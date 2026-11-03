Đồng chí Lâm Thị Hương Thành dự và chỉ đạo hội nghị giao ban tại xã Hợp Thịnh

10 tháng năm 2026, Đảng ủy xã Hợp Thịnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và đạt kết quả tích cực.

Lãnh đạo xã Hợp Thịnh chủ trì hội nghị giao ban.

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được quan tâm. Đảng ủy kịp thời quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Thành ủy đến 100% chi bộ, đảng viên; kết nạp 77/80 đảng viên mới, đạt 96,2% kế hoạch; việc đổi mới phương thức lãnh đạo gắn với chuyển đổi số được đẩy mạnh.

Đến nay, 49/49 chi bộ thực hiện sinh hoạt trên nền tảng số, 100% đảng viên cài đặt Sổ tay đảng viên điện tử; hoàn thành làm sạch 2.400/2.539 hồ sơ đảng viên, đạt 94,5%, đã số hóa 1.357 hồ sơ, vượt chỉ tiêu đề ra.

Tình hình phát triển kinh tế đạt nhiều kết quả tích cực: Tổng giá trị sản phẩm ước đạt 2.840 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ; thu ngân sách địa phương đạt 740,1 tỷ đồng, bằng 98% dự toán. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, 100% được tiếp nhận trực tuyến, tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt trên 99%.

Đồng chí Lâm Thị Hương Thành phát biểu chỉ đạo tại hội nghị giao ban.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an sinh và môi trường được quan tâm. Đã tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho hơn 55 nghìn người; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 99,8%; từ ngày 1/9/2026, 100% rác thải sinh hoạt tại 22 thôn được thu gom, vận chuyển, xử lý tập trung; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò vận động Nhân dân hiến trên 3.800 m² đất, đóng góp trên 2,5 tỷ đồng xây dựng hạ tầng nông thôn…

Tại hội nghị giao ban, các đại biểu trao đổi, thảo luận nhiều nội dung như: Tháo gỡ vướng mắc trong việc nợ đọng thuế phi nông nghiệp; tăng cường hỗ trợ các thôn trong công tác chuyển đổi số, thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số”; quan tâm chỉ đạo công tác bầu cử trưởng thôn bảo đảm nhân sự theo quy định; cải tạo, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lâm Thị Hương Thành ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hợp Thịnh đạt được trong 10 tháng năm 2026; đồng thời đề nghị Đảng ủy xã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn chủ động rà soát, giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của cơ sở theo chức năng, thẩm quyền.

Cán bộ thôn Đa Hội phát biểu ý kiến.

Nhấn mạnh nhiệm vụ 2 tháng cuối năm, đồng chí yêu cầu địa phương tập trung rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, quyết tâm hoàn thành cao nhất mục tiêu năm 2026; hoàn thiện đề án vị trí việc làm; tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), tạo không khí đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư.

Đồng thời, thực hiện nghiêm công tác bầu cử trưởng thôn; phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở; quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất trường học; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; triển khai hiệu quả Nghị quyết số 15/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố về chính sách hỗ trợ xây dựng đường xã, phố, thôn, ngõ, ngách giai đoạn 2026-2030, huy động sự đồng thuận, tham gia của Nhân dân.

Qua đó, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng xã Hợp Thịnh ngày càng phát triển, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.