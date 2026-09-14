Phú Thọ triệt phá đường dây làm giả hồ sơ mua nhà xã hội

Ngày 14/9, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Phòng An ninh kinh tế đã phát hiện 2 vụ việc thông qua hồ sơ đăng ký xét duyệt mua nhà ở xã hội tại Khu nhà ở xã hội 11 tầng thuộc Dự án Khu nhà ở đô thị (tại phường Khai Quang và phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên cũ), nay là phường Vĩnh Phúc.

Lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư HM Việt Nam.

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định các đối tượng đã làm giả nhiều bộ hồ sơ, gồm Giấy xác nhận đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội, Giấy xác nhận điều kiện thu nhập và hợp đồng lao động của các công ty trong khu công nghiệp, nhằm lợi dụng chính sách để mua, sở hữu nhà ở xã hội và thu lời bất chính từ người mua.

Lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Đàm Đình Mạnh, Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng CTT.

Theo đó, lợi dụng chính sách của Nhà nước trong việc hỗ trợ người dân mua nhà ở xã hội, Nguyễn Văn Hiếu (SN 1978), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư HM Việt Nam, địa chỉ: ngõ 11, đường Nguyễn Tất Thành, phường Vĩnh Phúc (tỉnh Phú Thọ) và Trần Trọng Đức (SN 1979), Giám đốc Công ty TNHH Đức Nhật Vina, địa chỉ: số 5/N2/17, tổ 1, phường Phúc Yên (Phú Thọ), đã làm giả nhiều tài liệu trong 2 bộ hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội.

Lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Nguyễn Thị Hương, Kế toán Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Duy Mạnh.

Các đối tượng Phạm Thị Thủy (SN 1991), trú tại tổ dân phố Trại Giao, phường Vĩnh Phúc, là nhân viên môi giới bất động sản, đã cấu kết với Đàm Đình Mạnh (SN 1991), Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng CTT, địa chỉ: số 59, phố Đồng Tum, phường Vĩnh Phúc và Nguyễn Thị Hương (SN 1988), Kế toán Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Duy Mạnh, địa chỉ: số 2, đường Nguyễn Tất Thành, phường Vĩnh Phúc, để làm giả nhiều tài liệu trong 10 bộ hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội.

Trụ sở công ty của các đối tượng trong vụ án.

Ngày 14/9, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố các bị can nêu trên về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan, tổ chức”. Hiện, Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra và củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.