Ninh Bình xử phạt 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế hơn 352 triệu đồng

Ngành y tế tỉnh Ninh Bình nỗ lực bảo đảm chất lượng dịch vụ y tế, an toàn người bệnh và giữ vững trật tự, kỷ cương trong lĩnh vực khám, chữa bệnh. (Ảnh: Hải Yến/TTXVN)

Nhằm thực hiện Kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua, Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Đại diện Sở Y tế tỉnh Ninh Bình cho biết, Sở đã phối hợp với Công an tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh, Chi cục quản lý thị trường thành lập 02 đoàn kiểm tra. Cùng với đó, các xã, phường trên địa bàn cũng đã triển khai kế hoạch kiểm tra lĩnh vực y tế trên địa bàn. Các đoàn đã tiến hành kiểm tra trực tiếp tại 05 cơ sở cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tư nhân và 06 cơ sở kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế tại 06 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Quá trình kiểm tra, các đoàn đã phát hiện 03 cơ sở có hành vi vi phạm hành chính liên quan đến cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không đúng phạm vi hoạt động chuyên môn cho phép; Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có Giấy phép hoạt động khám chữa bệnh; Biển hiệu không có đủ các thông tin cơ bản theo quy định của pháp luật; Sử dụng người hành nghề không có giấy phép hành nghề khám chữa bệnh; Người hành nghề chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật không có mặt tại cơ sở trong thời gian đăng ký hoạt động mà không ủy quyền theo quy định; Không lưu trữ hồ sơ, bệnh án theo quy định của pháp luật.

Đồng thời phát hiện 04 cơ sở có hành vi vi phạm hành chính: Không cập nhật các tài liệu thay đổi vào hồ sơ công bố đã công khai trên Cổng thông tin điện tử về quản lý thiết bị y tế trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố trước đó theo quy định của pháp luật; Để lẫn sản phẩm không phải là thuốc cùng với thuốc đối với trường hợp có kinh doanh thêm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế theo quy định của pháp luật; Kinh doanh mỹ phẩm không còn nguyên vẹn bao bì của nhà sản xuất; Kinh doanh mỹ phẩm quá hạn dùng hoặc quá thời hạn khuyến cáo của nhà sản xuất.

Ngoài ra, đoàn kiểm tra phát hiện 01 cơ sở có dấu hiệu kinh doanh vượt quá phạm vi đã đăng ký tại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã được cấp.Căn cứ kết quả kiểm tra, Sở Y tế đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 07 cơ sở với tổng số tiền xử phạt trên 352 triệu đồng. Cùng với đó, Sở đã xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng 02 Chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh; tước quyền sử dụng 02 Giấy phép hoạt động khám bệnh chữa bệnh và đình chỉ hoạt động 01 cơ sở khám chữa bệnh.

Bà Phạm Thị Phương Hạnh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình cho biết, đợt kiểm tra đã kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, tạo sức răn đe đối với các cơ sở hành nghề tư nhân trên địa bàn, đồng thời phát hiện những mô hình hoạt động hiệu quả để nhân rộng trên toàn tỉnh.

Thời gian tới, Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo các bộ phận chức năng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để tăng cường công tác kiểm tra các lĩnh vực ngành y tế được phân công quản lý; tiếp tục tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường tăng cường công tác kiểm tra lĩnh vực y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế trên địa bàn./.