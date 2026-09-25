Trung thu ấm áp, chia sẻ yêu thương
Ngày 25-9, một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình vui Tết Trung thu cho trẻ em, đặc biệt là trẻ khuyết tật, với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.
* Tối 25-9, Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình Trung thu “Trăng sáng ước mơ” năm 2026, mang đến một đêm hội ấm áp, tràn ngập tiếng cười cho những người đang được chăm sóc tại Trung tâm.
Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh hiện chăm sóc, nuôi dưỡng 65 người, gồm 23 người cao tuổi, 17 trẻ em và 25 người khuyết tật. Tại chương trình, Công ty TNHH Khai thác Chế biến khoáng sản Núi Pháo, Câu lạc bộ Sinh viên tình nguyện Đại học Thái Nguyên cùng các nhà hảo tâm trao tặng quà Trung thu.
Chương trình mang đến không khí vui tươi, giúp mọi người có thêm niềm vui trong dịp Tết Trung thu, đồng thời thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng.
* Cùng ngày, Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Trãi (phường Phan Đình Phùng) tổ chức Chương trình Vui Tết Trung thu cho học sinh trong bầu không khí ấm áp, yêu thương.
Các em học sinh theo học tại Trường đa phần là học sinh khuyết tật, vì vậy chương trình không chỉ mang đến niềm vui trong dịp Tết Trung thu mà còn thể hiện sự quan tâm của Nhà trường và gia đình đối với các em.
Tại chương trình, các em được tham gia nhiều hoạt động vui chơi phù hợp, được phá cỗ Trung thu, thưởng thức bánh kẹo và nhận những phần quà ý nghĩa.
Chương trình Vui Tết Trung thu cũng góp phần tạo môi trường học tập thân thiện, giúp học sinh khuyết tật thêm tự tin, hòa nhập và có những kỷ niệm đẹp về tuổi thơ.
Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/trung-thu-am-ap-chia-se-yeu-thuong