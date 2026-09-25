Trung thu ấm áp, chia sẻ yêu thương

Đại diện các đơn vị tặng quà Trung thu cho trẻ em tại Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh Thái Nguyên.

* Tối 25-9, Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình Trung thu “Trăng sáng ước mơ” năm 2026, mang đến một đêm hội ấm áp, tràn ngập tiếng cười cho những người đang được chăm sóc tại Trung tâm.

Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh hiện chăm sóc, nuôi dưỡng 65 người, gồm 23 người cao tuổi, 17 trẻ em và 25 người khuyết tật. Tại chương trình, Công ty TNHH Khai thác Chế biến khoáng sản Núi Pháo, Câu lạc bộ Sinh viên tình nguyện Đại học Thái Nguyên cùng các nhà hảo tâm trao tặng quà Trung thu.

Đại diện các đơn vị trao quà Trung thu cho người đang được chăm sóc tại Trung tâm.

Câu lạc bộ Sinh viên tình nguyện Đại học Thái Nguyên trao quà Trung thu cho người đang được chăm sóc tại Trung tâm.

Các em nhỏ vui múa hát tại chương trình.

Chương trình mang đến không khí vui tươi, giúp mọi người có thêm niềm vui trong dịp Tết Trung thu, đồng thời thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng.

* Cùng ngày, Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Trãi (phường Phan Đình Phùng) tổ chức Chương trình Vui Tết Trung thu cho học sinh trong bầu không khí ấm áp, yêu thương.

Thầy cô và các em học sinh tham gia Chương trình Vui Tết Trung thu.

Các em học sinh theo học tại Trường đa phần là học sinh khuyết tật, vì vậy chương trình không chỉ mang đến niềm vui trong dịp Tết Trung thu mà còn thể hiện sự quan tâm của Nhà trường và gia đình đối với các em.

Niềm vui của các em khi được nhận quà Trung thu.

Cô và trò vui phá cỗ Trung thu.

Tại chương trình, các em được tham gia nhiều hoạt động vui chơi phù hợp, được phá cỗ Trung thu, thưởng thức bánh kẹo và nhận những phần quà ý nghĩa.

Chùm bóng bay rực rỡ sắc màu cùng sự quan tâm của thầy cô và các phụ huynh đã mang đến niềm vui ấm áp cho các em học sinh.

Chương trình Vui Tết Trung thu cũng góp phần tạo môi trường học tập thân thiện, giúp học sinh khuyết tật thêm tự tin, hòa nhập và có những kỷ niệm đẹp về tuổi thơ.