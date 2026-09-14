Phê chuẩn khởi tố 6 bị can vụ hành hung tài xế taxi ở Móng Cái

Hình ảnh nhóm hành khách chửi bới, hành hung tài xế do từ chối chở thêm người. (Ảnh cắt từ clip)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Các quyết định, lệnh tố tụng đã được VKSND khu vực 6, TP Quảng Ninh phê chuẩn.

Trong đó, Lê Trung Kiên bị khởi tố theo khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự. Các bị can: Hà Thúy Vân, Đỗ Thành Tùng, Nguyễn Thế Mạnh và Hà Ngọc Ly bị khởi tố theo khoản 1 Điều 318 Bộ luật Hình sự. Cả 5 bị can bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Bị can Đặng Ngọc Loan bị khởi tố theo khoản 1 Điều 318 Bộ luật Hình sự và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đối tượng còn lại liên quan vụ việc là Nguyễn Thị Mai Trang hiện bỏ trốn. Cơ quan điều tra đang tiếp tục truy tìm để xử lý theo quy định.

Theo kết quả điều tra, khoảng 2h20 ngày 30/8, sau khi uống bia, nghe nhạc tại quán Lin Lounge 79, một số người trong nhóm lên xe taxi do anh N.T.Đ. (SN 1998) điều khiển.

VKSND khu vực 6, TP Quảng Ninh đã phê chuẩn quyết định khởi tố 6 bị can về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Khi nhóm khách yêu cầu quay lại đón thêm người, anh Đ. từ chối vì xe đã chở đủ 4 hành khách. Sau đó, tài xế bị những người trên xe chửi bới, dùng tay đánh vào vùng đầu và mặt.

Anh Đ. mở cửa xe, chạy về phía quán để lánh nạn nhưng tiếp tục bị nhiều người đuổi theo, dùng tay, chân và một số vật dụng hành hung. Vụ việc còn dẫn đến xô xát với những người vào can ngăn, gây mất an ninh, trật tự tại khu vực.

Nạn nhân sau đó được đưa đến cơ sở y tế điều trị. Quá trình xác minh, Cơ quan điều tra đã thu thập các đoạn video ghi lại diễn biến vụ việc, lấy lời khai những người liên quan và củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Quảng Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ.