiện tổ chức những chương trình huấn luyện chuyên sâu với chuyên gia nước ngoài. Chương trình huấn luyện trong nước có chuyên gia nước ngoài trực tiếp tham gia được hỗ trợ tối đa 1,5 tỷ đồng/chương trình; đào tạo tại cơ sở trong nước đối với người có năng khiếu thể thao được hỗ trợ tối đa 1,2 tỷ đồng/người/chương trình.

Ngành công nghiệp bán dẫn luôn tìm kiếm nguồn nhân lực chất lượng cao (ảnh: Bên trong Xưởng thực hành đóng gói và kiểm thử vi mạch bán dẫn nằm trong Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh).

Việc mời huấn luyện viên nước ngoài trực tiếp đào tạo tại thành phố còn tạo điều kiện để đội ngũ huấn luyện viên trong nước tham gia, trao đổi chuyên môn, tiếp nhận phương pháp và kinh nghiệm huấn luyện. Qua đó, hiệu quả chính sách không còn góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho hệ thống huấn luyện thể thao của thành phố.

Đối với nghệ thuật, chính sách hướng đến việc tạo điều kiện cho người có năng khiếu tiếp cận những chương trình đào tạo chuyên nghiệp, kể cả tại các cơ sở đào tạo nước ngoài. Mức hỗ trợ được xác định căn cứ vào chương trình, thời gian đào tạo, chi phí thực tế, chứng từ hợp pháp và các khoản học bổng, tài trợ khác mà người học được hưởng.

Đáng chú ý, việc hỗ trợ đào tạo không đồng nghĩa ngân sách thành phố thanh toán toàn bộ chi phí. Ngân sách chỉ hỗ trợ phần chi phí còn thiếu, không vượt mức tối đa và không trùng lặp với những khoản đã được tổ chức, cá nhân khác tài trợ.

Bên cạnh quyền lợi, nghị quyết cũng đặt ra trách nhiệm của người được hỗ trợ sau đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn. Việc sử dụng, trọng dụng và nghĩa vụ hoàn trả kinh phí được quy định cụ thể đối với từng lĩnh vực nghệ thuật, thể thao.

Chính sách đặc thù giữ chân nhân lực y tế

Về thu hút, hỗ trợ và phát triển nguồn nhân lực y tế tập trung vào ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Củng cố nhân lực tại Trung tâm Cấp cứu 115; bổ sung bác sĩ cho các trạm y tế xã, phường, đặc khu và duy trì đội ngũ nhân lực y tế tại đặc khu Côn Đảo.

Đối với Trung tâm Cấp cứu 115 TP Hồ Chí Minh, theo chính sách được thông qua, bác sĩ, dược sĩ, y sĩ, điều dưỡng và cấp cứu viên ngoại viện được tuyển dụng lần đầu vào làm viên chức tại Trung tâm Cấp cứu 115, được bố trí trực tiếp thực hiện công tác chuyên môn, thuộc nhóm đối tượng xem xét hưởng chính sách thu hút.

Mức thu hút một lần được phân theo nhóm chức danh và trình độ. Trong đó, có nhóm được hưởng mức tương đương 80 lần mức lương tối thiểu tháng vùng I, nhóm 40 lần và nhóm 30 lần. Ngoài khoản thu hút ban đầu, nhân lực y tế đủ điều kiện trực tiếp công tác tại Trung tâm Cấp cứu 115 còn được hỗ trợ hằng tháng 3 triệu đồng/người.

Đối với hệ thống trạm y tế, chính sách tập trung giải quyết tình trạng thiếu bác sĩ cơ hữu tại tuyến chăm sóc sức khỏe ban đầu. Bác sĩ được tuyển dụng lần đầu vào làm viên chức, được bố trí trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và đáp ứng điều kiện theo quy định sẽ được hưởng chính sách thu hút.

TP Hồ Chí Minh đẩy mạnh chính sách thu hút nhân lực về công tác tại các Trạm Y tế.

Bác sĩ đang trực tiếp làm việc tại trạm y tế được hỗ trợ 3 triệu đồng/người/tháng. Đối với địa bàn xã đảo Thạnh An, mức hưởng bằng 1,2 lần; tại Trạm Y tế đặc khu Côn Đảo, mức hưởng bằng 1,5 lần mức tương ứng.

Cách thiết kế này thể hiện sự ưu tiên đối với những địa bàn có điều kiện đi lại, sinh hoạt và tuyển dụng nhân lực khó khăn hơn. Thay vì phân bổ chính sách đồng đều, thành phố xác định mức hỗ trợ dựa trên đặc điểm địa bàn và nhu cầu thực tế.

Đối với đặc khu Côn Đảo, chính sách được thiết kế thành hai nhóm. Nhóm nhân lực y tế làm việc trực tiếp, thường xuyên tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn và không thuộc diện được bố trí từ ngoài Côn Đảo được hỗ trợ 10 triệu đồng/người/tháng đối với bác sĩ; 5 triệu đồng/người/tháng đối với điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, cấp cứu viên ngoại viện, dược sĩ và các chức danh chuyên môn y tế khác có trình độ cao đẳng trở lên.

Nhóm viên chức, người lao động được điều động, biệt phái, phân công hoặc bố trí từ ngoài Côn Đảo đến làm việc trực tiếp, thường xuyên tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn được hưởng mức hỗ trợ cao hơn.

Cụ thể, bác sĩ có học hàm giáo sư, phó giáo sư, học vị tiến sĩ hoặc bằng bác sĩ chuyên khoa II được hỗ trợ 30 triệu đồng/người/tháng; bác sĩ nội trú, thạc sĩ, chuyên khoa I hoặc bác sĩ chuyên khoa được hỗ trợ 25 triệu đồng; bác sĩ còn lại được hỗ trợ 18 triệu đồng. Các chức danh chuyên môn y tế khác có trình độ đại học trở lên được hỗ trợ 15 triệu đồng và trình độ cao đẳng được hỗ trợ 12 triệu đồng/người/tháng.

Ngoài ra, người được bố trí từ ngoài Côn Đảo đến làm việc, có nhu cầu và thực tế thuê nhà ở, đáp ứng điều kiện quy định còn được hỗ trợ tiền thuê nhà hằng tháng bằng 1,2 lần mức lương tối thiểu tháng áp dụng đối với địa bàn vùng I tại thời điểm chi trả.