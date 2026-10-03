Hà Nội rực rỡ trong sắc màu văn hóa năm châu

Trong nhịp điệu âm nhạc, sắc màu trang phục và những màn trình diễn giàu bản sắc, các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế cùng gặp gỡ, giao lưu và mang đến cho công chúng một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông cùng các đại biểu dự chương trình

Dự chương trình có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VHTTDL) Nguyễn Phương Hòa, Giám đốc Sở VHTTDL TP. Hà Nội Phạm Tuấn Long.

Cùng dự có đại diện một số đơn vị thuộc Bộ VHTTDL, TP. Hà Nội; cùng các đại sứ, đại diện các đại sứ quán tham dự Lễ hội.

Giám đốc Sở VHTTDL TP. Hà Nội Phạm Tuấn Long phát biểu tại chương trình

Phát biểu khai mạc chương trình, Giám đốc Sở VHTTDL TP. Hà Nội Phạm Tuấn Long nhấn mạnh, sự tham gia của các đoàn nghệ thuật quốc tế dịp này đã tạo nên một cuộc hội ngộ văn hóa quốc tế sinh động, cởi mở và giàu cảm xúc.

Lễ hội tạo ra một không gian văn hóa để các nền văn hóa được gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ và được trân trọng. Nghệ thuật được đưa ra khỏi sân khấu, hòa vào đời sống của người dân và du khách, trở thành một phần của Lễ hội.

Phố đi bộ Hồ Gươm rực rỡ trong sắc màu văn hóa năm châu

Đây cũng là cách phát huy giá trị di sản quốc gia đặc biệt Hồ Gươm, biểu tượng lịch sử, văn hóa của Thủ đô Hà Nội trong một không gian văn hóa mở, nơi truyền thống gặp gỡ đương đại, nghệ thuật đến với cộng đồng, kết nối bạn bè năm châu.

“Lễ hội đường phố Sắc màu năm châu vì thế là một trong những ngày hội của nghệ thuật, là lời khẳng định về sức mạnh của văn hóa trong kết nối con người. Văn hóa trở thành cầu nối để chúng ta hiểu nhau, trân trọng nhau hơn và cùng hướng tới hòa bình, hữu nghị và phát triển”, ông Phạm Tuấn Long khẳng định.

Các đoàn nghệ thuật quốc tế diễu hành qua Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục

Với định hướng chủ đề Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai, Lễ hội Sắc màu năm châu được xây dựng như một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động. Thông qua áo dài, nghệ thuật trình diễn và các hoạt động đường phố, chương trình giới thiệu những giá trị đặc sắc của văn hóa Việt Nam. Đồng thời, tạo cơ hội để các quốc gia tham dự cùng chia sẻ, giao lưu và tôn vinh những nét văn hóa đặc trưng của mỗi dân tộc.

Lễ hội có sự tham gia của các đoàn nghệ thuật và tổ chức văn hóa đến từ Áo, Angola, Azerbaijan, Bangladesh, Trung Quốc, Iran, Lào, Mông Cổ, Ma-rốc, Philippines, Tây Ban Nha, Ukraine, Peru, Sri Lanka và Việt Nam.

Tiết mục trình diễn của các nghệ sĩ đoàn nghệ thuật Peru

Điểm nhấn nổi bật của Lễ hội là cuộc diễu hành áo dài Việt Nam kết hợp với trang phục truyền thống của các quốc gia, quy tụ hơn 1.000 người. Những tà áo dài Việt Nam cùng sắc màu trang phục truyền thống của các quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng, giàu bản sắc ngay giữa không gian trung tâm Thủ đô.

Diễu hành áo dài

Biểu diễn múa Lân - Sư - Rồng

Điệu múa "Con đĩ đánh bồng"

Bên cạnh đó, sự góp mặt của các đoàn nghệ thuật quốc tế đã mang đến nhiều loại hình nghệ thuật và di sản văn hóa đặc sắc.

Chương trình đồng thời khuyến khích sự tham gia của các gia đình nhiều thế hệ, hướng tới xây dựng một không gian văn hóa giàu tính cộng đồng, nơi các thế hệ, các cộng đồng và các nền văn hóa có thể cùng hiện diện, giao lưu và kết nối.

Múa Bài Bông

Trình diễn xiếc tại Lễ hội

Các điểm trình diễn trên lộ trình diễu hành quanh Hồ Hoàn Kiếm bao gồm tuyến đường từ Sở VHTTDL qua đền Bà Kiệu và kết thúc tại sân khấu chính Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Trong suốt hành trình, người dân và du khách được thưởng thức các tiết mục âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và trình diễn trang phục. Sự kết hợp giữa nghệ thuật Việt Nam với các đoàn nghệ thuật quốc tế đã biến không gian phố đi bộ quanh Hồ Gươm thành một sân khấu văn hóa mở, nơi nghệ thuật không chỉ được trình diễn trên sân khấu mà còn trực tiếp đến gần người dân và du khách.

Nghệ thuật múa rối được giới thiệu đến bạn bè quốc tế

Lễ hội mở ra không gian đa sắc màu văn hóa

Qua mỗi tiết mục, mỗi sắc màu trang phục và mỗi bước chân trong đoàn diễu hành, Lễ hội đường phố Sắc màu năm châu góp phần tạo nên một không gian văn hóa đa thanh, đa sắc, nơi những giá trị truyền thống được tiếp nối trong nhịp sống đương đại và các nền văn hóa có cơ hội gặp gỡ, sẻ chia.