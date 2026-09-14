Truy tố cựu nhân viên ngân hàng ăn chia tiền lừa đảo

VKND TP Đà Nẵng ban hành cáo trạng truy tố 97 bị can trong vụ án “Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng” về các tội “Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

2 bị can cấu kết với nhau ăn chia số tiền lừa đảo trong tài khoản doanh nghiệp ma. Ảnh: Minh họa

Trong đó, bị can Trang Quang Trung (SN 1989, ở Liên Chiểu, Đà Nẵng) và bị can Đàm Hồng Hiểu (SN 1998, ở phường Bình Dương, TP. HCM; cựu nhân viên Oceanbank) cùng bị truy tố về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”

Theo cáo trạng, từ tháng 11-2023 đến tháng 7-2024, Trang Quang Trung liên hệ với Đàm Hồng Hiểu (khi đó là nhân viên Oceanbank chi nhánh Bình Dương) để mở tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp “ma” đã làm hồ sơ đăng ký thành lập trước đó.

Trung giả chữ ký chủ tài khoản và gửi cho nhân viên ngân hàng 16 bộ hồ sơ mở tài khoản đối với 16 công ty “ma”. Hiểu tiếp nhận toàn bộ yêu cầu này nhưng không thực hiện các bước xác thực, nhận biết khách hàng theo quy định.

Trong số 16 công ty “ma” Trung mở tài khoản có một số doanh nghiệp chuyển tiền giá trị lớn, giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ nên Khối Quản trị rủi ro thuộc Hội sở Oceanbank đã 4 lần gửi email cảnh báo, đề nghị chi nhánh Bình Dương thực hiện xác minh thông tin và có biện pháp phòng ngừa.

Đàm Hồng Hiểu là nhân viên tiếp nhận hồ sơ mở tài khoản cho các công ty mà Trung đưa tới. Do đó, chi nhánh ngân hàng và lãnh đạo giao cho Hiểu liên hệ khách hàng xác minh thông tin. Tuy nhiên, Hiểu không liên lạc được nên đề xuất tạm ngưng cung cấp dịch vụ Neobiz và phong tỏa số dư trong tài khoản của các công ty “ma”.

Tháng 10-2024, Hiểu liên hệ với Trung trao đổi về việc các công ty bị cảnh báo giao dịch đáng ngờ và bị khóa. Trung đề nghị Hiểu hỗ trợ việc lấy tiền và 2 bên thỏa thuận, tiền lấy được trong các tài khoản sẽ “cưa” đôi.

Thực hiện thỏa thuận, Trung làm thủ tục thay đổi tên người đại diện theo pháp luật của các doanh nghiệp sang tên đối tượng, rồi gửi hồ sơ đề nghị thay đổi tài khoản cho Hiểu qua đường bưu điện. Nhận được hồ sơ, Hiểu ký vào biên bản bàn giao phiếu đăng ký thông tin khách hàng doanh nghiệp, trình cấp trên và hoàn tất việc thay đổi tên chủ tài khoản sang tên Trung.

Sau khi thực hiện xong việc thay đổi thông tin chủ tài khoản của các công ty “ma”, Trung và Hiểu sẽ lấy tiền trong tài khoản, rồi ăn chia như đã thỏa thuận.

Với thủ đoạn này, hai người nhiều lần chiếm đoạt tiền trong các tài khoản doanh nghiệp “ma” đã được bán cho nhóm tội phạm tại Campuchia.

Cáo trạng xác định Hiểu đã cấu kết với Trung thực hiện 4 lần thay đổi thông tin tài khoản của các doanh nghiệp “ma”, chiếm quyền sử dụng tài khoản và chiếm đoạt hơn 3,7 tỷ đồng của nhóm tội phạm ở Campuchia.

Sau đó, Hiểu và Trung tiếp tục bàn kế hoạch phạm tội ở các công ty tiếp theo trong số 16 công ty “ma” nhưng chưa thực hiện được thì đã bị cơ quan Công an phát hiện, bắt giữ.