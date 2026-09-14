Tòa án tuyên buộc doanh nghiệp ở Quảng Ninh trả gần 62 triệu đồng nợ BHXH

TAND khu vực 6 - Quảng Ninh xét xử vụ kiện công ích, yêu cầu nộp tiền nợ bảo hiểm xã hội.

Đây là vụ kiện công ích được VKSND khu vực 6 - Quảng Ninh thực hiện nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động và lợi ích công theo Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về việc thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công.

Phiên tòa được truyền trực tuyến từ Phòng xét xử TAND khu vực 6 - Quảng Ninh tới các Viện kiểm sát khu vực trên địa bàn thành phố Quảng Ninh.

Đại diện VKSND khu vực 6 - nguyên đơn tại phiên tòa.

Doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội kéo dài

Theo hồ sơ vụ án, Công ty TNHH Đăng Quyền, địa chỉ tại Khu phố Đại Điền, xã Quảng Hà, thành phố Quảng Ninh, từ tháng 6/2021 đến nay không thực hiện đầy đủ việc đóng bảo hiểm xã hội cho Bảo hiểm xã hội cơ sở Quảng Hà.

Bị đơn và những người tham gia tố tụng.

Hành vi này vi phạm các quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế về trách nhiệm của người sử dụng lao động và các hành vi bị nghiêm cấm; đồng thời thuộc trường hợp được xem xét khởi kiện để bảo vệ lợi ích công theo Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội và các quy định có liên quan.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, VKSND khu vực 6 - Quảng Ninh đã tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và yêu cầu doanh nghiệp khắc phục nghĩa vụ còn thiếu.

Ngày 20/8/2026, VKSND khu vực 6 - Quảng Ninh ban hành Quyết định khởi kiện số 01/QĐ-VKS, yêu cầu TAND khu vực 6 - Quảng Ninh giải quyết, buộc Công ty TNHH Đăng Quyền thực hiện việc nộp số tiền bảo hiểm xã hội còn nợ.

Tòa án buộc doanh nghiệp nộp gần 62 triệu đồng

Tại phiên tòa, sau khi xem xét toàn bộ tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra công khai, nghe ý kiến trình bày của các đương sự và kết quả tranh tụng, Hội đồng xét xử nhận định Công ty TNHH Đăng Quyền có hành vi nợ bảo hiểm xã hội kéo dài.

Mặc dù đã được cơ quan Bảo hiểm xã hội và VKSND khu vực 6 - Quảng Ninh đôn đốc, yêu cầu khắc phục, doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ.

Phiên tòa được truyền trực tuyến từ Phòng xét xử TAND khu vực 6 - Quảng Ninh tới các Viện kiểm sát khu vực trong toàn thành phố Quảng Ninh

Theo Hội đồng xét xử, hành vi của doanh nghiệp không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động mà còn tác động đến việc thực hiện chính sách an sinh xã hội và lợi ích công cộng được pháp luật bảo vệ.

Kết thúc phiên tòa, TAND khu vực 6 - Quảng Ninh tuyên buộc Công ty TNHH Đăng Quyền nộp số tiền bảo hiểm xã hội còn nợ tính đến ngày 14/9/2026 là 61.944.812 đồng cho Bảo hiểm xã hội cơ sở Quảng Hà, thành phố Quảng Ninh.

Kể từ sau ngày 14/9/2026, Công ty TNHH Đăng Quyền phải tiếp tục nộp tiền chậm nộp bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội cho đến khi hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ.

Về án phí dân sự sơ thẩm, Công ty TNHH Đăng Quyền phải chịu 3.097.240 đồng.