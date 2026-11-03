Thu hút đầu tư vào Nghệ An tăng gần 3 lần, vượt mốc 100.000 tỷ đồng

Một góc đô thị Vinh. Ảnh: Thành Duy

Theo UBND tỉnh Nghệ An, trong tháng 10/2026, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tiếp tục duy trì xu hướng tích cực. Các ngành, lĩnh vực cơ bản giữ được đà tăng trưởng, trong đó công nghiệp, xuất khẩu và thu hút đầu tư tiếp tục đóng vai trò quan trọng đối với tăng trưởng chung.

DÒNG VỐN ĐẦU TƯ TĂNG MẠNH, CÔNG NGHIỆP TIẾP ĐÀ TĂNG TRƯỞNG

Đáng chú ý, khu vực công nghiệp - xây dựng tiếp tục là động lực chính của nền kinh tế. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 10 tăng 20,77%; lũy kế 10 tháng tăng 21,18% so với cùng kỳ năm trước. Riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 25,79%.

Nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực duy trì mức tăng khá, nhất là nhóm điện tử và vật liệu xây dựng như linh kiện điện tử, ống camera, loa, micrô, đá xây dựng và xi măng. Kết quả này tiếp tục khẳng định vai trò ngày càng lớn của sản xuất công nghiệp trong cơ cấu tăng trưởng kinh tế Nghệ An.

Ở khu vực dịch vụ, thị trường hàng hóa và tiêu dùng duy trì đà tăng trưởng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10 đạt hơn 17.830 tỷ đồng, tăng 15,12%. Hoạt động xuất khẩu tiếp tục ghi nhận kết quả nổi bật với kim ngạch 10 tháng đạt 5,77 tỷ USD, tăng 52,7% so với cùng kỳ.

Du lịch cũng duy trì đà khởi sắc khi toàn tỉnh đón khoảng 10,32 triệu lượt khách, tăng 17%; tổng thu từ khách du lịch đạt 31,47 nghìn tỷ đồng. Hoạt động ngân hàng cơ bản ổn định, nguồn vốn huy động tăng 13,9%, dư nợ tín dụng tăng 8,9% so với đầu năm.

Trong khi đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản cơ bản duy trì sản xuất ổn định, bảo đảm khung thời vụ. Diện tích rừng trồng tập trung trong 10 tháng đạt 21,7 nghìn ha, vượt 3,3% kế hoạch cả năm; tổng sản lượng thủy sản đạt 269.000 tấn, tăng 3,71% so với cùng kỳ.

Một trong những điểm sáng nổi bật là thu ngân sách nhà nước. Lũy kế 10 tháng, tổng thu ngân sách của Nghệ An ước đạt 28.552,6 tỷ đồng, vượt 22,3% dự toán cả năm và tăng 24,1% so với cùng kỳ. Kết quả này tạo thêm nguồn lực quan trọng để tỉnh thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư hạ tầng.

Khu công nghiệp VSIP Nghệ An (VSIP 1). Ảnh: Thành Cường

Hoạt động thu hút đầu tư tiếp tục có chuyển biến mạnh. Trong 10 tháng, Nghệ An cấp mới 69 dự án, điều chỉnh 146 lượt dự án, với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt 108.272,9 tỷ đồng, gấp 2,92 lần so với cùng kỳ. Đây là tín hiệu tích cực đối với môi trường đầu tư, kinh doanh và triển vọng mở rộng năng lực sản xuất của địa phương trong thời gian tới.

Cùng với thu hút các dự án mới, tỉnh tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài. Đến nay, 136 dự án còn tồn đọng đã được xử lý dứt điểm theo tiến độ yêu cầu tại Kết luận số 08-KL/BCĐ ngày 21/10/2026 của Ban Chỉ đạo.

ÁP LỰC TĂNG TỐC TRONG CHẶNG CUỐI NĂM

Bên cạnh những kết quả đạt được, bức tranh kinh tế Nghệ An vẫn còn một số khó khăn cần tập trung xử lý. Đáng chú ý, mục tiêu tăng trưởng quý IV đạt 14,51% theo Nghị quyết của Chính phủ đặt ra áp lực rất lớn đối với các ngành, lĩnh vực trong hai tháng cuối năm.

Trong lĩnh vực công nghiệp, một số sản phẩm truyền thống có sản lượng giảm hoặc tăng trưởng thấp; sản lượng điện sản xuất giảm 15,63%. Ở khu vực nông nghiệp, sản xuất vụ Đông bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, tiến độ mới đạt 30,2% kế hoạch; dịch tả lợn châu Phi tiếp tục diễn biến phức tạp.

Đặc biệt, tiến độ thực hiện một số công trình trọng điểm và giải ngân đầu tư công vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Tính đến ngày 22/10/2026, tổng kế hoạch đầu tư công giải ngân đạt 16.290,953 tỷ đồng, bằng 78,11% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao sau tiết kiệm, cao hơn đáng kể so với mức 43,24% cùng kỳ năm 2025.

Phiên họp thường kỳ tháng 10/2026 của UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Kim Oanh

Tuy nhiên, vẫn còn 50 đơn vị chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân toàn tỉnh. Những khó khăn tập trung ở nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, vốn nước ngoài và vốn đầu tư xây dựng trường học tại các xã biên giới. Việc tháo gỡ vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài và xử lý nhà, đất dôi dư sau sắp xếp cũng còn gặp nhiều trở ngại.

Trước yêu cầu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, UBND tỉnh Nghệ An xác định tiếp tục tập trung cao nhất cho nhiệm vụ tăng trưởng, bám sát kịch bản tăng trưởng GRDP quý IV theo Nghị quyết của Chính phủ. Các sở, ngành, địa phương được yêu cầu chủ động rà soát từng chỉ tiêu, sản phẩm, ngành và lĩnh vực, nhất là những ngành có tỷ trọng đóng góp lớn vào GRDP, nhằm khai thác tối đa dư địa tăng trưởng.

Đối với đầu tư công, tỉnh đặt mục tiêu đến ngày 30/11/2026 giải ngân đạt 90% kế hoạch, đến ngày 31/12 đạt 95% và hoàn thành giải ngân 100% trước ngày 31/01/2027. Trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư và người đứng đầu.