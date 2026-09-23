50 quốc gia tham dự Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai với chủ đề “Hội tụ di sản – Kiến tạo tương lai” - Ảnh: BTC.

Mới đây, Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Tạ Quang Đông đã chủ trì buổi gặp mặt Ngoại giao đoàn thông tin về Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai. Đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam cùng các đơn vị thuộc Bộ VH,TT&DL, Bộ Ngoại giao, UBND TP Hà Nội tham dự.

Tại buổi gặp mặt, Ban tổ chức cung cấp thông tin về chương trình, nội dung, công tác chuẩn bị và các hoạt động chính của lễ hội, đồng thời trao đổi về việc phối hợp với các cơ quan đại diện ngoại giao trong quá trình triển khai.

Tiếp nối Lễ hội lần thứ nhất năm 2025, sự kiện năm nay mang chủ đề “Hội tụ di sản – Kiến tạo tương lai”, tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO.

Với quy mô mở rộng, lễ hội hướng tới tạo không gian để các nền văn hóa giới thiệu bản sắc, chia sẻ giá trị di sản, tăng cường giao lưu và mở ra cơ hội hợp tác trong văn hóa, nghệ thuật, du lịch và công nghiệp sáng tạo.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, lễ hội có 45 không gian văn hóa, 35 gian ẩm thực, chương trình chiếu phim với 18 quốc gia đăng ký tham gia, không gian thời trang với 19 quốc gia gửi trang phục truyền thống và sự góp mặt của 20 đoàn nghệ thuật quốc tế.

Các hoạt động triển lãm, trình diễn, ẩm thực, điện ảnh, thời trang, âm nhạc và trải nghiệm văn hóa được tổ chức xuyên suốt bốn ngày.

Phối cảnh sân khấu tại Hoàng thành Thăng Long.

Một nội dung mới của lễ hội là khu vực “Lan tỏa sáng tạo từ di sản – Festival Games Quốc tế”, do Bộ VH,TT&DL phối hợp với các doanh nghiệp Việt Nam triển khai.

Tại đây, công chúng có thể trải nghiệm các trò chơi điện tử lấy cảm hứng từ lịch sử, văn hóa Việt Nam, kết hợp với hoạt động cosplay, vũ đạo từ game Audition và hiệu ứng màn hình LED.

Thông qua sự kết hợp giữa di sản và sáng tạo, truyền thống và đương đại, lễ hội hướng tới xây dựng không gian văn hóa mở, nơi các quốc gia cùng giao lưu, chia sẻ và tìm kiếm những kết nối mới. Sự kiện cũng góp phần giới thiệu hình ảnh Việt Nam, Thủ đô Hà Nội và các giá trị văn hóa, di sản của đất nước tới bạn bè quốc tế.

Với chủ đề “Hội tụ di sản – Kiến tạo tương lai”, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai được kỳ vọng trở thành điểm nhấn văn hóa đối ngoại trong năm 2026, góp phần phát huy vai trò của Hà Nội – thành phố sáng tạo của UNESCO trong kết nối và lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam với cộng đồng quốc tế.