Tạo sân chơi văn hóa, thể thao cho công nhân ngành Xây dựng

Hưởng ứng đưa Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) trở thành dịp sinh hoạt văn hóa ý nghĩa, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) hướng tới xây dựng văn hóa công nhân, văn hóa công đoàn, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động.

Tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao tạo động lực cho NLĐ tạo động lực thi đua.

Thông qua các hoạt động, tạo không gian để đoàn viên, người lao động tham gia sáng tạo, giao lưu và thụ hưởng văn hóa; tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc, văn hóa ngành nghề. Qua đó, phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong huy động nguồn lực chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động, đồng thời tạo động lực thi đua lao động sản xuất.

CĐXDVN yêu cầu các công đoàn trực thuộc căn cứ điều kiện thực tế để tổ chức hoạt động đồng loạt, rộng khắp, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, lấy người lao động làm trung tâm. Hình thức tổ chức cần linh hoạt, phù hợp với đặc thù tại công trường, nhà máy, doanh nghiệp; chú trọng công nhân trực tiếp sản xuất, lao động nữ, lao động trẻ, lao động di cư và người lao động ở vùng sâu, vùng xa.

Thời gian tổ chức hằng năm vào tháng 11, tập trung cao điểm từ ngày 18 - 24/11, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đối tượng tham gia gồm cán bộ công đoàn, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động ngành Xây dựng. Đồng thời, khuyến khích sự tham gia của người sử dụng lao động, gia đình người lao động và cộng đồng dân cư.

Các hoạt động có thể được tổ chức độc lập hoặc lồng ghép với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; tổ chức thành các cụm giao lưu văn hóa, thể thao giữa các đội, liên đội, nhà thầu tại ban quản lý dự án, công trường tập trung đông lao động.

Các hoạt động trọng tâm trong Ngày hội Văn hóa công nhân tại các cấp công đoàn ngành Xây dựng tập trung vào trải nghiệm, giao lưu và thụ hưởng văn hóa. Trong đó, tổ chức cho công nhân tham quan, tiếp cận các thiết chế văn hóa, bảo tàng, di tích, rạp chiếu phim; vận động thực hiện chính sách ưu đãi, giảm giá vé cho người lao động.

Các chương trình hội diễn, giao lưu văn nghệ quần chúng, trình diễn dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian và giới thiệu ẩm thực vùng miền được tổ chức nhằm kết nối các nhóm công nhân, tăng cường giao lưu và bồi đắp tinh thần đoàn kết.

Về thể dục, thể thao và chăm sóc sức khỏe, tiếp tục tổ chức các giải thể thao quần chúng như bóng đá, cầu lông, pickleball, kéo co... kết hợp tư vấn sức khỏe, dinh dưỡng và tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động.

Đối với hoạt động tôn vinh, xây dựng văn hóa tại nơi làm việc, chú trọng biểu dương công nhân có sáng kiến, sáng tạo trong lao động sản xuất; triển khai đề án xây dựng văn hóa an toàn lao động; tổ chức các cuộc thi sáng tạo, viết truyện, làm video ngắn về nghề nghiệp.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh học tập suốt đời, trang bị kỹ năng số và xây dựng văn hóa số thông qua hướng dẫn người lao động nhận diện thông tin lừa đảo trên không gian mạng, sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn và tiếp cận các nguồn học liệu số.

Các cấp công đoàn cũng tổ chức giao lưu gia đình công nhân, con công nhân; thăm hỏi, động viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh hiểm nghèo, qua đó tăng cường sự gắn kết giữa gia đình và người lao động.

Về kinh phí tổ chức, chương trình được triển khai từ nguồn tài chính công đoàn theo phân cấp, nguồn hỗ trợ của cơ quan, doanh nghiệp, nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác.

CĐXDVN yêu cầu các công đoàn trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai hằng năm. Riêng năm 2026, các đơn vị gửi đăng ký kế hoạch về CĐXDVN trước ngày 15/11/2026; từ năm 2027, thời hạn đăng ký là trước ngày 10/10 hằng năm.