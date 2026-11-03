EVNGENCO1 sản xuất hơn 3,5 tỷ kWh điện, vượt 26% kế hoạch tháng 10/2026

EVNGENCO1 sản xuất hơn 3,5 tỷ kWh điện trong tháng 10/2026, vượt 26% kế hoạch tháng. (Ảnh: EVNGENCO1 cung cấp)

Ngày 3/11, EVNGENCO1 tổ chức Hội nghị giao ban tháng 11/2026 dưới sự chủ trì của Tổng Giám đốc Lê Hải Đăng, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng tháng 10 và 10 tháng 2026; đồng thời xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 11 và những tháng cuối năm.

Trong tháng 10, nhu cầu tiêu thụ điện bình quân ngày của hệ thống điện quốc gia ở mức gần 1 tỷ kWh, tăng 12,2% so cùng kỳ năm 2025. Lưu lượng nước về các hồ thủy điện trong Tổng Công ty nhìn chung tốt hơn trung bình nhiều năm, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác vận hành các nhà máy thủy điện.

Trong bối cảnh đó, EVNGENCO1 đã sản xuất hơn 3,5 tỷ kWh điện, đạt 126% kế hoạch tháng. Trong đó, các đơn vị hạch toán phụ thuộc đạt hơn 2,3 tỷ kWh, các công ty con và công ty liên kết đạt khoảng 1,2 tỷ kWh. Lũy kế 10 tháng đầu năm, sản lượng điện toàn Tổng Công ty đạt khoảng 31,5 tỷ kWh, tăng 16% so cùng kỳ năm 2025. Ước thực hiện cả năm 2026 đạt khoảng 37,8 tỷ kWh, vượt kế hoạch sản lượng điện được Bộ Công thương giao.

EVNGENCO1 sản xuất hơn 3,5 tỷ kWh điện trong tháng 10/2026, vượt 26% kế hoạch tháng. ﻿(Ảnh: EVNGENCO1 cung cấp)

Cùng với nhiệm vụ sản xuất điện, EVNGENCO1 chú trọng bảo đảm nguồn nhiên liệu phục vụ vận hành. Lượng than tồn kho tại các nhà máy nhiệt điện được duy trì cao hơn mức tối thiểu theo yêu cầu của EVN. Tổng Công ty tiếp tục làm việc với Tổng Công ty Đông Bắc và Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) để bảo đảm nguồn cung than phục vụ sản xuất.

Đối với các nhà máy thủy điện, công tác theo dõi diễn biến thủy văn, vận hành hồ chứa được thực hiện theo đúng quy trình và quy định hiện hành. Tổng Công ty đặt mục tiêu đưa mực nước các hồ về mức nước dâng bình thường hoặc mức cao nhất có thể vào ngày 31/12/2026, chủ động chuẩn bị nguồn nước cho mùa khô 2026-2027.

Trong tháng 10/2026, giá trị thực hiện đầu tư xây dựng của EVNGENCO1 ước đạt khoảng 185 tỷ đồng; lũy kế 10 tháng đạt khoảng 4.400 tỷ đồng. Tổng Công ty tiếp tục tập trung nguồn lực triển khai các dự án, công trình trọng điểm, đồng thời đẩy mạnh công tác chuẩn bị đầu tư các dự án nguồn điện mới.

Một dấu mốc đáng chú ý là việc ký kết Hợp đồng EPC Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý khí thải Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh vào ngày 16/10/2026. Dự án góp phần nâng cao hiệu quả xử lý khí thải, đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong quá trình vận hành nhà máy. EVNGENCO1 tiếp tục triển khai các thủ tục liên quan dự án nâng cấp môi trường Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1; chuẩn bị đầu tư các dự án tại Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí, Nghi Sơn 1 và Duyên Hải 3.

Các hoạt động trong Sự kiện Văn hóa-Thể thao EVNGENCO1 năm 2026 được tổ chức trong tháng 10/2026 đã lan tỏa tinh thần đoàn kết và đổi mới sáng tạo tại đơn vị. (Ảnh: EVNGENCO1 cung cấp)

Bên cạnh đó, Tổng Công ty cũng nghiên cứu, thúc đẩy các dự án điện mặt trời nổi trên hồ thủy điện Đại Ninh, Hàm Thuận, Đa Mi; dự án thủy điện tích năng Hàm Thuận và điện mặt trời mái nhà, góp phần đa dạng hóa nguồn điện và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng.

Công tác an sinh xã hội tiếp tục được EVNGENCO1 và các đơn vị quan tâm triển khai. Trong tháng, Nhiệt điện Duyên Hải và Thủy điện Bản Vẽ được chính quyền địa phương ghi nhận, biểu dương về những đóng góp cho cộng đồng. EVNGENCO1 cùng các đơn vị thuộc EVN tham gia chương trình “Chung tay Vì người nghèo và an sinh xã hội Thành phố Hà Nội năm 2026”. Lũy kế 10 tháng đầu năm, kinh phí thực hiện các hoạt động an sinh xã hội của Tổng Công ty đạt khoảng 14,7 tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực giáo dục, nhà ở, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai và các hoạt động vì cộng đồng.

Trong tháng 11/2026, EVNGENCO1 đặt mục tiêu sản lượng điện khoảng 3,4 tỷ kWh. Tổng Công ty tiếp tục tập trung chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh, bám sát kế hoạch được giao, chủ động các phương án ứng phó với diễn biến của hệ thống điện và điều kiện thủy văn, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu năm 2026.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNGENCO1 Nguyễn Tiến Khoa yêu cầu toàn đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành các mục tiêu năm 2026, đồng thời chủ động chuẩn bị kế hoạch năm 2027. Trước dự báo về khả năng xuất hiện El Nino trong năm 2027, cần có sự chuẩn bị sớm, đặc biệt trong công tác tích nước, bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất điện. Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm nâng cao các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật và đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNGENCO1 Nguyễn Tiến Khoa phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: EVNGENCO1 cung cấp)

Tổng Giám đốc EVNGENCO1 Lê Hải Đăng cũng nhấn mạnh, trước yêu cầu đáp ứng mục tiêu tăng trưởng hai con số, công tác vận hành sẽ tiếp tục chịu áp lực lớn; do đó, cần phát huy tối đa khả năng sẵn sàng của các tổ máy, đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện, đồng thời bảo đảm an toàn, ổn định và hiệu quả.

Tổng Giám đốc yêu cầu triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm: bảo đảm an toàn lao động; tăng cường quản lý kỹ thuật, tập trung công tác sửa chữa, bảo dưỡng, nâng cao độ tin cậy và khả năng sẵn sàng của thiết bị; chủ động bảo đảm nguồn nhiên liệu, nâng cao mức dự trữ than phục vụ sản xuất. Đối với thủy điện, cần ưu tiên công tác tích nước, phấn đấu đưa mực nước hồ về mức nước dâng bình thường vào ngày 31/12/2026. Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án xử lý khí thải, bảo đảm tiến độ các công trình.

Đồng thời, Tổng Công ty tiếp tục thúc đẩy các hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, gắn với yêu cầu thực tiễn trong sản xuất kinh doanh; tập trung triển khai hệ thống ERP và nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ công tác quản trị, quản lý kỹ thuật và vận hành.

Với tinh thần chủ động, quyết liệt và phối hợp đồng bộ, EVNGENCO1 tiếp tục nỗ lực bảo đảm sản xuất điện an toàn, ổn định, đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ đầu tư và phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch sản lượng điện năm 2026.