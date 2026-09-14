Triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Thông tin từ Công an thành phố Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng quy mô đặc biệt lớn.

Hình ảnh một số đối tượng bị bắt giữ trong chuyên án. Ảnh: Công an thành phố Quảng Ninh

Theo cơ quan công an, đầu tháng 2/2026, đơn vị tiếp nhận trình báo của 8 công dân bị lừa đảo với tổng số tiền hơn 160 triệu đồng. Qua xác minh, lực lượng chức năng nhận thấy các vụ việc có dấu hiệu liên quan đến một đường dây tội phạm hoạt động trên không gian mạng nên xác lập chuyên án đấu tranh.

Quá trình điều tra, Công an thành phố Quảng Ninh phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, từng bước truy xét, bóc tách các mắt xích trong đường dây.

Quá trình đấu tranh chuyên án, cơ quan công an đã bắt giữ, khởi tố 21 bị can về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền và Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Tang vật thu giữ gồm 83 điện thoại di động, 7 máy tính, 266 triệu đồng tiền mặt và 3.353,07 USDT. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng trong đường dây đã chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của hàng nghìn nạn nhân trên phạm vi cả nước.

Kết quả điều tra cho thấy, một trong những thủ đoạn đáng chú ý của đường dây là mua dữ liệu cá nhân của người dân trên các hội nhóm Telegram. Sau khi có dữ liệu, các đối tượng tiến hành phân loại, lựa chọn nạn nhân, tìm cách tiếp cận và xây dựng các kịch bản lừa đảo.

Để che giấu hoạt động, các đối tượng thường thuê căn hộ, homestay hoặc nhà tại các khu đô thị, khu du lịch làm địa điểm hoạt động. Nhóm này liên tục thay đổi nơi ở, di chuyển qua nhiều tỉnh, thành nhằm tránh sự phát hiện, truy vết của lực lượng chức năng.

Theo Công an thành phố Quảng Ninh, đáng chú ý, trong số các nạn nhân có nhiều người từng được tiếp cận thông tin tuyên truyền, cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng nhưng vẫn mất cảnh giác và trở thành nạn nhân.

Từ vụ án trên, Công an thành phố Quảng Ninh khuyến cáo người dân nâng cao ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân; không tùy tiện công khai, cung cấp hoặc để lộ thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng trên không gian mạng. Các doanh nghiệp, tổ chức cần chấp hành nghiêm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, tránh để thông tin bị thu thập, sử dụng phục vụ hoạt động phạm tội.

Người dân cũng cần chủ động thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện những dấu hiệu bất thường tại căn hộ, homestay, nhà cho thuê, khu đô thị hoặc khu du lịch, như nhóm người thuê lưu trú ngắn ngày, thường xuyên thay đổi địa điểm và sử dụng số lượng lớn thiết bị điện tử có biểu hiện bất thường.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân thường xuyên cập nhật cảnh báo về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng; thận trọng trước những yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền để tránh trở thành nạn nhân.